Nvidia GeForce Now vs. Xbox Cloud Gaming: hraní v cloudu nikdy nebylo jednodušší

Cloudové hraní v posledních letech nabírá na popularitě

Podívali jsme se na rozdíly mezi Nvidia GeForce Now a Xbox Cloud Gaming

Ač se to na první pohled nezdá, nejsou to příliš konkurenti

Streamované hraní her není žádnou novinkou. Své kořeny má už okolo let 2008-2009, kdy se objevily firmy jako OnLive či Gaikai, které hráčům slibovaly streamované hraní, avšak v praxi se nejednalo o žádný velký úspěch. Přesto obě firmy koupil japonský gigant Sony, přičemž hráči doufali, že podpora velké společnosti posune streamované hraní blíže k běžnému hráči. To se nakonec stalo, avšak revoluce přišla z úplně jiného směru. V současné době patří mezi dominantní služby pro streamování her výrobce grafických karet Nvidia, která se svou službou GeForce Now ostatním ukázala, jak streamované hraní dělat správně.

Konkurence ovšem nespí a mimo Sony, které se také konečně zmátořilo a nabízí vlastní verzi streamovaného hraní, je v současné době jedním z největších konkurentů v této oblasti bezesporu Microsoft a jeho služba Xbox Cloud Gaming, navázaná na bohatý herní katalog Game Pass. Jak si tyto služby stojí proti sobě? Jaké mají výhody a nevýhody? A konkurují si vůbec? Nejen to se dozvíte v tomto článku.

S Xbox Cloud Gaming rychle vklouznete do hry

Nejprve je potřeba zmínit, že obě služby, tedy Xbox Cloud Gaming a Nvidia GeForce Now, mají odlišné filosofické přístupy k tomu, jak by mělo streamované hraní vypadat. Microsoft se rozhodl vydat směrem omezené nabídky, které se primárně točí okolo titulů z katalogu Game Pass. Ten je sice bohatý a nabízí propojení s knihovnami od EA či Ubisoftu, může se ale stát, že vaše oblíbené tituly v ní zkrátka nebudou k dispozici. Skrze Xbox Cloud Gaming lze také streamovat vlastněné hry z Xboxu, avšak pro tento způsob už musíte vlastnit drahý hardware, což výhody cloudového hraní odsouvá do pozadí.

Nvidia na to s GeForce Now jde trochu jinak. Za předplatné vám nabízí platformu, přičemž už je na vás, jaký obsah skrze ni budete hrát. Ať už máte bohaté knihovny na Epic Games Store, GOG nebo Steamu, využít je můžete klidně všechny najednou. Zajímavostí je, že propojit můžete také účet od Microsoftu a získat tak přístup ke hrám z Game Passu, tudíž nejsou čistými konkurenty. Díky tomuto řešení tak můžete hrát i hry, které u konkurenční služby nejsou k dispozici. V tomto se ovšem skrývá i pro někoho zásadní omezení – pokud žádné hry nevlastníte, je GeForce Now jen prázdná nádoba bez obsahu.

Co všechno si ale skrze cloudové hraní můžete zahrát? V rámci služby od Microsoftu to máte poměrně jasně dané – vše, co je v Game Passu, tedy několik stovek her od Microsoftu a partnerů, včetně titulů od EA a Ubisoftu. Nvidia GeForce Now naproti tomu nabízí podporu her ze Steamu, Epic Games, GOG, EA, Ubisoftu a také hry z Game Passu, přičemž celkový počet podporovaných her čítá přes 1800 titulů.

Nvidia GeForce Now nabízí mnohem více možností

V případě Nvidia GeForce Now si na své přijde poměrně velká škála hráčů. Ti nenároční jistě ocení členství zdarma, skrze které si mohou službu nejen vyzkoušet, ale především mohou hrát každý den až jednu hodinu, byť se musí spokojit se základní PC sestavou, standardním přístupem na servery či reklamou. Na druhou stranu, je to zdarma, takže proč ne. Zajímavější je členství Priority, které za 299 Kč měsíčně nabízí prémiové herní PC s RTX ON, přednostní přístup na prémiové servery a až 6 hodin hraní v rozlišení Full HD při 60 fps bez reklam. V tomto případě si přijde na své většina více či méně náročných hráčů.

