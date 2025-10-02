669 Kč měsíčně! Microsoft razantně zdražil Xbox Game Pass Ultimate

- Microsoft proměnil nabídku předplatných Xbox Game Pass
- Nejlevnější úroveň Core za 149 korun nahrazuje dražší plán Essential za 239 korun
- Nejvyšší Game Pass Ultimate zdražuje o 52 procent na 669 korun
Microsoft včera večer oznámil proměnu svých herních předplatných Game Pass, které s sebou nese dramatické zdražení nejvyšší úrovně Ultimate. Microsoft sice zvýšení cen omlouvá výrazným rozšířením nabídky her, mnohé hráče ale tato změna určitě nepotěší. Pojďme se tedy na novou nabídku předplatných od Microsoftu podívat.
Essential, Premium a Ultimate
Nabídka konzolových předplatných je nově rozdělena do tří přehledných úrovní, které se jmenují Essential, Premium a Ultimate, pro hráče počítačových her zůstává v nabídce varianta Game Pass PC. V jejím případě došlo pouze ke zdražení, a to z původních 299 korun měsíčně na 369 korun, všechno ostatní naštěstí zůstává – přístup ke stovkám her, nové hry již v den vydání a integrace knihovny EA Play.
Za přístup k hrám si připlatí i konzoloví hráči, a to i ti nejméně nároční. Microsoft totiž z nabídky vyškrtl původní plán Game Pass Core s cenou 149 korun měsíčně, a nahradil jej úrovní Game Pass Essential za 239 korun. Za tento příplatek hráči dostanou přístup ke katalogu 50 her (namísto původních 25) pro Xbox a PC. Součástí tohoto předplatného je i přístup ke streamování vlastněných her a online hraní ve více hráčích. Stávající předplatitelé úrovně Game Pass Core budou na plán Essential automaticky převedeni bez dodatečných poplatků, po skončení stávajícího předplatného již budou platit novou vyšší částku.
Nejméně změn se odehrálo u prostřední úrovně Standard, která se nově bude jmenovat Premium. Cena zůstává 329 korun měsíčně, za tyto peníze uživatel dostane přístup ke knihovně obsahující víc než 200 her, a to nejen pro konzole, ale nově i pro PC. Do katalogu budou přibývat i hry od Xbox Game Studios, avšak až jeden rok po jejich vydání. Součástí tohoto předplatného je rovněž přístup k cloudovému hraní, oproti předplatnému Essential mají být čekací časy kratší.
Největší cenový šok čeká pro předplatitele úrovně Ultimate, která zdražuje z původních 439 korun měsíčně na 669 korun. Microsoft u tohoto plánu výrazně navýšil počet her v knihovně, aktuálně je jich víc než 400, přičemž v katalogu najdete nejen hry od EA, ale nově i z nabídky Ubisoft+ Classics. Předplatitelé úrovně Ultimate dostanou přístup k novým hrám hned v den jejich vydání, kromě toho se dočkají streamování v nejlepší kvalitě (1440p) s minimálními časy čekání.
Úroveň Game Pass Ultimate za poslední roky zdražila několikrát – ještě loni na začátku prázdnin stála 339 korun měsíčně, nyní přijde na dvojnásobek. Kompletní seznam her ve všech úrovních najdete na těchto stránkách.