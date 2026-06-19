Citové pouto s AI prý nehrozí. Apple u nové Siri zavádí přísná opatření

- Nová Siri vám bude neustále připomínat, že není člověk
- Při delších sezeních vás také upozorní na to, že byste si měli dát pauzu
- Otázkou zůstává, jak často vám upozornění bude vyskakovat v praxi
Nástup umělé inteligence v rámci řady odvětví přišel náhle, což s sebou přineslo nejen výhody, ale také hezkou řádku nevýhod. Mezi běžnými uživateli v některých případech zcela vymizela fráze „zeptej se Googlu“, kterou nahradila fráze „zeptej se AI“. Pro nekteré uživatele se umělá inteligence stala nejen nástrojem, ale také náhradou například za lékaře či v některých případech dokonce i partnera či partnerku. Apple se do AI závodu připojil o něco později, nicméně už od začátku jasně deklaruje svou pozici, která je do značné míry odlišná od konkurence.
AI není náhrada za konverzaci s živým člověkem
Zatímco většina tvůrců AI by jistě byla ráda, abyste právě jejich umělou inteligenci využívali co nejvíce, Apple k této technologii zaujal poměrně střízlivý přístup. Úryvky kódu v první vývojářské beta verzi iOS 27 odkazují na „upozornění na přestávku“, které by uživatelům připomínalo, že jsou v konverzaci již delší dobu a také na upozornění, že Siri není skutečná osoba. Na základě zveřejněného kódu se zdá, že připomenutí zní: „V této konverzaci jste již [n] hodin – zvažte, zda si nedat pauzu. Siri není člověk, ale bude tu, až budete připraveni pokračovat.“
Zatímco nástroje pro omezení času stráveného před obrazovkou se obvykle zaměřují na délku používání, zdá se, že Apple se zabývá rizikem parasociální vazby na umělou inteligenci a zabudoval do systému výzvu, která výslovně pojmenovává Siri jako nástroj, nikoli jako společníka. Tato obava je součástí širší diskuse v odvětví umělé inteligence o nezdravých vzorcích používání. OpenAI i Google přistoupily k zavedení ochranných opatření do svých chatbotových produktů a také Claude od firmy Anthropic po dlouhých relacích nabádá uživatele Clauda k zdravějším návykům.
Moderní technologie takřka dokonale zvládají využívat formule, které činní uživatelé čím dál tím závislejší na jejich používání. Nejen samotný design softwaru chytrých telefonů a algoritmy sociálních sítí jsou ale nebezpečné – právě iluze osobní konverzace s umělou inteligencí se ve světě, kdy se lidé jeden druhému po osobní stránce vzdalují, může být pro budoucí společnost velmi významnou hrozbou a je pozitivní, že si to uvědomují i samotné korporace.