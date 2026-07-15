Redmi Note 17 Pro odhalen: skvělá odolnost a obří baterie s garantovanou 5letou životností

- Redmi Note 17 Pro potěší vysokou odolností a nevídanou péčí o akumulátor
- Pokud mu v prvních 5 letech klesne kapacita pod 80 procent, provede Redmi bezplatnou výměnu za nový
- Zklamáním jsou bohužel fotoaparáty
Značka Redmi představila ve své domovině novou rodinu smartphonů Redmi Note 17. Základní model jsme si představili v tomto článku, nyní si pojďme ukázat vyšší variantu Redmi Note 17 Pro. Tento telefon patří do střední třídy, ve které zaujme vysokou odolností a garancí dlouhé životnosti akumulátoru.
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Redmi Note 17 Pro: jemný a jasný displej
Redmi Note 17 Pro není tak velký jako jeho základní bráška, má totiž menší 6,83″ displej. Namísto velké uhlopříčky výrobce vsadil na vyšší jemnost – použitá OLED obrazovka se totiž pyšní vysokým rozlišením 1,5K. Displej dále potěší obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 3 200 nitů. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů a selfie kamerka s rozlišením 8 megapixelů.
Přestože má představený telefon v názvu přídomek „Pro“, jeho fotovýbava je dost základní. Hlavní 50Mpx fotoaparát se světelností f/1.8 doplňuje pouze 2Mpx hloubkový senzor. A to je vše – žádná širokoúhlá ani jiná použitelná kamera. Maximem pro natáčení videa je pouze Full HD, což je u „Pro“ telefonu vyloženě ostuda.
Garantovaná životnost akumulátoru
Redmi Note 17 Pro má jiné přednosti, a těmi jsou odolnost a výdrž. Telefon se pyšní krytím IP66, IP68, IP69 a IP69K, odolá tedy prachu, a vysokotlaké či horké vodě. Mimo domov navíc oceníte dlouhou výdrž, kterou zajistí akumulátor s kapacitou 9 000 mAh, který lze dobíjet výkonem až 67 wattů. Redmi rovněž láká na dlouho životnost akumulátoru – čínským zákazníkům nabízí bezplatnou výměnu, pokud během prvních čtyřech let poklesne maximální kapacita dobití na 80 procent. Pokud se takto stane v pátém roku používání, nabídne výrobce bezplatnou výměnu za akumulátor o vyšší kapacitě.
O výkon se v případě Redmi Note 17 Pro stará 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 podpořený 8 nebo 12 GB RAM. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření. Telefon disponuje plnohodnotnou konektivitou čítající 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC a nechybí ani infraport.
Cena a dostupnost
Redmi Note 17 Pro bude k mání v bílé, černé, fialové a modré barvě. Prodej v Číně odstartoval již včera, a to za následující ceny:
- 8/128 GB za 1 599 CNY (asi 6 100 korun s DPH)
- 8/256 GB za 1 899 CNY (asi 7 200 korun s DPH)
- 12/256 GB za 2 199 CNY (asi 8 400 korun s DPH)
- 8/512 GB za 2 299 CNY (asi 8 700 korun s DPH)
S dostupností na českém trhu můžeme počítat s několika měsíčním zpožděním.