Zimní výprodej na Steamu je tady! V parádní slevě pořídíte Kingdom Come 2 i Battlefield 6

- Na Steamu odstartoval tradiční zimní výprodej, který potrvá až do 5. ledna
- Za historicky nejnižší cenu pořídíte například Kingdom Come: Deliverance 2 nebo střílečku Battlefield 6
- Vrací se i speciální vysoké slevy na vybrané hry, mezi něž patří třeba Fallout 76, Dead Island 2 nebo Darksiders 3
V tradičním prosincovém termínu odstartoval na Steamu velký zimní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky jakoukoliv hru z nabídky, snad s výjimkou nově vydaných titulů. Za historicky nejnižší cenu je k mání například český hit Kingdom Come: Deliverance 2 za 29,99 eur (cca 730 korun) nebo povedený „šestý“ díl vojenské série Battlefield, který vůbec poprvé můžete získat se 30% slevou za 48,99 eur (cca 1 190 korun). Zimní výprodej potrvá do 5. ledna 2026.
Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev se zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například překvapivě zdařilý Dead Island 2 za 4,99 eur. Za necelá čtyři eura je k mání Fallout 76. Jde o online spin-off slavné postapokalyptické série, kterým se i díky tematickému obsahu můžete naladit na druhou sezonu seriálové adaptace.
Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:
- Golf With Your Friends (1,49 eur)
- Green Hell (2,09 eur)
- X4: Foundations (4,99 eur)
- Planet Zoo (4,49 eur)
- PAYDAY 2 (0,99 eur)
- Dead Island 2 (4,99 eur)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (4,99 eur)
- Detroit Become Human (3,99 eur)
- Darksiders 3 (3,99 eur)
- Slay the Spire (2,29 eur)
- Bendy and the Ink Machine (1,84 eur)
- Maneater (3,59 eur)
- Fallout 76 (3,99 eur)
- ICARUS (3,39 eur)
- ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN (4,79 eur)
- Overcooked (1,59 eur)
- For Honor (1,49 eur)
- Assassin’s Creed Valhalla (5,99 eur)
- Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm (2,49 eur)
- Nioh: Complete Edition (4,99 eur)
Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba akční adventura Star Wars: Outlaws je na Steamu k mání za 20,99 eur, zatímco přímo v oficiálním obchodě Ubisoftu ji aktuálně pořídíte přibližně o polovinu levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.
Jaký titul si v letošním zimním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.