Drony v Číně předvedly fascinující show. Pak začaly jako ohnivé koule padat do lidí

- V čínském městě Liuyang byla k vidění nezapomenutelná dronová show
- Drony na obloze vzplály a začaly padat k zemi jako ohnivé koule při apokalypse
Umělecká choreografie bezpilotních letounů na obloze se stala oblíbenou diváckou atrakcí při významných oslavách prakticky všude po světě. Do značné míry tato neškodná zábava nahradila dnes nepříliš oblíbené ohňostroje, které způsobují obří hluk a kazí ovzduší. Někdy se to ale vymkne kontrole a dronová show může skončit i obrovskou katastrofou. Daleko tomu nebylo při přehlídce v čínském městě Liuyang.
Čínské dronové neštěstí
Hromadnému neštěstí, jako vystřiženému z filmové série Nezvratný osud, přihlíželo několik stovek turistů a diváků dronové show u příležitosti oslav měsíce října. Nedlouho poté, co se k nebi vznesl ansámbl mnoha set bezpilotních dronů, došlo k závadě na několika z nich.
Drone show mishap: technical issues cause drones to crash mid-performance. pic.twitter.com/bomPXI54QW
— Moments that Matter (@_fluxfeeds) October 3, 2025
To vedlo k několika explozím ještě ve vzduchu, postupně ale začaly hořet i další drony. Jakmile vzplály, ztratily schopnost udržet se ve vzduchu a začaly padat z nebe mezi dav přihlížejících diváků jako ohnivé koule. Ze záběrů na sociálních sítích mrazí, spíše než oslavu podzimu totiž vybuchující drony padající mezi lidi připomínají nějakou kataklyzmatickou událost.
Jako ohnivé koule z oblohy
Z videí je patrné, že lidé používali židle jako provizorní deštníky, aby se chránili před padajícími jiskrami, zatímco jiní utíkali do úkrytu, když z nebe pršely hořící úlomky bezpilotních letounů. Na místo okamžitě dorazili záchranáři i hasiči, úřady následně potvrdily, že nikdo z přihlížejících diváků nebyl zraněn.
Konkrétně se Úřad pro kulturu a cestovní ruch města Liuyang následně pokusil vysvětlit, že za zničení některých dronů, od kterých poté vzplály i další, může suché podnebí a vedra, která na východním cípu provincie Chu-nan aktuálně panují. Kromě toho je zajímavé, že právě Liuyang má dlouhou tradici podobně velkolepých ohňostrojů. Vůbec poprvé se vedení města rozhodlo nasadit místo petard dronovou show a dopadlo to tím nejhorším možným způsobem.