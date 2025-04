Vyzkoušeli jsme Nintendo Switch 2: výrazně lepší ve všech ohledech

Jednou z prvních možností, jak si vyzkoušet Switch 2, bylo tento víkend v Londýně

Nintendo zde pořádalo speciální event Nintendo Switch 2 Experience

V našich prvních dojmech vám zprostředkujeme pocity nejen ze samotné konzole, ale také z her

Dubnové představení herní konzole Nintendo Switch 2 bylo jednou z největších událostí nejen v rámci herního světa, ale také s ohledem na technologie. Zatímco do Paříže, kde si mohli první novináři a influenceři novinku osahat mezi prvními, naše redakce pozvánku nedostala, na první akci ze série představení Nintenda Switch 2, která se konala v Londýně, jsme již nechyběli. Mohli jsme si tak poměrně v předstihu osahat žhavou novinku a také si zahrát některé tituly. Jaký druhý Switch vlastně je?

Design Nintendo povýšilo na novou úroveň

Jako první se vrhněme na vzhled, design a ergonomii, které jsou u novinky důležité už jen kvůli tomu, že jde opět o hybridní konzoli, se kterou lze hrát jak doma na televizi, tak na cestách. Switch 2 narostl co do výšky a šířky, avšak zachoval si svou nízkou tloušťku – z tohoto ohledu je třeba Nintendo pochválit. Právě s ergonomií mohli mít především lidé s většíma rukama problémy v případě prvního Switche, jehož ovládací prvky byly mnohdy až příliš titěrné. Nástupce tento nedostatek konečně napravuje.

V ruce se druhý Switch drží velmi dobře a ani delší herní seance už nejspíše nebudou problém, pokud se tedy bavíme o handheldovém hraní. Svými rozměry působí Switch 2 velmi rozměrně, což oceníte při hraní na cestách. Do kapsy už ho sice jen tak nestrčíte, jako v případě prvního Switche, přesto si ale místo v kufru či batohu najde. Pří hraní v multiplayeru na jedné konzoli také oceníte větší displej, díky čemuž bude herní zážitek výrazně lepší. Drobnost v podobě dvou USB-C portů se zdá jako marginální, ovšem mít na výběr, z jakého budete konzoli nabíjet, je značně osvobozující.

Odpojování Joy-Conů 2 od konzole s pomocí tlačítka a magnetů, je poté bez nadsázky balzám na duši – kdo v případě prvního Switche alespoň jednou nezasunul Joy-Cony do konzole špatně, ať hodí kamenem. Magnety fungují jedna báseň a působí jako pevná součást konzole – nikde se nic neviklá a nemáte pocit, že by Joy-Cony 2 samy od sebe odpadly.

Co se týče stojánku, ten výrazně vylepšila OLED verze, nicméně první varianty Switche se spoléhaly na nepříliš bytelný kousek plastu. V tomto ohledu udělal Switch 2 také výrazný pokrok a o výdrž stojánku mít strach určitě nemusíte.

Na displej je radost pohledět

Když Nintendo oznámilo, že ve Switchi 2 bude LCD a nikoli OLED, neubránil jsem se mírné skepsi. Ostatně LCD technologie je už na ústupu a má řadu nevýhod, od barevného podání, až po energetickou náročnost. Na druhou stranu jsou OLED panely výrazně dražší, což by se chtě nechtě promítlo do ceny konzole. Při pohledu na použitý panel nicméně není třeba propadat trudnomyslnosti – i přes to, že se jedná o LCD, je to velmi kvalitní panel, na který je radost pohledět, a příliš neztrácí ani v přímém srovnání s displejem Switche OLED.

Oleofobní vrstva zajistí alespoň po nějakou dobu, že na dotykovém panelu neuvidíte nežádoucí otisky prstů. Co rozhodně potěší, je podpora pro HDR a rozlišení Full HD, díky čemuž bude zážitek i hraní na cestách. Za zmínku stojí také maximální jas, který je dostatečný i při silných zdrojích světla, byť na sluníčko jsme Switch 2 z pochopitelných důvodů vytáhnout nemohli.

Vyšší výkon a mnohem lepší grafika

Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu, tedy ke hrám. Mario Kart World je jednou z nových her přímo od Nintenda, která bude dostupná při zahájení prodeje. V tomto ohledu japonský gigant rozhodně nešlápne vedle, titul se totiž hraje skvěle, a pokud máte z předchozích motokár od Nintenda natrénovanou taktiku, jistě ji využijete i tady. Otevřený svět a větší množství jezdců má rozhodně velký potenciál. Donkey Kong Bananza poté hraje roli zástupce za populárnějšího Maria a nutno říct, že se této role zhostil se ctí. Za pochvalu stojí nejen plynulý chod, ale také relativně svobodná destrukce prostředí.

