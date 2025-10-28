Špičkové Oppo Find X9 Pro míří do Česka! Má 7500mAh baterii a 200Mpx teleobjektiv

- Oppo hlásí comeback na český trh, na pulty obchodů míří vlajkové modely Find X9 a Find X9 Pro
- Pohání je výkonný čipset MediaTek Dimensity 9500, model Pro má i v Evropě 7500mAh baterii
- Nechybí skvělá fotovýbava v čele s 200Mpx Hasselblad teleobjektivem, obří výdrží a dlouhá softwarová podpora
- Find X9 Pro už v redakci testujeme a máme pro vás článek se spoustou testovacích snímků
Značka Oppo dnes v Barceloně představila nové vlajkové smartphony řady Find X9. Ať už si vyberete základní model Find X9, nebo vybavenější variantu Pro, můžete se těšit na elegantní design, vysoký výkon, špičkové fotoaparáty, velké baterie a v neposlední řadě dlouhou softwarovou podporu.
Oppo tím zároveň v tichosti ohlásilo comeback na český trh. Oba dva telefony se totiž v těchto zemích budou prodávat, což je pro fanoušky značky skvělá zpráva. Oppo u nás sice v minulosti působilo, ale vozilo k nám hlavně telefony střední třídy. Teď vůbec poprvé si budete moci koupit i vlajkové modely.
Evropská cena Oppo Find X9 (12/256GB) je 999 eur (přibližně 24 300 Kč), Pro varianta (16/512 GB) má cenovku 1 299 eur (31 600 Kč). Přesné české ceny a přesný termín zahájení prodeje aktuálně zjišťujeme a do článku je doplníme později.
Find X9 Pro: 200Mpx teleobjektiv a 7500mAh baterie
Oppo u svých letošních vlajkových smartphonů přináší přepracovaný design zad – namísto velkého kruhového modulu s fotoaparáty čínský výrobce vsadil na střídmější čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy. Vrcholný Oppo Find X9 Pro bude nabízen v bílé, tmavě šedé a vínové barvě, přičemž barva zad u všech variant koresponduje s barvou kovového rámečku. Telefon se pyšní zvýšenou odolností IP66/68/69.
Oppo Find X9 Pro zepředu reprezentuje plochý 6,78″ OLED displej s 1,5K rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovka se pyšní špičkovým jasem 1 800 nitů (běžný provoz), případně až 3 600 nitů (v peaku pro HDR), v noci je možné jas ztlumit až na 1 nit. Rámeček okolo displeje má tloušťku pouze 1,15 mm.
Do zobrazovacího panelu je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0. Ve čtvercovém modulu na zádech se pak nachází tyto tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-828) s optickou stabilizací a 7prvkovým objektivem se světelností f/1.5
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv Hasselblad s 3× optickým (až 120× digitálním) přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.1
Tuto sestavu navíc ještě doplňuje 9kanálový multispektrální senzor, který se stará o přesné zachycení barev. Podobný najdeme i u Huawei a jejich modelu Pura 80 Pro/Ultra. O ladění fotoaparátů, zejména pak teleobjektivu, se tradičně postarala fotografická značka Hasselblad, která telefonu propůjčila nejen vlastní fotografické styly a nastavení, ale rovněž pro něj vyvinula telekonvertor.
Jedná se o přídavný objektiv s 12 optickými členy, který zvyšuje optické přiblížení na 10násobné (digitálně až na 200násobné). Toto příslušenství bude k dispozici v rámci kitu obsahujícího speciální kryt s gripem pro lepší úchop, nicméně na evropském trhu s největší pravděpodobností nebude k dispozici.
Oppo rovněž vylepšilo schopnosti natáčení videa – telefon zvládá nahrávat v režimu Log nebo Dolby Vision, a to až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Bez zapojení Dolby Vision je navíc možné u hlavního fotoaparátu a teleobjektivu dosáhnout dvojnásobné snímkovací frekvence, tedy 120 fps (ve 4K rozlišení).
O výkon se stará nedávno představený čipset MediaTek Dimensity 9500, který je hlavním konkurentem Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Tento čip obsahuje pouze výkonná procesorová jádra, ta hlavní dosahují taktu až 4,21 GHz. V AnTuTu benchmarku jsme se průměrem třech testů dostali na skvělé skóre 3 745 332 bodů.
Telefon se chlubí i příkladnou bezdrátovou konektivitou, zastoupeny jsou zde standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, nechybí dokonce ani infraport pro ovládání domácí elektroniky.
