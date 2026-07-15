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Mobil, nebo tablet? Redmi Note 17 má obří 7″ displej a masivní 8000mAh baterií

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 7. 6:30
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Redmi Note 17 na tiskovém snímku
  • Redmi Note 17 je zařízení, kterému bychom ještě před pár lety říkali tabletofon
  • Má obří 7″ displej a masivní 8 000mAh baterii
  • Škoda, že výrobce podcenil fotovýbavu

Značka Redmi představila v Číně první zástupce nové rodiny smartphonů Redmi Note 17. Základní model bude nepochybně žhavým zbožím, neboť kvůli probíhající paměťové krizi je segment těch nejlevnějších telefonů značně vyprázdněný. Podařilo se Redmi i v těchto těžkých časech namíchat správný koktejl výbavy a ceny?

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Redmi Note 17: před pár lety bychom mu říkali tabletofon

Redmi Note 17 je na první pohled pořádný obr. Díky velkému 7″ displeji činí jeho fyzické rozměry 169,7 × 79,14 × 8,26 mm, hmotnost je 225 gramů. Pár let nazpět bychom tento typ zařízení označovali jako tabletofon (či phablet), dnes už jsou ale takto velké telefony naprosto běžné. Na druhou stranu úhlopříčku začínající sedmičkou jsme tu už dlouho neměli.

Redmi Note 17 ve všech barevných variantách

Na to, že se pohybujeme v nižších cenových patrech, nedělá displej tohoto přístroje ostudu. Má velmi tenké okolní rámečky a ani jeho papírové parametry nejsou vůbec špatné, jedná se o AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 1 800 nitů. Do displeje je rovněž zabudovaná čtečka otisků prstů a 8Mpx selfie kamerka se světelností f/2.0.

Redmi Note 17 be všech barvách na tiskovém snímku

Se zbývající fotovýbavou už je to bohužel horší – na zádech telefonu se nachází pouze jediná 50Mpx kamerka se světelností f/1.8. Na jednu stranu jsme rádi, že výrobce odolal pokušení nacpat na záda bambilion zbytečných kamer, na druhou stranu bychom ale přivítali alespoň širokoúhlý fotoaparát. Video je možné natáčet maximálně v rozlišení Full HD.

Akumulátor s kapacitou 8 000 mAh

Srdcem novinky je 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 v doprovodu 6 nebo 8 GB RAM. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 nebo 256 GB, ovšem pozor – bude možné jej rozšířit microSD kartou. Jejím vložením ale obětujete funkci dual SIM. Redmi Note 17 podporuje sítě 5G, což kvitujeme – výrobce konečně uznal, že dnes už se jedná o nezbytnou konektivitu. Ještě u minulé generace totiž platilo, že pokud není 5G v názvu, není ani v telefonu. Bezdrátovou konektivitu dále doplňuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a NFC, příjemným překvapením je pak přítomnost infraportu.

Redmi Note 17 se pyšní obří baterií

Redmi Note 17 bude pravděpodobně i přeborníkem ve výdrži – jeho akumulátor se totiž pyšní nadstandardní kapacitou 8 000 mAh a podporou rychlého 45W nabíjení. Na cestách bude možné telefon použít i jako powerbanku, podporováno je zpětné dobíjení výkonem 22,5 W. Pokud Redmi vezmete do divočiny, nemusíte se bát ani lehkého deštíku – telefon splňuje krytí IP65.

Operačním systémem Redmi Note 17 je Android 16 schovaný do kabátku HyperOS 3. Výrobce do systému napěchoval několik AI funkcí, především blokátor podvodných hovorů a detektor deepfake videí.

Cena a dostupnost

Redmi Note 17 půjde do světa ve třech barvách – černé, fialové a zelené. Telefon se v těchto dnech začíná prodávat v Číně, a to za následující ceny:

  • 6/128 GB za 1 299 CNY (asi 5 tisíc korun s DPH)
  • 8/128 GB za 1 399 CNY (asi 5 300 korun s DPH)
  • 8/256 GB za 1 599 CNY (asi 6 100 korun s DPH)

Předpokládáme, že Redmi bude svoji novinku prodávat i na globálním trhu, byť pravděpodobně s několikaměsíčním zpožděním.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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