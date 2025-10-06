Megaslevy padly na Samsung. Na vlajkovém Galaxy S25 Ultra ušetříte neskutečných 12 500 Kč

Samsung rozjíždí jednu z nejvýhodnějších akcí letošního podzimu a Mobil Pohotovost přidává ještě silnější důvod k nákupu. Kromě cashbacku až 10 000 Kč totiž nově nabízí obří výkupní bonus na celou rodinu Galaxy S25, a to až 5 500 Kč. Díky tomu teď pořídíte špičkové modely za ceny, které se už nemusí opakovat. Například Galaxy S25 Ultra, jeden z nejvýkonnějších telefonů na trhu, vyjde jen na 20 990 Kč místo původních 33 490 Kč.
Ušetříte až 12 500 Kč
Nejvyšší úsporu získáte na Galaxy S25 Ultra, a to díky 7 000 Kč cashback + 5 500 Kč výkupní bonus. Celkem tak ušetříte až 12 500 Kč. Výkupní bonus platí i na další modely řady S25, a to včetně cenově dostupnějšího S25 FE. Stačí prodat svůj starý telefon na protiúčet a bonus je váš.
Ceny telefonů po cashbacku a bonusu:
- Galaxy S25 za 13 490 Kč (běžně 21 490 Kč)
- Galaxy S25+ za 15 490 Kč (běžně za 26 490 Kč)
- Galaxy S25 FE za 13 290 Kč (běžně za 18 790 Kč)
- Galaxy S25 Ultra za 20 990 Kč (běžně za 33 490 Kč)
Do akce spadají i letošní skládačky Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, tablety řady Tab S10, nebo chytré hodinky a Galaxy Ring.
- Galaxy Z Fold7 za 49 990 Kč (cashback 10 000 Kč)
- Galaxy Z Flip7 za 20 990 Kč (cashback 4 000 Kč)
- Galaxy Watch Ultra (2025) za 13 990 Kč (cashback 3 500 Kč)
- Galaxy Ring za 6 990 Kč (cashback 3 500 Kč)
Jak cashback a výkupní bonus získat?
Získání cashbacku je jednoduché. Stačí zakoupit vybraný produkt v období od 1. do 31. října 2025 nebo do vyprodání zásob. Po obdržení zařízení ho aktivujete a zaregistrujete buď v aplikaci Samsung Members (telefony, tablety), nebo přes web novysamsung.cz (hodinky, prsten). Po schválení vám Samsung zašle peníze zpět na účet.
Výkupní bonus získáte, pokud u Mobil Pohotovosti při/po koupi nového telefonu zároveň prodáte svůj starý telefon v kategorii A až C – bonus se přičte k výkupní ceně vašeho zařízení. Prodat svoje zařízení můžete buďto na kterékoli pobočce Mobil Pohotovosti nebo využít jednoduchý online výkup.