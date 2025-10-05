eDoklady: volili jsme s občankou v mobilu! Narazili jsme na problémy s technologií i komplikace u volební komise

- Volby do Poslanecké sněmovny 2025 byly historicky první, ve kterých mohli občané volit skrze eDoklady
- Na vlastní kůži jsme otestovali, jak volit pomocí občanky v mobilu
- Využití elektronického občanského průkazu se ale neobešlo bez komplikací
- Lidé ve volebních komisích nicméně byli poměrně dobře připravení
Letošní volby do poslanecké sněmovny byly něčím speciální. Ne snad tím, že „teď jde o všechno“, jak jsme moli z různých stran slyšet, ale tím, že vůbec poprvé mohli občané v rámci celé republiky k legitimaci před volebními komisemi využít elektronickou variantu občanského průkazu v rámci aplikace eDoklady. Od 1. ledna 2025 mají povinnost přijímat elektronický občanský průkaz nejen volební komise, ale také banky, pošty, obecní a státní policie, státní podniky, úřady, příspěvkové organizace či školy.
Problémy s přihlášením i ověřením
Vzhledem k tradičním složením volebních komisí a také přístupu státu k digitalizaci jsme si i my v redakci položili otázku, jak hladce bude tato varianta přijímána a jestli s ní nebudou nějaké problémy vzhledem k tomu, že Češi obecně rádi technologické novinky testují v praxi. Částečně nám na tuto otázku odpovědělo už v pátek ministerstvo vnitra: „eDoklady mají kvůli vysoké zátěži technické potíže. Doporučujeme vzít si sebou klasický občanský průkaz nebo pas, abyste se vyhnuli případným potížím. Nejde o bezpečnostní problém. Digitální a informační agentura (DIA) navyšuje kapacity,“ uvedlo ministerstvo v příspěvku na sociální síti X.
Chybová hlášení se v aplikaci objevila hned po otevření volebních místností v pátek ve 14 hodin. Ministerstvo varovalo před tím, že výpadky se podaří vyřešit „do několika desítek minut“, avšak podle řady voličů přetrvávaly i kolem 18. hodiny. iRozhlas například informoval o tom, že nefunkční aplikace eDoklady vyhnala od uren i některé politiky, třeba předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která se musela vrátit domů pro fyzický doklad.
eDoklady mají kvůli vysoké zátěži technické potíže.
➡️ Doporučujeme vzít si sebou KLASICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo PAS, abyste se vyhnuli případným potížím.
Nejde o bezpečnostní problém. @agentura_dia navyšuje kapacity.
Některým uživatelům se nešlo ani do aplikace přihlásit, což jsme si také v praxi ověřili – v pátek jsme se pokusili poprvé zaregistrovat do aplikace, která vyhazovala chybovou hlášku 502 jak při pokusu o přihlášení skrze bankovní identitu, tak skrze klíč eGovernmentu.
Hlasování dnes voličům komplikovaly problémy s aplikací eDoklady. Podle ředitele Digitální a informační agentury Martina Mesršmída jsou problémy vyřešené od 17:40, kdy byla nasazena nová verze aplikace. Problémy podle něj byly způsobeny vysokou zátěží. Podle Mesršmída je nicméně…
K celé situaci se v páteční večer vyjádřil také ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. „Hlasování dnes voličům komplikovaly problémy s aplikací eDoklady. Podle ředitele Digitální a informační agentury Martina Mesršmída jsou problémy vyřešené od 17:40, kdy byla nasazena nová verze aplikace. Problémy podle něj byly způsobeny vysokou zátěží. Podle Mesršmída je nicméně možné, že u individuálních případů může k nějakému problému dojít,“ uvedla v příspěvku na síti X ČT24. V návaznosti na potíže s aplikací eDoklady se ředitel DIA Martin Mesršmíd rozhodl nabídnout svou rezignaci (jak uvedl ve vysílání Radiožurnálu), přičemž bude záležet na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), zda ji přijme.
