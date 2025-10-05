Game Pass Ultimate za 280 Kč měsíčně? Poradíme, jak se můžete vyhnout dramatickému zdražení

- Nejvyšší tarif Xbox Game Pass Ultimate podražil o celých 50 procent
- Aktuálně stojí 669 korun měsíčně, lze jej ale i nadále koupit výrazně levněji
- Podívejte se, jak si jej dopřát za původní (nebo dokonce nižší) ceny
Microsoft v tomto týdnu výrazně změnil tarify herní služby Xbox Game Pass. U všech plánů došlo k několika vylepšením – došlo k rozšíření herních knihoven, přidání podpory streamování a k zahrnutí služby Game Pass pro počítače. Nejvyšší tarif Ultimate se navíc ještě dočkal her z knihovny Ubisoft+ a několika bonusů pro vybrané hry.
Ruku v ruce s novinkami bohužel došlo k dramatickému zdražení. Tarif Game Pass Ultimate podražil o 52 procent z původních 439 na 669 korun měsíčně, což přimělo spoustu uživatelů zrušit předplatné – Microsoft dokonce musel v jednu chvíli řešit přetížení serverů, které mají na starosti uživatelské účty. Naštěstí existují metody, jak si Game Pass Ultimate ponechat za stávající, nebo dokonce nižší cenu.
1) Nakupte Game Pass Ultimate dopředu
Asi nejjednodušší cestou je obstarat si kódy na aktivaci Game Pass Ultimate na webu – k mání jsou balíčky na 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců či 12 měsíců, přičemž nejvýhodněji obvykle vychází poslední varianta. Ta je ale po zdražení na spoustě míst vyprodaná.
Na českých e-shopech nejčastěji seženete 3měsíční variantu, která je podle webových srovnávačů k mání za 1 149 – 1 499 korun. To znamená, že pokud si kód koupíte za nejnižší cenu, můžete se dostat zhruba na 380 korun za měsíc – to je dokonce méně, než stál Game Pass Ultimate dosud. Kódy lze zakoupit levněji na zahraničních webech (např. Loaded, Eneba, Amazon…), ty 3měsíční jsou k mání i za méně než 1 000 korun, je však zapotřebí si pohlídat, aby byl kód funkční v našem regionu (Česká Republika, Evropa nebo Global).
Microsoft umožňuje předplatit si až tři roky služby Game Pass dopředu, takže si můžete touto cestou buď prodloužit stávající předplatné, anebo rovnou zakoupit 12 balíčků na 3 měsíce.
2) Hrátky s konverzemi – když zrovna nemáte aktivní předplatné
Je veřejným tajemstvím, že u Microsoftu lze předplatná za poměrně výhodných podmínek „povyšovat“ – stačí si předplatit nejlevnější tarif a poté jej jednorázově převést na vyšší. Dříve bylo možné tímto způsobem získat předplatné Game Pass Ultimate za téměř čtvrtinovou cenu oproti běžnému prodeji – stačilo si na tři roky zakoupit nejlevnější tarif Live Gold a poté provést jednorázový nákup nejvyššího plánu, na Ultimate se pak převedly celé tři roky.
Tato cesta byla a je stále povolená, ovšem upgrade na vyšší tarif už není tak výhodný jako kdysi – Microsoft totiž zavedl do hry konverzní poměry. Nejprve používal poměr 3:2 (66 procent), což znamená, že pokud jste si zakoupili tři roky nejlevnějšího tarifu, zkrátily se vám upgradem na Ultimate pouze na dva roky. Loni se tento poměr změnil na 2:1 (50 procent), po aktuální změně pravidel činí 40 procent.
I tak vám ale tato cesta může ušetřit nemalé peníze – 12měsíční předplatné služby Game Pass Core přijde na zhruba 1 500 korun (na zahraničních e-shopech se dá sehnat i za 1 200 korun), takže za tři roky základního předplatného zaplatíte zhruba 4 500 korun. Za cca 500 korun pak provedete upgrade na variantu Ultimate, přičemž kvůli konverznímu poměru dostanete namísto 37 měsíců (36× Core, 1× Ultimate) 15 měsíců Ultimate. Při ceně 5 000 korun to tak dělá zhruba 333 korun měsíčně.
