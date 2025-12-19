TOPlist

Zimní výprodej na Steamu je tady! V parádní slevě pořídíte Kingdom Come 2 i Battlefield 6

Marek Bartík
19. 12. 6:45
0
Lord Gaben, zakladatel Valve a patron výhodných herních nabídek
  • Na Steamu odstartoval tradiční zimní výprodej, který potrvá až do 5. ledna
  • Za historicky nejnižší cenu pořídíte například Kingdom Come: Deliverance 2 nebo střílečku Battlefield 6
  • Vrací se i speciální vysoké slevy na vybrané hry, mezi něž patří třeba Fallout 76, Dead Island 2 nebo Darksiders 3

V tradičním prosincovém termínu odstartoval na Steamu velký zimní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky jakoukoliv hru z nabídky, snad s výjimkou nově vydaných titulů. Za historicky nejnižší cenu je k mání například český hit Kingdom Come: Deliverance 2 za 29,99 eur (cca 730 korun) nebo povedený „šestý“ díl vojenské série Battlefield, který vůbec poprvé můžete získat se 30% slevou za 48,99 eur (cca 1 190 korun). Zimní výprodej potrvá do 5. ledna 2026.

Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev se zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například překvapivě zdařilý Dead Island 2 za 4,99 eur. Za necelá čtyři eura je k mání Fallout 76. Jde o online spin-off slavné postapokalyptické série, kterým se i díky tematickému obsahu můžete naladit na druhou sezonu seriálové adaptace.

Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:

  • Golf With Your Friends (1,49 eur)
  • Green Hell (2,09 eur)
  • X4: Foundations (4,99 eur)
  • Planet Zoo (4,49 eur)
  • PAYDAY 2 (0,99 eur)
  • Dead Island 2 (4,99 eur)
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (4,99 eur)
  • Detroit Become Human (3,99 eur)
  • Darksiders 3 (3,99 eur)
  • Slay the Spire (2,29 eur)
  • Bendy and the Ink Machine (1,84 eur)
  • Maneater (3,59 eur)
  • Fallout 76 (3,99 eur)
  • ICARUS (3,39 eur)
  • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN (4,79 eur)
  • Overcooked (1,59 eur)
  • For Honor (1,49 eur)
  • Assassin’s Creed Valhalla (5,99 eur)
  • Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm (2,49 eur)
  • Nioh: Complete Edition (4,99 eur)

Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba akční adventura Star Wars: Outlaws je na Steamu k mání za 20,99 eur, zatímco přímo v oficiálním obchodě Ubisoftu ji aktuálně pořídíte přibližně o polovinu levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.

Jaký titul si v letošním zimním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.