Velkou čest tomuto telefonu dělá Si-Ca (křemíko-uhlíkový) akumulátor s kapacitou 7500 mAh. Za tento krok Oppo chválím – spousta výrobců kvůli dovozním clům u telefonů určených pro Evropu velikost baterie snižuje, Oppo nikoliv. Vzhledem k tomu, že už telefon dva týdny testuji, mohu potvrdit, že i při náročnějším provozu s ním vydržím dva dny na jedno nabití, což je fantastický výsledek. Nabíjení je možné výkonem až 80 wattů, případně bezdrátově až 50 watty. Výrobce dále slibuje, že i pěti letech aktivního používání kapacita baterie nespadne pod 80 % její původní kapacity.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,3 × 76,5 × 8,3 mm, hmotnost: 224 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
I přes takto velkou kapacitu baterie se výrobci povedlo udržet tloušťku těla na hranici 8,25 mm. Na levém boku má své místo speciální tlačítko Snap, na které si můžete namapovat spuštění baterky, záznamníku, fotoaparátu, překladače, či vytvoření screenshotu a změnu vyzváněcího profilu. Na pravém boku pro změnu najdete senzorovou plošku, která při poklepání spustí fotoaparát, případně ji lze využívat jako hardwarovou spoušť či pro zoomování. Citlivost je z mého pohledu dobře nastavená, i když čas od času nebylo vyhodnocení akce úplně správné.
Oppo Find X9: kompaktnější, avšak stále s obří baterií
Základní Oppo Find X9 se svému „Pro“ sourozenci v lecčems podobá. Design je prakticky stejný, stejné jsou i barvy, pouze tmavě šedou výrobce rozdělil na dvě samostatné barvy – světle šedou a černou. I tento telefon se pyšní vysokou odolností IP66/68/69.
Oppo Find X9 je oproti variantě Pro o něco menší, a to zejména díky menšímu 6,59″ displeji s 1,5K rozlišením a špičkovým jasem 3 600 nitů. Maximální obnovovací frekvence displeje činí 120 Hz, telefon nabízí dynamické přepínání mezi režimy 60, 90 a 120 Hz. Oproti minulé generaci si Oppo Find X9 polepšil v technologii čtečky otisků prstů – původní optickou nahradila ultrazvuková. Součástí displeje je i kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4.
Záda zdobí vystouplý čtvercový modul, který obsahuje následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.0
- 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem (až 120× digitálním) s optickou stabilizací a světelností f/2.6
I v tomto případě se sestava může spoléhat na multispektrální senzor a naladění od Hasselblad, telekonvertor pro větší přiblížení ale podporován není. Telefon rovněž pohání čipset MediaTek Dimensity 9500.
Přestože je základní Oppo Find X9 rozměrově o něco menší, na kapacitě akumulátoru se to takřka neprojevilo – telefon se pyšní 7025mAh baterií, což je téměř o 1 400 mAh více než u předchozí generace. Podporováno je rychlé (až 80 wattů) i bezdrátové nabíjení (až 50 wattů).
Android 16, který spolupracuje s macOS
Oppo Find X9 a X9 Pro běží na operačním systému Android 16 se zcela novou generací prostředí ColorOS 16, přičemž výrobce slibuje 5 velkých aktualizací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat. Dostat byste se tedy měli až na Android 21.
Do systému je integrován AI asistent Gemini a spousta dalších funkcí využívajících umělou inteligenci – odšumování obrazu, portrétní osvětlení, záznamník s přepisem mluveného slova do textové podoby, vše samozřejmě s podporou češtiny. Oppo také slibuje jednu zcela nevídanou věc – jeho systém bude možné spárovat s hodinkami Apple Watch.
V současné verzi ColorOS 16 tato vychytávka není dostupná, měla by dorazit až později v rámci chystané softwarové aktualizace, ale je možné, že se dočkají pouze uživatelé v Číně a Evropa bude mít smůlu. Ze spárovaných Apple Watch by telefon měl zvládat zobrazovat notifikace a obsluhovat některé základní funkce. Které, to už Oppo neupřesnilo.
Co už ale pro uživatele v Evropě dostupné je, je nástroj pro sdílení obsahu mezi telefonem a vaším Macem. Kromě schránky (clipboardu) máte možnost přenášet i celou obrazovku telefonu (a tedy i ovládat aplikace) či fotografie/video.
Cena a dostupnost
