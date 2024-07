Je libo Xbox Cloud Gaming nebo GeForce Now? Microsoft integruje platformu od konkurence

Microsoft dává hráčům na výběr, zda chtějí streamované hraní z jeho platformy, nebo od konkurence

Hráči si mohou preferovanou variantu zvolit rovnou ze stránek Xbox.com

Novinka je k dispozici také v české mutaci obchodu

Streamované hraní nabírá v poslední době na oblibě. Ostatně rychlý a spolehlivý internet je dnes ve vyspělých zemích již standardem, přičemž cloudová infrastruktura je také připravena na nápor vášnivých hráčů, kteří nechtějí zbytečně utrácet za drahý hardware. Aktuálně si mohou hráči vybrat z několika různých řešení, přičemž mezi nejprominentnější patří Nvidia GeForce Now a Xbox Cloud Gaming. Obě platformy si nicméně příliš nekonkurují a do určité míry se i doplňují, což je pro hráče výhoda.

Vyberte si cloudovou platformu, skrze kterou chcete hrát

Zatímco skrze GeForce Now si už nějakou dobu můžete vychutnat tituly z Game Passu, obráceně to až doposud nešlo. Nyní se ovšem Microsoft a Nvidia rozhodly své partnerství posunout zase o kousek kupředu, na čemž ve finále hráči jen vydělají – uživatelé se totiž mohou nově rozhodnout, zda budou vybranou hru ze stránek obchodu Xboxu streamovat skrze Xbox Cloud Gaming, nebo raději sáhnou po variantě GeForce Now. Pokud máte předplacený Game Pass, je tak čistě na vás, zda budete preferovat jednodušší hraní přímo ze služby od Microsoftu, nebo zvolíte dražší, avšak graficky pokročilejší streamování na GeForce Now.

V případě Nvidie totiž můžete v nejvyšším předplatném využít sílu grafické karty RTX 4080 a také funkce umělé inteligence, přičemž Nvidia tvrdí, že latence její služby překoná i Xbox Series X v offline hraní na 60Hz televizi. Na obě služby jsme se podívali v našem samostatném článku, který kvality GeForce Now potvrzuje, tudíž rádi vidíme, že spolupráce obou firem úspěšně pokračuje.

V současné podobě lze variantu pro cloudové hraní vybrat pod tlačítkem „Hrát prostřednictvím cloudu“, které ukrývá obě varianty, tedy jak Xbox Cloud Gaming, tak Nvidia GeForce Now. Zatímco výběr Xbox Cloud Gaming vás zavede přímo na stránky služby, odkud můžete streamovat rovnou z prohlížeče, v případě GeForce Now budete přesměrováni na stránky Nvidie. Na konzolích Xbox nicméně máte stále k dispozici pouze variantu Xbox Cloud Gaming.