Samozřejmě čím levněji si kódy obstaráte, tím levnější bude výsledek – při ceně 1 200 korun za 12měsíční Game Pass Core a 500 korun za upgrade na Ultimate pak vychází cena necelých 280 korun měsíčně. Samozřejmě nemusíte nutně upgradovat rovnou tři roky, takto to ale vyjde nejlevněji.
https://www.xbox.com/cs-CZ/redeem
Na Ultimate lze povyšovat i vyšší tarify než Core (nově Essential). Pokud upgradujete z plánu PC Game Pass, zkrátí se vám doba na 65 procent, při přechodu z Game Pass Premium dojde ke zkrácení na 55 procent. Pokud máte zakoupené samostatně předplatné EA Play, při upgradu na Ultimate se předplacená doba zkrátí na pouhých 20 procent. Je tak zapotřebí si pořádně propočítat, za jaké situace se přechod vyplatí.
3) Hrátky s konverzemi – když máte aktivní předplatné
Výše uvedený postup platí pouze v případě, kdy na svém účtu nemáte aktuálně aktivní žádné předplatné a začínáte „nanovo“. Pokud již předplatné Game Pass Ultimate máte a chcete si jej za výhodných podmínek prodloužit, lze tak rovněž využít konverzních poměrů, je však nutné ještě více počítat – v tomto případě totiž není konverzní poměr striktně 40 procent, ale liší se podle délky zakoupeného základního předplatného:
|Počet měsíců Game Pass Gold / Core
|Převod na dny Game Pass Ultimate
|Poměr
|1 měsíc
|12 dní
|40%
|3 měsíce
|32 dní
|36%
|6 měsíců
|54 dní
|30%
|12 měsíců
|91 dní
|25%
|24 měsíců
|183 dní
|25%
Z tabulky poměrů je patrné, že v tomto případě se vyplatí upgradovat po menších dávkách. Tříměsíční předplatné Game Pass Core na webu přijde na cca 450 korun, po převodu pak získáte 32 dní tarifu Ultimate – to znamená cenu 422 korun na měsíc. V takovém případě vychází levněji prodlužovat Ultimate s využitím první metody, pokud však na zahraničních e-shopech zakoupíte 3měsíční předplatné Game Pass Core levněji (dá se sehnat okolo 350 korun), dostanete se na zajímavější částku cca 330 korun za měsíc.
Další možností je samozřejmě počkat, až vaše stávající předplatné vyprší a použít metodu dvě – musíte ale doufat, že v danou dobu budou ještě k mání kódy za dnešní ceny. Nakupovat kódy dopředu je ošemetné – nemáte jistotu, že si je nekoupí někdo podruhé a ten váš nebude fungovat (vlastní zkušenost autora). Je lepší je aktivovat ihned.
Samozřejmě i v tomto případě lze upgradovat nejen pomocí kódů na Game Pass Core, ale i pomocí kódů jiných úrovní, v takovém případě ale platí jiný konverzní poměr. Tabulky se všemi variantami přechodu najdete na těchto stránkách.
Další možnosti
Existuje samozřejmě spousta dalších variant, jak k levnějšímu předplatnému Game Pass Ultimate přijít, jsou ale rizikovější. Patří mezi ně například nákup kódů na inzertních portálech, popř. nákup celých účtů s již aktivovaným předplatným.
Na zahraničních e-shopech lze také nakoupit výrazně levněji kódy pro jiné regiony (např. pro Indii), jejich aktivace s českým účtem ale vyžaduje složitější cestu přes VPN, a navíc tímto přímo porušujete pravidla Microsoftu. Doporučuji tedy držet se prvních tří variant, které jsou legální.