Nvidia GeForce Now vs. herní notebook: rivalové, nebo parťáci na život a na smrt?

Cloudové hraní je v současné době na vzestupu především díky službě Nvidia GeForce Now

Spousta hráčů ale nedá dopustit na staré dobré lokální hraní, třeba na herním notebooku

Obě varianty si přitom příliš nekonkurují, naopak se mohou velmi dobře doplňovat

Pořídit si pořádnou herní mašinu a hrát ty největší pecky hezky na nejvyšší rozlišení, to je sen každého hráče. Ačkoli jsou herní notebooky čím dál tím dostupnější a výkonnější, chtě nechtě dříve či později zastarají, což s sebou nese nutnost hardwarového upgradu. O moc lépe na tom nejsou ani tradiční stolní počítače, které sice lze o nové komponenty doplnit snadněji a levněji, zato ale mají své specifické nevýhody. S příchodem cloudového hraní to ale vypadá, že tradičnímu hraní už odzvonilo. Nebo se naopak jedná o skvělý doplněk k pořádnému hernímu hardwaru?

Lokální hraní má své výhody, ale i řadu nevýhod

Herní notebook má pro hraní her stále své nesporné výhody. Lokální hraní v podstatě znamená nezávislost na kvalitě a dostupnosti internetového připojení, což může být pro řadu hráčů velká výhoda. I přes relativní dostupnost kvalitního internetu v našich končinách k němu stále nemají přístup úplně všichni, při výletech do zahraničí to pak platí dvojnásob. Mít pod rukama dostatečně výkonný herní stroj, který bez většího prodlení spustí vše, na co si jen vzpomenete, to je zkrátka výhoda, za kterou si stojí za to připlatit.

Proč tedy vůbec uvažovat o doplňku v podobě cloudového hraní skrze GeForce Now? Jak už bylo řečeno výše, hardware dříve či později morálně zastará. I když po koupi kvalitního herního notebooku, jako je například námi testovaný Asus ROG Zephyrus G16 GU603ZI, který se chlubí dedikovanou grafikou Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, 16″ IPS displejem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a obnovovací frekvencí 165 Hz, 14jádrovým procesorem Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM či 512GB SSD NVMe M.2, máte na několik let vystaráno, dříve či později začnete narážet na plíživá omezení. Notebookový hardware také více cílí na ideální poměr výkonu a spotřeby, a bohužel jej nelze snadno upgradovat jako v případě stolních PC.

Sázka na cloud vám otevře řadu možností

Právě v tuto chvíli je vhodné sáhnout po cloudovém řešení – GeForce Now totiž nabízí za rozumný poplatek ten nejvýkonnější dostupný hardware. Předplatné Ultimate za 599 Kč měsíčně nabízí špičkové technologie pro náročné hráče. Samozřejmostí je například herní PC s kartou GeForce RTX 4080 a RTX ON, exkluzivní přístup k serverům s kartami RTX 4080 a až osmihodinové hraní v rozlišení 4K při 240 fps, pochopitelně bez reklam.

Ani levnější členství Priority není k zahození – za 299 Kč měsíčně nabízí prémiové herní PC s RTX ON, přednostní přístup na prémiové servery a až 6 hodin hraní v rozlišení Full HD při 60 fps bez reklam. V tomto případě si přijde na své většina více či méně náročných hráčů. Ti nenároční si mohou službu vyzkoušet zdarma, díky čemuž mohou hrát každý den až jednu hodinu, byť se musí spokojit se základní PC sestavou, standardním přístupem na servery či reklamou.

Díky GeForce RTX 4080 SuperPOD mají majitelé členství Ultimate k dispozici funkce dostupné pouze na architektuře Ada Lovelace, jako je DLSS 3 s Frame Generation pro vysokou snímkovou frekvenci a kvalitu obrazu, nebo plný ray tracing, který zajistí realistické podání světla ve hře i Nvidia Reflex pro svižnější reakce na ovládání.

Sázka na cloudové hraní má ještě jednu výhodu, kterou ocení především sváteční hráči – spustit titul z cloudu je totiž otázka pár kliknutí, kdy nic víc neřešíte. Pokud ale po delší době zasednete k hernímu notebooku, nevyhnete se různým aktualizacím softwaru a ovladačů, což umí nejen pořádně otrávit den, ale také zdržet klidně i na desítky minut. Jestli máte různými okolnostmi omezený čas na hraní, není to nic příjemného.

Dnes už nemusíte mít ani obavy z toho, že skrze cloudové hraní nebudete mít co pařit. Nvidia GeForce Now nabízí podporu her ze Steamu, Epic Games, GOG, EA, Ubisoftu a také hry z Game Passu, přičemž celkový počet podporovaných her čítá přes přes 1900 titulů, ať už těch starších, nebo nejnovějších pecek. Je tedy poměrně nepravděpodobné, že by vaše oblíbená hra, kterou na herním notebooku nespustíte, nebyla mezi podporovanými tituly. A pokud náhodou ne, Nvidia každý měsíc aktualizuje seznam podporovaných her, přičemž pokaždé přibude minimálně desítka nových titulů.

Právě možnost kombinovat vlastní již zakoupené tituly, které lze hrát samozřejmě také lokálně, s těmi, které si můžete zahrát skrze předplatné Game Pass, otevírá hráčům řadu možností, jak za hraní ušetřit, obzvláště v případě, kdy rádi zkoušíte řadu různých titulů a nikdy předem nevíte, zda a na jak dlouho vás budou bavit.

Kombinace lokálního a cloudového hraní se vyplatí

Šalamounským způsobem můžete hraní na herním notebooku a skrze GeForce Now kombinovat tak, abyste z něj vytěžili co možná nejvíce. Kupříkladu můžete něco ušetřit na pořízeném hardwaru – ten si ideálně vyberte v takové konfiguraci, aby spustil vaše nejhranější hry, které chcete mít vždy po ruce. Pro náročnější tituly pak využijte předplatného GeForce Now, díky kterému si vychutnáte AAA tituly na maximální možné detaily. Cloudové hraní vám navíc nezabírá prakticky žádné místo na disku, takže se nemusíte bát vybrat herní notebook s menším pevným diskem.

Dalším způsobem, jak zkombinovat lokální a cloudové hraní, je případ, kdy sice máte dostatečně výkonný herní hardware, ale k absolutnímu vrcholu vám přeci jen kousek chybí. Může jít třeba o absenci podpory pro nejnovější technologii, která byla právě představena, avšak váš herní notebook ji nepodporuje. GeForce Now je v zavádění novinek poměrně rychlé, tudíž je pravděpodobné, že s předplatným můžete nejnovější vychytávku otestovat hned, aniž byste si museli kupovat nový notebook.

V praxi mohu potvrdit, že pokud váš internet splňuje požadavky GeForce Now, je poté hraní naprosto plynulé a bez větších zádrhelů. Nejednou jsem zapomněl na to, že vlastně nehraji lokálně na notebooku – právě u lokálního hraní se mi sem tam stalo, že počítač z neznámého důvodu hru občas shodil či vyhodil chybovou hlášku, což jsem u cloudového hraní nepozoroval. Odezva také není prakticky žádný problém a k výpadkům připojení nedocházelo.

Fantazii se meze nekladou a možných využíti herního hardwaru pro lokální hraní a cloudové platformy GeForce Now je poměrně dostatek, přičemž každý hráč si jistě najde ten svůj preferovaný způsob, jak využít výhod lokálního a cloudového hraní ve svůj prospěch.