Jak funguje ověření aplikací eDoklady?
Samotné ověření skrze aplikaci eDoklady probíhá poměrně jednoduše. Po registraci a ověření identity skrze Identitu občana (Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identita, mojeID a další identifikační prostředky), stačí zvolit možnost Prokázat se. Zde aplikace zobrazí unikátní QR kód, který protistrana skrze svou verzi aplikace musí načíst (případně lze i naskenovat kód ověřovatele). Po spojení zařízení aplikace zobrazí údaje, které protistrana od vás požaduje, přičemž po potvrzení se údaje zobrazí ověřovateli.
V sobotu už celá krizová situace na straně aplikace byla podle všeho zažehnána. „Situace s využíváním eDokladů při volbách se v sobotu znatelně zlepšila, přesto by měli lidé do volebních místností pro jistotu nosit i klasický plastový průkaz totožnosti,“ sdělil ČTK mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata.
„Monitorujeme situaci a je znatelně lepší než včera. Momentálně řešíme opravu registrací na Androidu, což je aktuálně poslední rozsáhlejší problém,“ řekl Palata. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800 tisíc lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci údajů, bez které elektronický průkaz nebude fungovat.
Jak se k eDokladům stavěly volební komise?
Jaké jsou ale naše praktické zkušenosti v rámci redakce přímo z volebních místností? Já osobně jsem byl volit v sobotu v obci Horní Bludovice (cca 2 500 obyvatel) u Havířova. Do aplikace jsem přihlášen dlouhodobě, s aktualizací údajů jsem problémy neměl. Při vstupu do volební místnosti mě překvapil i vytištěný letáček na A4, který voliče upozorňoval, aby si údaje v aplikaci eDoklady aktualizovali ještě před vstupem do místnosti. To musím pochválit.
Samotná volba poté proběhla bez větších problémů. Volební komise si sice neodpustila poznámky o možné nefunkčnosti, nicméně ověření proběhlo relativně rychle a bez problémů. Oproti klasickému občanskému průkazu byla validace toho elektronického o něco málo pomalejší, avšak zdržení je jen v rámci nižších desítek sekund, což přičítám spíše nepřipravenosti volební komise, která přeci jen preferuje ověření identity skrze fyzický průkaz.
V rámci rodiny jsme také volili v Ostravě, konkrétně v městské části Svinov (cca 4 200 obyvatel, celá Ostrava cca 280 tisíc obyvatel). Svým charakterem se tak jedná o větší vesnici uprostřed velkého města. Volební komise sice připravená byla a o ověření elektronického dokladu se pokusila, chyba byla ovšem na straně technologie.
Aplikace pokaždé napsala, že údaje byly správně nasdílené na obou stranách, nicméně data se k ověření nezobrazila. Podle komise se ale jednalo o relativně ojedinělý problém, neboť dříve se jim ověřování elektronického dokladu dařilo bez větších problémů, byť jiné stanoviště hlásilo totožné problémy.
Kde všude aplikaci eDoklady můžete využít?
- Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad
- Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní sportovní agentura, Digitální a informační agentura
- Senát, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
- státní policie, obecní policie obcí I. a II. stupně, obecní policie obcí s rozšířenou působností, soudy, notáři, exekutoři
- finanční úřady, úřady práce, ČSSZ, živnostenské úřady, katastrální úřady
- kraje, obce s rozšířenou působností, obce I. a II. stupně
- organizační složky státu, státní podniky, zastupitelské úřady
- různé inspekce (Česká obch. inspekce, Česká inspekce živ. prostředí atd.)
