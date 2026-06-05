Bude to bestseller? Asus představil nejvýkonnější miniPC pro umělou inteligenci

- Asus na veletrhu Computex představil minipočítač se Snapdragonem X2 Elite
- Má proporce menšího Macu Studio a širokou zásobu portů
- Počítač lze osadit až 32 GB RAM a 4TB SSD
Dnes končí veletrh Computex, na kterém výrobci počítačů v minulých dnech představili spoustu nových zařízení. Aktivní byl zejména domácí Asus, který na svět přinesl hromadu nových zařízení – notebooky, monitory, handheldy, dokonce i jeden tablet s Androidem. Mezi zajímavější kusy hardwaru se bezesporu řadí minipočítač Asus Ascent 1N10, který je prezentován jako nejvýkonnější miniPC pro oblast umělé inteligence.
Asus Ascent QN10: Mac Studio ve světě Windows
Novinka od Asusu svými proporcemi nejvíce připomíná počítač Mac Studio od Applu, je však ve všech rozměrech o něco menší – šedivý kvádr se zaoblenými rohy má rozměry 130 × 130 × 40 mm a váží 720 gramů. Design není tak čistý jako u Applu, krabička je na mnoha místech perforovaná kvůli lepší cirkulaci vzduchu, na přední straně je pak patrná širší portová zásoba společně s logem výrobce.
Porty jsou vůbec silnou stránkou tohoto počítače:
- vpředu se nachází dvě USB-C (USB 4), dvě USB-A a 3,5mm port na sluchátka
- vzadu pak nacházíme jedno USB-C (USB 4), dvě USB-A, HDMI 2.1, rychlý ethernetový port (2,5 Gbps) a proprietární napájecí konektor
K počítači je možné připojit až čtyři monitory s rozlišením 4K. K dispozici je i bezdrátová konektivita zastoupená Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. O napájení se stará adaptér s výkonem 180 wattů.
Dovnitř počítače je osazen výkonný 3nm procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite s 18jádrovým procesorem, grafikou Adreno X2 a supervýkonnou neurální jednotkou Qualcomm Hexagon s výkonem 80 TOPS (INT8). Počítač je možné osadit až 32 GB RAM a 4GB SSD. Úložiště tvoří standardní moduly, připraveny jsou dvě patice M.2 (jedna PCIe Gen 5, druhá PCIe Gen 4). Na počítači běží operační systém Windows 11, pochopitelně s podporou exkluzivních Copilot+ funkcí.
V tuto chvíli zatím není jasné, kdy a za kolik půjde Asus Ascent QN10 do prodeje, podle parametrů se ale jedná o sympatický stolní počítač, jehož výkon postačí i na náročnější úlohy.