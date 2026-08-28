JBL rozšiřuje herní řadu Quantum: nové headsety lákají na prostorový zvuk i 37hodinovou výdrž

- JBL Quantum 520, 520X a 120 dostaly 50mm měniče s karbonovou membránou a prostorový zvuk Quantum Spatial Sound
- Bezdrátové modely vydrží hrát až 37 hodin, Quantum 520X navíc získal oficiální certifikaci pro Xbox
- Všechny tři novinky by měly na český trh dorazit během října 2026
Společnost JBL rozšířila svou nabídku herních sluchátek o modely Quantum 520 Wireless, Quantum 520X Wireless a Quantum 120. Novinky doplňují dříve představený Quantum 650 Wireless a společně s ním uzavírají modernizaci herní řady JBL Quantum.
Výrobce se tentokrát snaží oslovit opravdu široké spektrum hráčů. Vedle dvojice bezdrátových headsetů proto přichází také dostupnější model s klasickým kabelovým připojením. Společným jmenovatelem všech novinek je prostorový zvuk, velké měniče a možnost upravit si zvukový projev podle vlastních představ.
Karbonové měniče a prostorový zvuk
JBL Quantum 520, Quantum 520X i Quantum 120 využívají 50mm dynamické měniče s karbonovou membránou. Ty mají nabídnout dostatek detailů nejen pro efektní herní hudbu a exploze, ale také pro mnohem nenápadnější zvuky, jako jsou vzdálené kroky nebo pohyb protivníků.
Orientaci v prostoru má usnadnit technologie JBL Quantum Spatial Sound. Hráč by díky ní měl lépe rozpoznat směr, ze kterého se jednotlivé zvuky ozývají, což může přijít vhod zejména v kompetitivních střílečkách.
Všechny tři headsety dostaly také odnímatelný 6mm kardioidní mikrofon umístěný na rameni. Je navržený tak, aby hlas zůstal dobře srozumitelný i během hlasitějších a vypjatějších herních situací.
|Funkce
|JBL Quantum 650
|JBL Quantum 520
|JBL Quantum 520X
|JBL Quantum 120
|Velikost měniče
|50 mm dynamické karbonové měniče
|50 mm dynamické karbonové měniče
|50 mm dynamické karbonové měniče
|50 mm dynamické karbonové měniče
|JBL Spatial Sound
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Hi-Res Audio
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|JBL QuantumENGINE
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Konektivita
|Dvojité bezdrôtové pripojenie
cez 2,4 GHz adaptér alebo Bluetooth 5.3 a
káblové pripojenie s nízkou latenciou
cez USB-C
|Dvojité bezdrôtové pripojenie
cez 2,4 GHz adaptér alebo Bluetooth 5.4 a
káblové pripojenie s nízkou latenciou
cez USB-C
|Dvojité bezdrôtové pripojenie
cez 2,4 GHz adaptér alebo Bluetooth 5.4 a
káblové pripojenie s nízkou latenciou
cez USB-C
|Káblové pripojenie cez 3,5 mm konektor
|Mikrofon
|Odnímatelný 6mm kardioidní mikrofon s potlačením okolního hluku
|Odnímatelný 6mm kardioidní mikrofon s potlačením okolního hluku
|Odnímatelný 6mm kardioidní mikrofon s potlačením okolního hluku
|Odnímatelný 6mm kardioidní mikrofon s potlačením okolního hluku
|Výdrž baterie
|Výdrž až
45 hodin
+ 5 minut nabíjení = 1 hodina hraní
|Výdrž až
37 hodin
+ 5 minut nabíjení = 1 hodina hraní
|Výdrž až
37 hodin
+ 5 minut nabíjení = 1 hodina hraní
|Bez baterie
|Kompatibilita
|Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation
|Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation
|Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, Xbox, PlayStation
|Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android a všechny herní konzole
|Barvy
|Teal, Black, White, Purple
|Black, Ice, Coral, Purple
|Black
|Black, Ice, Coral, Purple
|Dostupnost
|Dostupné
|Od října 2026
|Od října 2026
|Od října 2026
|Očekávaná cena
|3 990 Kč
|2 499 Kč
|2 499 Kč
|999 Kč
Bezdrátově až 37 hodin
Modely JBL Quantum 520 a Quantum 520X sázejí na bezdrátové připojení. Na jedno nabití mají vydržet až 37 hodin, takže by měly bez větších problémů zvládnout i několik delších herních večerů.
JBL zapracovalo rovněž na pohodlí. Bezdrátové novinky mají silikonový hlavový most a prodyšné textilní náušníky, které by měly zpříjemnit používání při několikahodinovém hraní. Na výběr budou vedle tradiční černé také výraznější barevná provedení Coral a Purple nebo světlá varianta Ice.
Quantum 520X se od běžného modelu odlišuje především oficiální certifikací pro konzole Xbox. Cílí tedy hlavně na hráče, kteří chtějí bezdrátový headset uzpůsobený právě pro tuto platformu.
Quantum 120 zůstává u kabelu
Třetí novinkou je JBL Quantum 120, který představuje jednodušší vstupní model do celé řady. Na rozdíl od dvojice Quantum 520 používá kabelové připojení, odpadá tak nabíjení i starost o stav baterie.
Také v jeho případě ovšem výrobce slibuje lehkou a pohodlnou konstrukci, 50mm karbonové měniče, prostorový zvuk a odnímatelný mikrofon. Může proto oslovit hráče, kteří nevyžadují bezdrátové připojení a hledají cenově dostupnější řešení bez výraznějšího omezení zvukové výbavy.
Zvuk si hráči upraví podle sebe
K přizpůsobení jednotlivých headsetů slouží software JBL QuantumENGINE. V něm lze měnit charakter zvuku, upravovat nastavení mikrofonu a vytvářet vlastní uživatelské profily pro různé hry nebo způsoby použití.
JBL Quantum 520, Quantum 520X a Quantum 120 by se podle českého zastoupení výrobce měly začít prodávat během října 2026. Přesný termín zahájení prodeje zatím potvrzen nebyl.