- Státní veterinární správa, Generální finanční ředitelství/Celní správa, krajské hygienické stanice
- stavební úřady na krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou působností
- pobočky Czech POINT na obcích s rozšířenou působností
- okrskové volební komise, školy, vysoké školy, příspěvkové organizace
- zdravotní pojišťovny, banky, pošty
Větší i menší obce neměly s občankou v mobilu problémy
Kolega Michal Maňák pro změnu volil v Praze, konkrétně v městské části Praha 8 (cca 105 tisíc obyvatel). „Odvoleno. Komise se smála, měla jednoho pána, který to bral na sebe. Dělal jsem aktualizaci appky dopoledne. Prošlo to v pohodě, na základě potvrzení si mě odškrtli na papíře a dali mi obálku. Říkali ale, že ne u každého se jim to povedlo kvůli aktualizacím i pádům systému,“ popisuje své zkušenosti a zpětnou vazbu volební komise.
Naproti tomu kolega Jakub Karásek, který volil v Olomouci (cca 100 tisíc obyvatel) na základní škole Nedvědova, neodcházel od urny s pozitivní zkušeností, byť za ni nemůže ani tak technologie, jako spíše samotná volební komise. „Občanka fungovala, ale ta procedura okolo byla děsně zdlouhavá a popírala veškeré zákonitosti GDPR. Nejprve jsem musel k paní, která načetla kód (cca 15 sekund), ta pak následně nahlas na celou místnost nahlásila moje jméno, datum a bydliště osobě, která mě měla na papíře,“ popisuje lehce bizarní zkušenost.
„Takže všichni v místnosti věděli, kdo jsem, kdy jsem se narodil a kde bydlím, což jde tak trochu proti principu samotné eObčanky. Takže v mém případě to bylo oproti normálu o dost delší a méně diskrétní,“ dodává. V tomto případě jsme se tedy nesetkali se selháním na straně technologie, ale spíše lidského faktoru v rámci volební komise.
Více než lidé selhávala technologie
Šéfredaktor Jiří Hrma pro změnu volil v Konárovicích (cca 1 000 obyvatel), malé obci u Kolína. „Je to zdlouhavější, ale jde to,“ odvětila volební komise na jeho dotaz ohledně možnosti volit skrze elektronický občanský průkaz. Poté proběhla kontrola bez větších problémů, přičemž oproti ověření fyzického dokladu byla celá procedura přibližně o 30 sekund delší, což potvrzuje i mou zkušenost. Jirka nicméně zmiňuje ještě jednu překážku, se kterou se setkal.
Vzhledem k tomu, že před pár dny migroval svá data na nový telefon, aplikace eDoklady mu před volební místností sdělila, že je přihlášen na příliš mnoha zařízeních. Přitom ještě ráno na novém telefonu fungovala úplně bez problémů. Před odvolením tedy nejprve musel odstranit starší zařízení skrze Portál občanka, následně své údaje ověřit znovu a autorizovat nové, přičemž toto kolečko mu zabralo přibližně pět minut.
Poté už ale celý volební proces proběhl v pořádku. „Technologie má šetřit čas, ale vlastně nešetří, protože může vzniknout celá řada komplikací, včetně deautorizace aplikace. Ještě ráno jsem přitom aplikaci zkoušel a vše fungovalo správně, problém vznikl až před volební místností,“ shrnuje své zkušenosti z volby za použití elektronického občanského průkazu.
Volbu elektronickým průkazem vyzkoušel také kolega Adam Homola, který volil v malé obci o 300 obyvatelích na Strážnicku. „Minule jsem se jich na to ptal a jen obraceli očima a říkali, že vůbec netuší, jak to budou příště dělat. Věkový průměr komise je u nás asi tak 70 let,“ popisoval svá nepříliš vysoká očekávání ještě před volbami. V praxi se mu nakonec odvolit podařilo, byť ne skrze aplikaci eDoklady, ale pomocí fyzického dokladu.
I přes intenzivní práce na zajištění chodu aplikace nemůžeme zaručit 100% spolehlivost eDokladů. Doporučujeme voličům vzít si s sebou fyzický průkaz totožnosti i dnes.
