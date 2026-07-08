Google odhalil, kdy představí řadu Pixel 11 včetně nové skládačky. Unikly i ceny všech novinek

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Premiéra nové generace telefonů Pixel se pomalu blíží
- Google je představí v tradičním termínu, tedy zhruba v polovině léta
- Po několika spekulacích bylo potvrzeno oficiální datum této akce
Jen před pár hodinami obletěly internet spekulace o tom, že se premiéra nových Pixelů 11 uskuteční 11. srpna 2026, což je poměrně příznačné datum. Jak se nyní ukázalo, Google na tuto událost již rozeslal oficiální pozvánky a najevo tedy vyšlo i skutečné datum, kdy budou tyto očekávané telefony představeny. Odhady byly poměrně přesné a spletly se pouze o jeden jediný den.
Pixely 11 mají datum premiéry
Ten sice nezveřejnil přímo Google, ale pochází z oficiální pozvánky, kterou technologický gigant již rozeslal vybraným novinářům. Mezi nimi byl i Mark Gurman, který se o ni ihned podělil se svými příznivci a odhalil, že Pixely 11 budou představeny ne 11. srpna 2026, jak se spekulovalo, ale o den později, tedy 12. srpna 2026. Celá událost se uskuteční v New York City.
Přenos z akce samozřejmě bude možné sledovat online, ale v tomto případě budete muset zůstat o něco déle vzhůru. Start premiéry je naplánován na 6 hodin newyorského času, což v našich končinách kvůli šestihodinovému časovému posunu bohužel odpovídá půlnoci. Ponocování ale bude určitě stát za to, protože se očekává spousta zajímavých novinek.
Jak to bude s cenami?
Vlivem nedostatku pamětí a rostoucích cen zdražují své telefony prakticky všichni výrobci a vypadá to, že Google nebude výjimkou. Nejnovější únik cen hovoří jasně – Pixely 11 budou dražší o 100 eur, což je nárůst o zhruba 2 500 Kč. To se ale týká jen modelů Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold, protože u Pixelu 11 a 11 Pro bude (konečně) vynechána základní verze s pamětí 128 GB.
Tyto dva modely budou sice začínat o 100 eur výš než Pixely 10 (999 / 1 199 euro), ale nabídnou paměť 256 GB a vlastně tak budou stát stejně jako jejich předchůdci. Reálné zdražení se tedy týká jen specifikace Pro XL a skládačky Pro Fold, kde zůstane paměťová výbava stejná a ceny budou o zmíněných 100 eur vyšší.
V Česku by tedy měla řada Pixel 11 startovat na částce 25 490 Kč, což platí pro základní Pixel 11 s pamětí 256 GB. Výše postavený Pixel 11 Pro se stejnou pamětí bude pravděpodobně začínat na ceně 30 490 Kč a uvidíme, jak moc se nárůst 100 eur u verze Pro XL promítne do tuzemských cen. Jednoduchou matematikou se ale dostaneme k tomu, že Pixel 11 Pro XL by mohl stát 35 490 Kč.
Porovnání evropských cen řady Pixel 11 a aktuální řady Pixel 10
Na co se můžeme těšit?
Středobodem řady Pixel 11 bude nový procesor Tensor G6 postavený na 2nm litografii. Dále se očekává nasazení modernějšího OLED panelu M16 od Samsungu, vylepšeného fotoaparátu, nového bezpečnostního čipu Titan M3 a samozřejmě dorazí světelné rozhraní Pixel Glow. To se bude nacházet okolo modulu fotoaparátu a poslouží jako upozornění na příchozí události.
Vrcholným modelem se pak stane skládací verze Pixel 11 Pro Fold, u které ale není jasné, zda se k nám vůbec dostane. Google bohužel Česko se svou skládačkou vytrvale přehlíží a prozatím neexistují žádné náznaky, že do tuzemska s novou generací konečně dorazí. Zájemci o ni tak budou muset pravděpodobně opět nakupovat v Německu nebo Rakousku.