Výkon konzole bude chtít Nintendo demonstrovat na hře Metroid Prime 4: Beyond, která běžela v zadokovaném režimu ve Full HD a 120 snímcích za sekundu. Jako jeden z prvních titulů využije také ovládání skrze optický senzor v Joy-Conech 2, přičemž mezi ovládáním můžete plynule přecházet. Vozíčkový basketball Drag x Drive působil podivně už při samotné prezentaci a ani naživo se nejedná o titul, který budete chtít mít ve své knihovně. Jako demonstrace pro ovládání hry skrze optické senzory nicméně posloužil dobře.

Velkou pozornost vzbudily pochopitelně tituly Cyberpunk 2077 a vylepšená verze Hogwarts Legacy. Nebudeme lhát, největším překvapením v případě Cyberpunku 2077 je fakt, že hra na Switchi 2 vůbec běží. Na grafické podobě pochopitelně poznáte, že se jedná o citelně ořezanou verzi, a to ať v handheldovém režimu, tak v zadokovaném na televizi. Hogwarts Legacy už takový wow efekt nezpůsobí, ostatně titul si můžete zahrát i na Switchi první generace. Přesto potěší více detailů, plynulejší frame rate a kratší načítací časy.

Kromě nových her Nintendo prezentovalo také upgrady pro své stávající hry, které v lepším případě vzbuzují rozpaky, v horším pak nechápavé kroucení hlavou. Super Mario Party Jamboree přináší nejen lepší technické zpracování, ale také nové minihry, tudíž tady si nutnost zaplatit nejspíše Nintendo obhájí. Vylepšené verze her The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom ale na první pohled nenabízí kromě trochu lepší grafiky nic navíc, takže v tomhle případě to Nintendo bude mít s přesvědčováním zákazníků o něco těžší. Ale třeba nás ještě japonská firma překvapí.

Jako poslední titul zmíním Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Nalijme si čistého vína – ačkoli se jedná o zajímavé tech demo, které vás seznámí se všemi možnostmi a vychytávkami konzole, tohle měl být titul, který bude Nintendo přibalovat ke konzoli zdarma. Jestli si ho někdo, byť za symbolickou cenu, koupí, to je otázka.

Co jsme bohužel nemohli vyzkoušet, ale na co se velmi těšíme, je funkce Game Share. Ta vám umožní hrát titul s jiným majitelem Switche 2, pakliže jste fyzicky poblíž, dokonce i v případě, kdy kolega daný titul nevlastní. Díky tomu si můžete s kamarádem zahrát váš oblíbený titul, aniž byste se museli tísnit u jedné konzole, či aby si na svou konzoli musel kupovat vlastní kopii hry. Pokud plánujete do domácnosti pořizovat více než jeden Switch 2, tahle funkce vám může nějakou tu kačku za hry ušetřit.

Sebevědomá cena

Závěrem nelze opomenout cenu, která je v případě Česka stanovena na 12 490 Kč včetně DPH v rámci předprodeje a přiznejme si, že to není zrovna málo – ostatně za stejnou cenu lze pořídit také mnohem výkonnější konzole od „konkurence“ v podobě Sony či Microsoftu. Na druhou stranu je nutné připomenout, že i první generace Switche vzbudila se svou cenovou politikou rozpaky, a to se bavíme o mnohem nižší ceně, která v té době byla 9 tisíc korun.

Ať se na to podívám z jakého směru chci, Nintendo si svou vyšší cenu jistě s časem obhájí. Svým zaměřením totiž nemá přímou konkurenci – zájemci o Switch často netouží po tom nejvýkonnějším hardwaru a ve hrách nepočítají pixely a snímky za sekundu. Dost často chtějí jen hry, které důvěrně znají a které například mohou bez obav dát do ruky i dětem. O tom, že si Nintendo se Switchem hraje svou vlastní ligu, svědčí také prodejní čísla: první Switch prodal přes 150 milionů kusů, čímž drží třetí místo v historických žebříčcích. Lépe se prodávaly už jen konzole Nintendo DS a legendární PlayStation 2.

U vyšší ceny first party titulů to už potenciálně může být horší, ale i v tomto případě má japonská společnost co nabídnout, přičemž u konkurence byste něco podobného hledali jen ztěží. Ať už jde o stálice jako je Mario, Zelda, Metroid, Animal Crossing či Pokémon, o menší a nezávislé hry, nebo o upravené verze velkých titulů jako je Cyberpunk 2077, novinka od Nintenda má před sebou zářnou budoucnost.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.