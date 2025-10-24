Huawei Pura 80 Pro a Ultra dorazily do Česka: neskutečné fotoaparáty, ale i řada omezení

- Nejlepší fotomobily současnosti se od dnešního dne prodávají i v Česku a na Slovensku
- Huawei Pura 80 Pro a Ultra nabízejí špičkovou sestavu fotoaparátů
- Model Pro už v redakci nějaký čas testujeme a kvalita fotek je naprosto fantastická
- Huawei si za novinky ale nechá náležitě zaplatit – Pura 80 Ultra vyjde na 42 tisíc Kč, navíc je nutné počítat s řadou omezení
Právě dnes se v České republice a na Slovensku začínají prodávat dva špičkové fotomobily Huawei Pura 80 Pro a Ultra. Nejvybavenější Pura 80 Ultra dokonce aktuálně kraluje žebříčku DxOMark se 175 body a aktuálně drží titul nejen nejlepšího mobilu pro focení, ale dokonce i pro záznam videa.
Omezení s velkým O
Uspět u zákazníků přesto bude velice obtížné. Když pominu vysokou cenu (29 999 Kč za Pro variantu a 41 999 Kč za Ultra), jsou zde i další omezení, se kterými je nutné počítat. Jde o absenci podpory 5G sítí, zastaralou verzi Androidu, chybějící Google služby a nemožnost s telefonem platit všemi bankovními kartami.
Tady se sluší doplnit, že balíček pro Google služby lze do telefonu neoficiálně doinstalovat, což jsem poslední tři týdny testoval. Všechny Google aplikace mi fungovaly tak, jak by měly. A placení lze vyřešit skrze službu Curve, do které si můžete nahrát své platební karty, mezi kterými se pak přepínáte (v bezplatné verzi jste omezeni pouze na dvě). V obou případech se ale nejedná o nijak intuitivní řešení, s čímž budou případní budoucí zájemci muset počítat.
Poměrně velký problém vidím v tom, že globální verze telefonu běží na EMUI 15. A kdo by podle číslovky čekal, že jde o řešení postavené na Androidu 15, bude hodně nepříjemně překvapen. EMUI 15 totiž běží na Androidu 12. Některé aplikace, například ty bankovní, už kvůli bezpečnosti pomalu od podpory Androidu 12 upouští a do budoucna bude situace ještě horší. Otazník také zůstává nad tím, kolikaletou softwarovou podporu zákazník u globální verze získá, Huawei o tom bohužel zcela mlčí.
Pokud pominete tyto neduhy, budete z obou modelů ve všech ostatních aspektech maximálně nadšeni. Nicméně budou toto zákazníci skutečně ochotni akceptovat? Tuhle náročnou startovací pozici řadě Pura 80 vůbec nezávidím.
Prozatím jsem měl možnost testovat model Pro, ale brzy budu mít k dispozici i Ultru, u které díky speciálnímu teleobjektivu očekávám ještě lepší výsledky při focení se zoomem. Už model Pro ale fotí naprosto špičkově a zcela na rovinu říkám, že lepší fotomobil jsem letos v ruce neměl.
Pura 80 Ultra: unikátní duální periskop
Pura 80 Ultra je letošní výkladní skříní výrobce. Po konstrukční stránce se jedná o klasický „slepenec“ dvou skleněných ploch a hliníkového rámečku s rovnými boky. Zadní straně dominuje výrazně vystouplý trojúhelníkový modul s fotoaparáty, zepředu pak telefon reprezentuje mírně zakřivený 6,8″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Čtečka otisků prstů překvapivě do displeje integrovaná není, výrobce ji umístil na bok do zamykacího tlačítka. Displej chrání speciální ochranné sklo Crystal Armor Kunlun druhé generace s příměsí čediče.
Ve zmíněném modulu na zádech najdeme masivní sestavu:
- 50Mpx hlavní (1″ snímač typu RYYB) s optickou stabilizací a proměnlivou světelností f/1.6–f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický duální teleobjektiv schopný 3,7× a 9,4× optického přiblížení (až 100× digitální) se světelností f/2.4 a f/3.6
Všem fotoaparátům je navíc k ruce speciální multispektrální senzor (1,5Mpx) starající se o přesné zachycení barev. Nejpůsobivějším členem této sestavy je ale jednoznačně teleobjektiv. V Huawei využili principu klasické periskopické kamerky, avšak s výraznou úpravou – optický hranol uvnitř je pohyblivý a dokáže se přesouvat mezi dvěma čočkami. V závislosti na tom, pod kterou čočkou se hranol nachází, se mění vzdálenost mezi čočkou a fotočipem a tím i ohnisková vzdálenost fotoaparátu – ta je buď 83 mm (3,7×), nebo 212 mm (9,4×). Celý systém je navržen tak, aby zakrýval čočku, která aktuálně není používána. Teleobjektiv je navíc opticky stabilizován přímo na úrovni senzoru.
Působivé výsledky podává i hlavní fotoaparát, u kterého se Huawei chlubí, že nabízí dynamický rozsah 16 EV, což je ve světě smartphonů rekordní hodnota.
