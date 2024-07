Předplatné GeForce Now je dočasně za polovinu. Pospěšte si, než akce skončí

Streamovací platforma Nvidia GeForce Now přichází se zajímavou letní akcí

Až do 18. srpna mohou hráči pořídit předplatné verzí Priority a Ultimate s 50% slevou

Kromě toho se knihovna podporovaných her rozšířila například o českou hru Crime Boss: Rockay City

Streamované hraní v poslední době zažívá poměrně boom, ke kterému přispěla nejen dostatečně kvalitní infrastruktura a rychlý, stabilní a cenově dostupný internet, ale také nabídka služeb, které konečně fungují bez větších problémů. K jednomu z předních poskytovatelů streamovaného hraní patří bezesporu Nvidia, která s platformou GeForce Now láká hráče nejen na výkon grafické karty RTX 4080, ale také na vylepšení související s umělou inteligencí.

Služba je postavená na principu pronajímání výkonného PC, přičemž o hry se musíte už postarat sami – pokud ale máte bohatou knihovnu na Steamu, GOGu, Epic Games Store či si předplácíte Game Pass, o kvalitní tituly nebudete mít nouzi.

Vyšší verze předplatného až do 18. srpna jen za polovinu

V rámci GeForce Now Thursday přináší Nvidia časově omezený letní výprodej – za nižší cenu si můžete pořídit členství Ultimate a Priority, konkrétně se slevou 50 %, a navíc ještě přibyly nové hry do už tak bohaté knihovny podporovaných titulů. Je mezi nimi kupříkladu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess od společnosti Capcom nebo Crime Boss: Rockay City od českých vývojářů z Ingame Studios.

Od dnešního dne až do 18. srpna si zájemci o vyzkoušení GeForce Now nebo o přechod na vyšší členství budou moci pořídit měsíční a půlroční členství úrovní Ultimate a Priority s poloviční slevou. Získají tím oproti bezplatné verzi delší herní relaci, podporu vyšších rozlišení a nejmodernější RTX technologie. Společně s tím láká Nvidia také na nové podporované hry, kterými jsou The Crust, Gestalt: Steam & Cinder, Nobody Wants To Die, Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Norland, Content Warning a Crime Boss: Rockay City. Zároveň lze také spustit streamované hraní přímo ze stránek Xbox.com, což hráčům jistě přijde vhod.