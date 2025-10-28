Fototest Huawei Pura 80 Pro: kandidát na fotomobil roku

- Huawei Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra patří mezi nejlepší fotomobily letošního roku
- Pura 80 Ultra dokonce se 175 body kraluje žebříčku DxOMark
- Otestovali jsme pro vás možnosti fotoaparátu modelu Pura 80 Pro, který se prodává za 29 999 Kč
Od minulého týdne se na českém trhu prodávají špičkové fotomobily Huawei Pura 80 Pro a 80 Ultra. Obě novinky lákají na skutečně masivní fotografickou výbavu. Nejvybavenější Ultra disponuje zcela unikátním teleobjektivem, který nikde jinde nenajdete.
Pura 80 Ultra s královským zoomem
Inženýři v Huawei využili principu klasické periskopické kamerky, avšak s poměrně výraznou úpravou. Optický hranol uvnitř je pohyblivý a dokáže se přesouvat mezi dvěma čočkami. V závislosti na tom, kde se hranol nachází, se mění vzdálenost mezi čočkou a fotočipem a tím i ohnisková vzdálenost fotoaparátu.
Ta je buď 83 mm (3,7× optický zoom), nebo 212 mm (9,4× optický zoom). Celý systém je navržen tak, aby zakrýval čočku, která aktuálně není používána. Teleobjektiv je navíc opticky stabilizován přímo na úrovni senzoru.
Kromě toho novinka nabízí 50Mpx hlavní 1″ snímač typu RYYB s optickou stabilizací a proměnlivou světelností f/1.6–f/4.0 a 40Mpx širokáč se světelností f/2.2. Všem fotoaparátům je navíc k ruce speciální multispektrální senzor (1,5Mpx) starající se o přesné zachycení barev. Jakmile nám Ultra dorazí do redakce, připravíme pro vás samostatný fototest, kde se zaměříme hlavně na možnosti teleobjektivu. Prozatím i o tomto modelu můžete přečíst více v tomto článku.
Huawei Pura 80 Pro
Po stránce hardwarové výbavy na tom model Pro není o moc hůře než Ultra. Ve výbavě pouze nenajdeme duální teleobjektiv a místo 16 GB RAM má systém k dispozici 12 GB. Displej a zadní strana jsou u Pro verze kryty o něco méně odolným sklem Kunlun Glass 2. generace, avšak bez příměsi čediče.
V masivním fotomodulu, který o několik milimetrů vyčnívá nad zadním krytem, najdeme následující trio, respektive kvarteto objektivů (první dva jsou shodné s modelem Ultra):
- 50Mpx hlavní (1″ snímač typu RYYB) s optickou stabilizací a proměnlivou světelností f/1.6–f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 48Mpx periskopický s 4× optickým přiblížením (až 100× digitálním), optickou stabilizací a světelností f/2.1
- 1,5Mpx multispektrální senzor zajišťující co nejpřesnější zachycení barev
Několik posledních týdnů jsem fotoaparáty poctivě testoval a zaměřil jsem se i na záznam videa. Výsledná kvalita výstupů je na opravdu špičkové úrovni. Snímky se pyšní opravdu velkým množstvím zachycených detailů, vysokou mírou ostrosti a malým množstvím šumů. Svou práci dobře odvádí i multispektrální senzor, díky kterému jsou barvy na fotografiích opravdu věrné.
Během testování jsem měl vypnuté následné vylepšování snímků pomocí AI. Některé scény Pura vyfotila mnohem lépe a především s vyšším množstvím detailů, než můj iPhone 17 Pro Max. A skutečně se nebavím o nějakých drobných rozdílech.
Moc pěkně je to vidět na přiloženém snímku odkvetlého květu, kde Huawei dokázal zachytit mnohem více detailů. S iPhonem jsem zkoušel pořídit několik snímků, ale většinou měl problém správně zaostřit – fotografie nalevo je to nejlepší, co jsem z něj u dané scény dokázal dostat.
Fantasticky si optika poradí i s focením portrétových snímků a makra, kde opět dokáže zachytit obrovské množství detailů. Kromě čtyřnásobného optického zoomu nabízí i 10× hybridní přiblížení, nicméně tam už je vidět poměrně agresivní nástup softwarového dopočítávání, což má často za následek mírnou či výraznou deformaci zachycených objektů či osob.
Video je možné nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps. Kvalita záznamu je skvělá a velmi dobře funguje i optická stabilizace obrazu. Ani v horších světelných podmínkách nedochází k propadům snímkovací frekvence a nastupující míra šumu také není nijak výrazná. Jen škoda, že Huawei nenabízí tzv. Filmový režim, kde by u videa dokázal lépe pracovat s hloubkou ostrosti.
Cena a dostupnost
Huawei Pura 80 Pro na českém a slovenském trhu prodává v černé a červené barvě. Cena byla stanovena na 29 999 Kč, respektive 1 199 eur. V případě, že si chcete připlatit za unikátní duální teleobjektiv, odolnější krycí sklo a větší paměť modelu Pura 80 Ultra, připravte si 41 999 Kč(1 699 eur). Ultra je k dostání pouze ve zlaté barevné variantě.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163 × 76,1 × 8,3 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5170 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
V rámci startovací prodejní akce, která platí do 30. listopadu, získáte při nákupu modelu Pura 80 Pro či Pura 80 Ultra zdarma otevřená bezdrátová sluchátka Huawei Freeclip v hodnotě 4 499 Kč a 100W nabíjecí adaptér, který se standardně prodává za 999 Kč.