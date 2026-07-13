Pixel 11 Pro Fold uniká před srpnovou premiérou: těšte se na tenčí tělo a nový design fotomodulu

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Za měsíc Google představí novou generaci smartphonů Pixel
- Na internet se nyní dostal tiskový snímek ohebného Pixelu 11 Pro Fold
- Těšit se můžeme na tenčí tělo a upravený design fotoaparátu
Google v polovině srpna uspořádá tradiční akci Made by Google, na které představí novou generaci smartphonů Pixel. Letos se pravděpodobně nedočkáme žádného nového modelu, ale pouze řadových pokračovatelů loňských Pixelů, tedy Pixelu 11, 11 Pro, 11 Pro XL a ohebného Pixelu 11 Pro Fold. Poslední jmenovaný by měl podle uniklého snímku zadní strany vypadat podobně jako předchůdce, dojde ale na několik drobných dílčích změn.
Pixel 11 Pro Fold:
Ohebný Pixel 11 Pro Fold dorazí s mírně upraveným designem. Počítat prý můžeme s tenčím tělem, což rozhodně není na škodu – loňský Pixel 10 Pro Fold má v pase 10,8 mm, zatímco konkurence už dokázala stlačit tloušťku zavřeného telefonu pod 9 mm. Pod tuto hladinu se Pixel 11 Pro Fold údajně nedostane, v tuto chvíli se hovoří o tloušťce 10,1 mm ve složeném a 4,8 mm v rozloženém stavu.
Lehkou designovou úpravu rovněž podstoupí ostrůvek s fotoaparáty. Čtvercový tvar se zaoblenými rohy zůstane zachován, dojde však ke změně uspořádání položek v něm. Oba černé „ovály“ s fotoaparáty budou nově roztažené na celou šířku fotomodulu, součástí toho horního bude LED blesk, který se přesune na levou stranu. Počet fotoaparátů by se měnit neměl, stále bychom se měli dočkat osvědčené sestavy hlavního, širokoúhlého a přibližovacího fotoaparátu.
Pixel 11 Pro Fold je na uniklém snímku vyobrazen v barvě „Pine“ se zelenými zády a zlatými kovovými prvky – rámečkem, ostrůvkem fotoaparátu a logem Google. Jedná se o podobnou barevnou kombinaci, jakou byla zelená u Pixelu 10 Pro Fold, letos ale budou zvoleny lehce odlišné odstíny. Stejnou barevnou kombinaci Google údajně použije i u standardních Pixelů 11 Pro a 11 Pro XL.
Všechny letošní Pixely budou představené na události Made by Google, která se uskuteční 12. srpna v New Yorku. Ještě předtím představí své novinky Samsung, který má svoji událost Galaxy Unpacked naplánovanou již na příští středu 22. července.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?