Pro použití eDokladů doporučujeme si doma otevřením aplikace ověřit, že máte platný doklad (zelený štítek… pic.twitter.com/7xPot2VGoZ
„Zeptal jsem se komise tak nějak do pléna, jestli můžu použít elektronickou občanku. Polovina babiček tam obrátila očima, druhá polovina se uchechtla. A pak ta nejmladší (cca 60 let) vytáhla mobil, že teda zkusí naskenovat ten můj QR kód – naskenovala, dlouho se jí to tam načítalo a pak prostě nic. Dodala, že to tam včera ani dnes nešlo skoro nikomu. Takže ano, vybavení jsou, umí to, ale údajně to prakticky nefunguje,“ shrnul Adam svou zkušenost.
Příprava komisí ideální nebyla
Hladkému průběhu voleb předchází také školení volebních komisí, jehož součástí byly také informace právě o ověřování totožnosti skrze aplikaci eDoklady. O tom, jak probíhalo školení volebních komisí, naší redakci poreferovala jedna členka komise z Brna, která si přála zůstat v anonymitě, redakce ale její totožnost zná.
Prošli jste nějakým kurzem, kde vám to ukazovali? Pochopili to třeba starší členové komise?
Kurz dostala pouze předsedkyně a místopředsedkyně, my dostali video, na které jsme se měli podívat. Já osobně jsem si to ani nevyzkoušela, jelikož mi to začalo fungovat až včera v 9 večer. Ale pokud vychytají mouchy výpadků aplikace, do budoucna to bude super a urychlí to práci u voleb. A u těch starších nedokážu říct. Jsme rozděleni na dvojice, kdy to v mobilu má pouze jeden, abychom se vyvarovali právě tomu, že se s tím někdo nenaučí.
Takže do pátečního večera u vás nikdo neodvolil skrze aplikaci v telefonu?
Odvolil, ale ze tří mobilů fungoval jen jeden.
Nějaký odhad, kolik lidí použilo eDoklady, máte?
Za náš okrsek, kde je cca tisíc lidí, tak deset. Spíše to zkouší mladí, jen ze zvědavosti.
Technologie zaškobrtly, lidský faktor ale obstál
První velké volby s možností využití elektronického občanského průkazu nedopadly úplně nejlépe, nicméně označit je za katastrofu by bylo příliš příkré. Ačkoli přístup ministerstva vnitra a Digitální a informační agentury si kritiku zaslouží, minimálně kvůli nepřipravenosti infrastruktury na vyšší nápor během voleb (o kterém věděli dostatečně dopředu), pozitivní je přístup jednotlivých volebních komisí, které podle všeho byly dobře proškoleny a neměly s přijetím moderních technologií větší problémy.
Velký zátěžový test tak aplikace eDoklady příliš nezvládla a je otázkou, jakou odpovědnost za tento minimálně marketingový neúspěch ministerstvo vnitra a Digitální informační agentura vyvodí. Pokud by aplikace byla v provozu teprve krátce, daly by se problémy pochopit, nicméně eDoklady jsou v provozu již druhým rokem a na velký volební nápor měla být aplikace připravena. I když žádná volební komise, kde jsme se měli možnost voleb účastnit, nás od volby elektronickým občanským průkazem vyloženě neodrazovala a naopak členové komise byli v řadě případech nápomocní, očekával bych, že problémy budou řešit proaktivně (alespoň tak jako v Horních Bludovicích), a nejen reagovat na vzniklou situaci.
I přes oprávněnou kritiku ale mohu konstatovat, že první velký zátěžový test dopadl lépe, než mohl. Pakliže se patřičné úřady z „porodních bolestí“ poučí a volební komise budou o fous lépe připraveny, mohli bychom se dočkat mnohem plynulejšího průběhu voleb s využitím moderních technologií a přiblížit se o krok blíže době, kdy nebudeme potřebovat plastové kartičky v našich peněženkách.
Jaké jsou vaše zkušenosti s aplikací eDoklady během voleb do Poslanecké sněmovny 2025? Využili jste také „občanku v mobilu“? Dejte nám vědět do komentářů, případně hlasujte v připravené anketě.