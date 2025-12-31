GOG má nového majitele, CD Projekt prodává platformu za více než 500 milionů

- Distribuční platforma GOG má nového majitele
- Stal se jim jeden ze spoluzakladatelů Michał Kiciński
- Ten za ni zaplatil CD Projektu v přepočtu přes 500 milionů korun
Asi každý, kdo má rád staré herní klasiky, dobře zná online distribuční platformu Good Old Games, zkráceně GOG. Ta vznikla v roce 2008 pod hlavičkou dnes již světoznámé polské společnosti CD Projekt, jež se ve svých začátcích zaměřovala právě na distribuci her. Původní účel této platformy bylo nejen konkurovat americkému Steamu, ale také přinést trochu jiný pohled na staré hry, především skrze jejich program zachování kompatibility starších PC titulů s novým hardwarem, která rozhodně není samozřejmostí.
Důležitá online distribuční platforma mění majitele
Nyní čeká GOG nová etapa – jeden z jejich spoluzakladatelů Michał Kiciński oznámil, že kupuje od CD Projektu jak digitální distribuční platformu, tak online herní službu GOG Galaxy (kterou mimochodem také spoluzaložil) a to za částku 25,2 milionů dolarů, tedy přibližně 518 milionů korun. Pokud máte obavy, že by se snad mělo něco na způsobu fungování či poslání v oblasti zachování kompatibility starých her, máme pro vás dobrou zprávu – v oficiálním oznámení totiž stojí, že se nic zásadního měnit nebude.
„GOG byl vždy postaven na silných hodnotách a jasných principech. Když Marcin Iwiński a Michał Kiciński v roce 2007 poprvé přišli s nápadem na GOG, jejich vize byla jednoduchá: vrátit hráčům klasické hry a zajistit, že jakmile si hru koupíte, bude vám skutečně patřit, navždy. Na trhu, který je stále více definován povinnými klienty a uzavřenými ekosystémy, je tato filosofie relevantnější než kdy jindy. Tato nová kapitola je o zdvojnásobení této vize. Chceme udělat více pro zachování klasických her minulosti, oslavit vynikající hry současnosti a pomoci utvářet klasické hry budoucnosti, včetně nových her s opravdovým retro duchem,“ stojí v prohlášení.
Žádnou velkou změnu bychom neměli čekat ani co se týče vztahu se samotným CD Projektem, konkrétně jeho herními studii pod taktovkou CD Projekt RED. V nich totiž vznikly tituly jako je herní série Zaklínač či Cyberpunk 2077 a na platformě GOG zaujímaly čestné místo. Pokud tedy pro nákup polských herních megahitů preferujete právě Good Old Games, nic se pro vás nezmění.