Video telefon nahrává ve 4K rozlišení až při 120 fps, zpomalené záběry zvládne ve Full HD při 240 snímcích za sekundu. V tomto ohledu je konkurence o něco dál, za což u představené novinky může pravděpodobně slabší čipset. Konkrétně se jedná o osmijádrový Kirin 9020 (7nm) bez podpory 5G sítí, doplněný grafickým akcelerátorem Maleoon 920.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163 × 76,1 × 8,3 mm, hmotnost: 233,5 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5170 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Huawei se ale čipsetem tradičně nechlubí, takže netušíme, jak se jmenuje, stejně tak neznáme ani jeho parametry. Víme pouze, že je spárovaný s 16 GB RAM, úložiště je pak možné nakonfigurovat ve variantách 512 GB nebo 1 TB. Ve specifikacích chybí i zmínka o podpoře 5G sítí, která pravděpodobně chybí. Bezdrátovou konektivitu zastupují Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC a infraport.
Energii si telefon bere z 5 700mAh akumulátoru, který podporuje rychlé nabíjení s výkonem až 100 wattů nebo bezdrátové nabíjení s výkonem až 80 wattů. Nechybí ani podpora 18W reverzního bezdrátového nabíjení.
Huawei Pura 80 Pro
Design obou modelů je prakticky identický. A ani po hardwarové stránce se Pura 80 Pro od modelu Ultra nijak výrazně neliší. V podstatě se jedná o ten samý telefon, jen bez duálního teleobjektivu a s 12 GB RAM namísto 16 GB. Shodný je například 6,8″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz včetně integrované 13Mpx selfie kamerky se světelností f/2.0.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163 × 76,1 × 8,3 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5170 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Stejný je i čipset (Kirin 9020), kapacita baterie a podporované nabíjecí výkony. Displej a zadní strana jsou v tomto případě kryty o něco méně odolným sklem Kunlun Glass 2. generace, avšak bez příměsi čediče. I přes vyšší hmotnost se oba modely v ruce drží velice příjemně. Jen pozor na lesklý materiál – je sice odolný, ale bez krytu telefon v ruce celkem slušně klouže.
Na zádech pak najdeme 1,5Mpx multispektrální senzor a následující trojici fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní (1″ snímač typu RYYB) s optickou stabilizací a proměnlivou světelností f/1.6–f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 48Mpx periskopický s 4× optickým přiblížením (až 100× digitálním), optickou stabilizací a světelností f/2.1
Poslední tři týdny jsem Puru 80 Pro pečlivě testoval, především pak fotoaparáty. Výsledná kvalita snímků je opravdu špičková, a to nejen co do množství zachycených detailů, jemnosti, ostrosti či nízkého množství šumu, ale také co se týče věrohodnosti barev. Zcela upřímně, některé scény Pura vyfotila výrazně lépe, než můj iPhone 17 Pro Max. A skutečně se nebavím o nějakých drobných rozdílech. Z mého pohledu se jedná o nejlepší fotomobil letošního roku a ještě více jsem zvědavý na výsledky teleobjektivu u modelu Ultra, který by mi měl také zanedlouho dorazit.
Několik testovacích snímků si můžete prohlédnout v přiložené galerii. Fantasticky si optika poradí i s focením makra, kde opět dokáže zachytit obrovské množství detailů. Kromě čtyřnásobného optického zoomu nabízí i 10× hybridní přiblížení, nicméně tam už je vidět poměrně agresivní nástup algoritmů a softwarového dopočítávání, což má často za následek mírnou či výraznou deformaci zachycených objektů či osob.
Na pondělí pro vás chystám podrobnější článek, ve kterém kvalitu fotek porovnám i se zmíněným iPhonem 17 Pro Max.
100W nabíječka a sluchátka zdarma
Jak jsem psal v úvodu – i když se jedná o naprosto špičkové fotomobily, kvůli zmíněným omezením se Huawei nachází ve velmi složité situaci, kvůli které nelze očekávat žádné raketové prodeje. A je to škoda, protože nebýt těchto omezení, jednalo by se o jedny z nejzajímavějších mobilů na trhu.
Huawei Pura 80 Pro se u nás a na Slovensku začíná prodávat od dnešního dne (24. října) v černé a červené barvě. Cena byla stanovena na 29 999 Kč, respektive 1 199 eur. V případě, že si chcete připlatit za unikátní duální teleobjektiv, odolnější krycí sklo a větší paměť modelu Pura 80 Ultra, připravte si 41 999 Kč (1 699 eur). Ultra je k dostání pouze ve zlaté barevné variantě, i když na domácím čínském trhu se prodává ještě elegantní černo-zlatá edice, u které mě trochu mrzí, že nebude k dostání i u nás.
V rámci zahajovací prodejní nabídky, která platí do 30. listopadu, získáte při nákupu modelu Pura 80 Pro či Pura 80 Ultra zdarma otevřená bezdrátová sluchátka Huawei Freeclip v hodnotě 4 499 Kč a 100W nabíjecí adaptér, který se standardně prodává za 999 Kč.