Ta pravá zábava ale začíná až s předplatným Ultimate za 599 Kč měsíčně, které nabízí špičkové technologie pro náročné hráče. Samozřejmostí je například herní PC s kartou GeForce RTX 4080 a RTX ON, exkluzivní přístup k serverům s kartami RTX 4080 a až 8mi hodinové hraní v rozlišení 4K při 240 fps, pochopitelně bez reklam.

Díky GeForce RTX 4080 SuperPOD mají majitelé členství Ultimate k dispozici funkce dostupné pouze na architektuře Ada Lovelace, jako je DLSS 3 s Frame Generation pro vysokou snímkovou frekvenci a kvalitu obrazu, nebo plný ray tracing, který zajistí realistické podání světla ve hře i Nvidia Reflex pro svižnější reakce na ovládání. Pokud chcete mít zážitek z cloudového hraní co nejbližší nabušené PC sestavě, je tohle varianta pro vás.

Co z hlediska funkcí nabízí Xbox Cloud Gaming? Překvapivě málo – kromě samotné funkcionality se Microsoft nechlubí s nasazením žádných inovativních technologií a kromě svého prostoru na Azure vám víceméně žádné převratné funkce nenabízí. To ovšem koresponduje s cílovou skupinou, kterou jsou především občasní a nenároční hráči, kteří zkrátka chtějí „zmáčknout knoflík a hrát“, což symbolizuje i jedno předplatné v podobě Game Pass Ultimate za 389 Kč měsíčně a přístup pouze ke knihovně Game Pass. Na tom není nic špatného, ovšem pokud o kvalitě hraní alespoň trochu přemýšlíte a máte trochu vyšší nároky než průměrný hráč, pak nebude Xbox Cloud Gaming pro vás to pravé ořechové.

Dostupnost mluví ve prospěch Nvidie

Cloudové hraní se honosí svou přístupností, což obě služby dokonale splňují, byť každá trochu jinak. GeForce Now spustíte na Windows 7 a novějším (pouze 64bitové verze), macOS 10.11 a novějším, ChromeOS skrze prohlížeč Chrome 77 a vyšší (zařízení musí mít alespoň 4 GB RAM) nebo na jakémkoli jiném desktopovém systému skrze prohlížeče Chrome 77 a Edge. Nvidia slibuje kompatibilitu také s Androidem, iOS/iPadOS, mobilními herními zařízeními (Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw, Razer Edge a Logitech G Cloud), Nvidia Shield TV nebo chytrých televizích s Android TV, webOS a Tizen.

K hraní pochopitelně potřebujete periferie, ať už gamepad či klávesnici a myš a také rychlé internetové připojení. Výhodou je, že pro cloudové hraní nepotřebujete předplatné – základní verze GeForce Now je totiž zcela zdarma, nicméně s omezením na jednu hodinu hraní denně, přístupu k základní PC sestavě, standardnímu přístupu na servery a také s reklamami. Priority členství vás nicméně vyjde na 299 Kč měsíčně, u kterého většina omezení padá. Náročnější hráči by ale měli sáhnout po členství Ultimate, které sice vyjde na 599 Kč měsíčně, avšak nabízí největší množství výhod.

Ani Xbox Cloud Gaming příliš nezaostává. Hrát můžete skrze Xbox (Series X/S), počítač s operačním systémem Windows 10/11, z podporovaného internetového prohlížeče (Microsoft Edge, Google Chrome a Safari) i na jiných operačních systémech, jako iOS, iPadOS, macOS nebo ChromeOS, skrze aplikaci pro Android 6.0 a vyšší či dokonce přes aplikaci pro chytré televizory od Samsungu nebo náhlavní soupravu Meta Quest.

Pro hraní potřebujete také rychlé internetové připojení, členství Game Pass Ultimate (389 Kč měsíčně) a kompatibilní ovladač, byť na mobilním zařízení si vystačíte i s dotykovým ovládáním, které ovšem není tak pohodlné, jako klasický gamepad.

GeForce Now nabízí plynulé hraní bez kompromisů

Filosofie a funkce jsme si už porovnali, ale jak je na tom samotné hraní? To se dá objektivními měřítky posoudit poměrně obtížně, neboť záleží na řadě faktorů, které mohou mít na výslednou kvalitu streamování vliv a tím se zážitek stává do značné míry subjektivní. V tomto ohledu tak mohu popsat pouze svou osobní zkušenost, kterou mi můžete či nemusíte věřit. Mohu ale s klidným svědomím říci, že herní zážitky jsou na obou platformách srovnatelné a ani jedna z nich výrazněji nevyčnívá nad tou druhou.

