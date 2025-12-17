Obří výprodej her od Ubisoftu: Star Wars Outlaws a další pecky za pár korun

- V Ubisoft Store odstartoval velký zimní výprodej, který potrvá až do 6. ledna 2026
- Díky speciálnímu kuponu „HOLIDAY“ pořídíte za historicky nejnižší cenu třeba Assassin’s Creed Shadows nebo Star Wars Outlaws
- Slevová akce se vztahuje prakticky na kompletní katalog včetně sérií Far Cry či Anno
Společnost Ubisoft spustila ve svém digitálním obchodě velký zimní výprodej, během kterého si můžete s velkorysou slevou pořídit téměř jakýkoliv titul z bohatého katalogu francouzského herního vydavatele. Pokud navíc nakoupíte alespoň za 19,99 eur (v přepočtu cca 490 korun), automaticky získáte nárok na uplatnění slevového kódu „HOLIDAY“, se kterým dostanete dodatečnou slevu 10 eur na celý obsah košíku.
Historicky nejnižší ceny
A právě díky kuponu se můžete dostat k několika nedávno vydaným peckám za historicky nejnižší cenu na trhu. Hlavním tahákem je tentokrát akční adventura Star Wars Outlaws, kterou po započtení kuponu pořídíte v 69% slevě jen za 11 eur (v přepočtu cca 270 korun). Stejným způsobem můžete ušetřit za letošní Assassin’s Creed Shadows. Dosud nejnovější díl oblíbené série, který se odehrává v 16. století v Japonsku, po započtení kuponu vychází na 24,99 eur (cca 610 korun).
Přehled nejzajímavějších slev
Po uplatnění kuponu „HOLIDAY“
- Star Wars Outlaws – 11 eur (cca 270 korun)
- Assassin’s Creed Shadows – 24,99 eur (cca 610 korun)
- Avatar: Frontiers of Pandora – 10,09 eur (cca 245 korun)
- Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition – 29,99 eur (cca 730 korun) – jedná se o speciální edici, která kromě základní hry obsahuje nově vydané příběhové rozšíření From the Ashes
Bez kuponu
- Assassin’s Creed Valhalla – 6 eur (cca 145 korun)
- Watch Dogs 2 – 5 eur (cca 120 korun)
- Assassin’s Creed Rogue – 3 eura (cca 75 korun)
- For Honor – 1,5 eur (cca 37 korun)
Nákup si navíc můžete důkladně promyslet – výprodej potrvá až do 6. ledna 2026. Kromě výše zmíněných titulů je ve slevě i řada starších kousků. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit virtuální knihovničku o dřívější díly ze sérií jako Far Cry, Assassin’s Creed, Anno nebo Prince of Persia. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.