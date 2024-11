GeForce Now mění členství Priority: limit pro měsíční hraní a vyšší rozlišení

Nvidia mění název svého prostředního předplatného GeForce Now a přidává mu výhody

Od příštího roku bude pro nové členy platit maximální limit odehraných hodin za měsíc

Stávající členy čeká omezení také, avšak o něco později

Streamované hraní za poslední roky ušlo notný kus cesty dopředu a už dávno neplatí tvrzení, že je lepší se mu zcela vyhnout. Pokud máte alespoň trochu použitelné internetové připojení, může se naopak tento způsob hraní stát vítanou alternativou k pořizování drahého hardwaru, obzvláště pokud preferujete singleplayerové hry. Jedním z nejlepších řešení je bezesporu GeForce Now od Nvidie, které vám poskytne kvalitní hardware, přičemž hry si můžete zahrát svoje vlastní, nebo třeba z knihovny Game Pass. Tato služba nyní představila novinku v podobě přejmenování názvu předplatného Priority, které nově bude známé jako Performance.

Placená členství od příštího roku čeká velká změna

To ale není všechno. Kromě změny názvu Nvidia v rámci tohoto předplatného podporuje také rozlišení 1440p (dříve pouze 1080p), rozšířila podporu také na ultrawide displeje, což bylo dříve vyhrazeno pouze pro předplatitele varianty Ultimate a poslední novinkou je možnost ukládat svá herní grafická nastavení napříč streamovacími relacemi, včetně funkcí Nvidia RTX v podporovaných titulech.

Co už potěší o trochu méně je snížení maximálního počtu hodin měsíčně. Od 1. ledna 2025 budou mít noví členové, kteří se zaregistrují do služby Ultimate nebo Performance, k dispozici měsíční maximum hraní o délce 100 hodin. Ačkoli je to v případě členství Ultimate zkrácení až o 150 hodin měsíčně, Nvidia tvrdí, že podle jejich interních statistik to pocítí jen 6 procent hráčů, přičemž tato změna umožní společnosti zachovat výši poplatků a kvalitu služeb. Stávajících předplatitelů se změna netýká a i nadále si budou moci vychutnávat denní limit 6, resp. 8 hodin denně každý den v měsíci, nicméně od roku 2026 i v jejich případě dojde ke snížení limitu.

Jako náplast nabídne Nvidia převedení 15 nevyužitých hodin do následujícího měsíce a v případě vyčerpání limitu bude možné si stejné množství hodin dokoupit za 90 Kč v případě Performance a 180 Kč pro členství Ultimate. Hráči si také mohou vyzkoušet všechny novinky po dobu 24 hodin s Day Passem, který je po omezenou dobu v prodeji se slevou 25 % až do 22. listopadu. Až do 22. listopadu 2024 budou denní vstupy Ultimate a Performance zlevněny o 25 %, přičemž uživatelé si mohou také odečíst hodnotu svého posledního zakoupeného Day Passu při nákupu libovolného měsíčního členství, pokud se přihlásí do 48 hodin po vypršení jeho platnosti. Poslední novinkou je podpora pro nové tituly, mezi nimiž zaujme především Planet Coaster 2, StarCraft II a StarCraft Remastered.