Co mě také překvapilo je fakt, že cloudové hraní se v optimálních podmínkách velmi přibližuje hraní na tradiční konzoli. Ano, rozdíly v detailech či frameratu mohou být občas patrné a hraní na konzoli je přeci jen stabilnější, na druhou stranu pokud se v Nvidii rozhodnou přidat podporu pro novou technologii nebo vyměnit svůj hardware za novější generaci, mohou tak učinit kdykoli a koncového zákazníka to patrně nebude stát ani korunu navíc, což je velká výhoda oproti tradičním platformám.

Výhodou srovnání obou služeb je fakt, že lze vyzkoušet naprosto stejné tituly díky tomu, že Nvidia GeForce Now podporuje Game Pass. Během testování jsem se tak zaměřil především na exkluzivity od Microsoftu, jako jsou Starfield, Halo Infinite či Forza Horizon 5. Ty patří do výkladní skříně giganta z Redmondu měly by teoreticky fungovat na jeho vlastní streamovací platformě co možná nejlépe, takže při porovnání s konkurenčním GeForce Now půjde jen o čisté porovnání kvality obou služeb.

Pokud jde o plynulost hraní, službě Xbox Cloud Gaming nelichotí fakt, že je už několik let stále v beta verzi. Kdy se Microsoft konečně odhodlá jít z kůží na trh netuším, ale do té doby bude tento cejch neodmyslitelně hrát roli při výběru preferované platformy. Proč gigant z Redmondu nechce svůj produkt zbavit nálepky beta je poměrně jasné – během testování jsem měl mnohem více potíží právě s jeho službou, ať už jde o pády frameratu, kolísání kvality, delší připojovací časy nebo různé větší či menší chyby. Nejednalo se o nikterak zásadní věci, které by mi dokázaly hraní otrávit, přesto bych čekal, že od konce roku 2019 už Microsoft svůj produkt dotáhne do konce.

V případě Nvidie jsem tyto problémy neměl a v případě nejvyššího předplatného běhaly testované hry jako po másle. Ano, občasné pády frameratu či pokles kvality se nevyhnul ani GeForce Now, nastával ale v mnohem menším měřítku než u konkurence a na tyto nedostatky jsem se musel vyloženě soustředit, abych je viděl. Co se týče stability a rychlosti propojení se servery, nemám v tomto ohledu směrem k Nvidii prakticky žádné výtky.

Nvidia GeForce Now si můžete vyzkoušet i zdarma

Streamované hraní ušlo od svých začátků až do dnešní doby velký kus cesty. Co bylo dříve vyhrazeno jen pro omezený počet uživatelů je dnes poměrně běžnou součástí herní nabídky, po které mohou hráči bez větších obav sáhnout. S dostupným rychlým internetem vedeným po optických kabelech, které jsou dnes už k dispozici i na vesnicích, není vůbec vyloučeno, že se v budoucnu streamované hraní minimálně v našich končinách rozšíří mnohem více, pokud se tuzemští hráči dokáží přenést i přes jejich nevýhody.

Obě služby si nicméně příliš nemusí konkurovat a do značné míry se mohou doplňovat. Kupříkladu pokud si majitelé Xboxu a cloudového hraní Xbox Cloud Gaming budou chtít zahrát nějakou hru v mnohem vyšší kvalitě, než jakou nabízí jejich konzole a streamovací služba, mohou sáhnout právě po Nvidia GeForce Now a vychutnat si daný titul bez kompromisů. Na druhou stranu si uživatelé GeForce Now nemusí všechny tituly ihned kupovat, ale v případě, když se objeví v katalogu Game Pass, stačí jim jen pořídit si předplatné a tím ušetří peníze.

Přes co máte hrát vy, to už je otázka, kterou si musíte zodpovědět sami. Pakliže chcete rychle vklouznout do světa streamovaného hraní bez nutnosti kupovat hry a smíříte se s omezenou nabídkou titulů a méně spolehlivou technickou kvalitou, s Xbox Cloud Gaming chybu neuděláte. Pokud ale preferujete kvalitu streamování a máte vlastní tituly rozprostřené na různých digitálních obchodech, případně pokud chcete hraní kombinovat i s nějakým předplatným online herních knihoven, je GeForce Now rozhodně řešením pro vás.