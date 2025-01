GeForce Now rozšíří podporu pro Steam Deck a VR. Novinek je ale mnohem více

Ačkoliv je nastavení herní služby Nvidia GeForce na Steam Decku už teď velmi jednoduché, aplikace GeForce Now ji v jednoduchosti ještě malinko předběhne. Zároveň bude po připojení k televizi podporovat rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu s HDR, což výrazně zlepší herní zážitek. Uživatelé tak díky této aplikaci nebudou muset nadále využívat aplikace třetích stran. Služba by na Steam Deck měla dorazit v pozdější fázi letošního roku.

Mimo primární Steam Deck plánuje Nvidia rozšířit aplikaci také na hlavní VR headsety, jako například Apple Vision Pro, Meta Quest 3 nebo Pico. Po vydání nové verze (2.0.70) GeForce Now už nebudou uživatelé muset pro instalaci využívat prohlížeče třetích stran. Po instalaci se odemkne přístup k rozsáhlé knihovně her, kterou budou moci hráči jednoduše promítat prostřednictvím webové stránky play.geforcenow.com přímo ve svém prohlížeči.

Uživatelé Steam Decku budou mít navíc jednu zásadní výhodu. Pokud totiž vlastní členství GeForce Now Ultimate, získají přístup k výhodám, ze kterých benefitují majitelé grafických karet GeForce RTX 4080. Výhody zahrnují například technologii NVIDIA DLSS 3 pro vyšší snímkové frekvence nebo NVIDIA Reflex pro ultranízkou latenci.

Stream up to 4k 60fps on @Steam Deck with the new #GeForceNOW native app – coming soon! 🤯 pic.twitter.com/x3eYOZjxwo

