Zapomněli jste aktualizovat iPhone? Útočníci vám snadno seberou citlivá data

Jakub Fišer
Jakub Fišer 25. 3. 15:00
Podvod, který cílí hlavně na iPhony
  • Nový útok účinným exploitem DarkSword cílí na neaktualizované iPhony
  • Stačí přejít na infikovaný web a útočníci se snadno dostanou do vašeho telefonu
  • Jedinou účinnou ochranou je pak držet váš iPhone na nejnovější aktualizaci softwaru

Uživatele iPhonů ohrožuje nová hrozba souhrnně označovaná jako DarkSword. Jde o vysoce sofistikovanou sadu exploitů pro iOS, jejíž část kódu teď unikla na GitHub – a je to další velmi silný argument, proč co nejrychleji aktualizovat iPhony a iPady na nejnovější verzi systému, protože ta obsahuje účinnou ochranu před touto hrozbou.

DarkSword ohrožuje iPhony

DarkSword je plnohodnotný balíček nástrojů, který útočníkům umožňuje automaticky detekovat a zneužívat známé bezpečnostní zranitelnosti v iOS. Bez interakce uživatele stačí návštěva podvržené webové stránky v Safari, která spustí řetězec zneužití chyb v JavaScriptCore, GPU procesoru a jádru iOS. DarkSword cílí na konkrétní verze iOS – podle dosavadních analýz především na řadu 18.4 až 18.7, přičemž všechny zneužité chyby už Apple opravil v novějších verzích systému (iOS 26.1 až 26.4).

Pakliže byste svůj iPhone neaktualizovali a došlo na vašem zařízení k vniknutí šmejdů prostřednictvím této zranitelnosti, získají vlastně neomezený přístup k telefonu. Bez vašeho vědomí tak budou moci číst zprávy, historii hovorů, polohu, fotografie, soubory, přistupovat k uloženým klíčům a přihlašovacím údajům, a v některých případech i aktivovat mikrofon nebo kameru.

K tomu funguje DarkSword jako infostealer – data sbírá a odesílá na řídicí servery, což z něj dělá ideální nástroj pro špionážní kampaně i cílené útoky.

Stopy míří do Ruska

Bezpečnostní firmy Google Threat Intelligence Group (GTIG), Lookout a iVerify spojují DarkSword se stejným ruským aktérem UNC6353, který stál i za dřívějším exploit kitem Coruna. Útoky byly zaznamenány v několika zemích včetně Saúdské Arábie, Turecka, Malajsie a Ukrajiny, typicky přes kompromitované weby, do nichž útočníci vložili škodlivý iframe s JavaScriptem. Právě tento kód kontroluje verzi iOS a jen pokud detekuje zranitelné sestavení, spustí načtení plného exploit řetězce DarkSword.



Máte starší iPhone? Kvůli čínským a ruským hackerům jste v nebezpečí (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Máte starší iPhone? Kvůli čínským a ruským hackerům jste v nebezpečí

Jedinou účinnou ochranou před podobnými útoky je držet své zařízení vždy na aktuální verzi softwaru, což je v případě stále podporovaných modelů iPhone 11 a novějších verze iOS 26.4.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Samsung Galaxy A57 a A37
Vyzkoušeli jsme Galaxy A57 a A37: Samsung vylepšoval málo, zato dost zdražil
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:00
0
člověk držící iphone a používající aplikaci apple maps
Apple Mapy chystají velkou změnu, příliš nadšeni z ní ale nebudete
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
5
Galaxy Z Fold 8 na neoficiálním renderu
A je to venku! Takhle bude vypadat očekávaná skládačka Galaxy Z Fold 8
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:05
2
Handheld Ayaneo Next 2
Na trhu s Windows handheldy začíná být dusno, Ayaneo přehodnocuje strategii
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
1

