Zaklínač i Divinity za pár kaček a DRM free! Výprodej na GOGu je v plném proudu

Marek Bartík
Marek Bartík 22. 12. 7:30
0
GOG výprodej
  • V digitálním obchodě GOG aktuálně probíhá velký zimní výprodej
  • V akci je více než 8 tisíc položek a slevy dosahují až 95 %
  • Za nízkou cenu pořídíte DRM free verze Cyberpunku 2077, Zaklínače 3 nebo Silksongu

V digitálním obchodě GOG (Good Old Games), který patří polskému CD Projektu a který nabízí výhradě DRM free verze her, tedy bez protipirátské ochrany, aktuálně probíhá velký zimní výprodej. Nabídka se týká více než osmi tisíc položek a slevy mohou v některých případech dosahovat až 95 %. Nechybí mezi nimi série Zaklínač nebo Divinity od Larianu.

Z nedávno vydaných titulů stojí za zmínku například nekompromisní plošinovka Hollow Knight: Silksong, kterou aktuálně pořídíte ve 30% slevě za 15,59 eur (cca 380 korun). Oceňované RPG Baldur’s Gate 3 je s 25% slevou k mání za 44,99 eur (cca 1 100 korun). Opomenout samozřejmě nelze produkci samotného CD Projektu. Třetího Zaklínače v kompletní edici pořídíte za 10 eur (cca 240 korun), zatímco Cyberpunk 2077 vychází na 21,04 eur (cca 510 korun).

Výběr zlevněných titulů, které si zaslouží vaši pozornost



Lord Gaben, zakladatel Valve a patron výhodných herních nabídek



Návrat problémového Warhammeru

Souběžně se začátkem výprodeje se do nabídky obchodu vrátil retro kousek ze světa Warhammeru. Díky vydavatelství SNEG GAMES, které se specializuje na oživování zapomenutých her,  si po letech opět můžete pořídit dnes již kultovní Warhammer: Dark Omen. Taktickou hru z roku 1998 si tak nově můžete připomenout i na současném hardwaru. „Tato taktická klasika byla pečlivě obnovena, aktualizována a optimalizována pro moderní hardware, aby si ji hráči mohli konečně užít bez technických nedostatků,“ uvedli zástupci GOGu v tiskové zprávě.

Warhammer Dark Omen
Na GOG se po letech vrací kultovní taktická hra Warhammer: Dark Omen

Zimní výprodej na GOGu je ideální příležitostí, jak zakončit rok a vrhnout se do něčeho nového – nebo znovuobjevit něco starého. Akce trvá do 3. ledna 2026.

Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

