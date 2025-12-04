Koncert Katy Perry i FMX Gladiator Games: Vivo X300 Pro ukazuje, co dokáže ve tmě

- Zlaté pravidlo říká, že „za bílého dne fotí dobře každý telefon“
- Jak si ale povede nejnovější Vivo X300 Pro, jeden z nejlepších, na koncertě Katy Perry?
- Pro jistotu jsme jeho kvality prověřili také na freestyle motocrossové akci FMX Gladiator Games
Fotit velké akce je vždycky výzva. Rychlé pohyby, dramatické světlo a tisíce diváků vytvářejí prostředí, které prověří každý foťák nebo fotomobil do posledního detailu. Jeden z nejlepší současných fotomobilů – Vivo X300 Pro – jsme se rozhodli přesně v takto náročných a nestandardních podmínkách otestovat. Nejdprve na pražských FMX Gladiator Games v O2 areně, kde se vzduchem míhaly motorky a šlehaly ohně, a o pár dní později na obří show Katy Perry v Madridu, plné laserů a dynamického osvětlení. A výsledek? Telefon ukázal, že patří mezi absolutní špičku, pokud jde o focení i video v náročných podmínkách.
Fotovýbava na jedničku
Fotovýbava, tedy schopnost fotit a natáčet video, je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a vynakládá na to velké úsilí. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky, se kterou se Vivo pokusí opět stanout jako nejlepší fotomobil na trhu:
- Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Nejnovější Vivo X300 Pro jsme již zevrubně prověřili v našem fototestu, kde najdete mimo jiné i fotky z domácího představení v Šanghaji, následně i v naší podrobné recenzi. Přestože se snažíme nabídnout co nejširší plejádu fotek a záběr – interiér, exteriér, ve dne, večer ve tmě a podobně – ne vždy má člověk v rámci několikatýdenního testování prostor vyzkoušet kvalitu fotoaparátu na koncertě nebo velké sportovní události. Jak si tedy nové Vivo X300 Pro vedlo?
FMX Gladiator Games: extrémní akce, extrémní nároky
Na FMX Gladiator Games, což je největší freestyle motocrossová akce u nás, se střídají prudké změny světla – od temných pasáží haly až po jasné reflektory, vše navíc doplňují ohnivé záblesky a další efekty. Vivo X300 Pro tu ukázal, že jeho hlavní snímač s vylepšeným stabilizovaným objektivem má skvělý dynamický rozsah. Ostatně přesvědčit se o tom můžete sami v přiložené galerii.
Velkou kvalitu předvedl i 200Mpx teleobjektiv, který umí 3,5× optický zoom, k tomu přidává 10× už s mírnou kompresí, ale stále velmi slušnou kvalitou, a nakonec 100× digitální přiblížení, které mohutně sází na AI post-processing. U videa se pak projevil silný výkon čipsetu – záběry ve 4K jsou plynulé, bez nežádoucích přepalů světel a s překvapivě věrným zachycením barev ramp a pyrotechniky.
Katy Perry v Madridu: skvělý obraz i zvuk
Koncerty jsou peklo pro většinu telefonů. Tmavé pozadí, barevné lasery, rychlé změny světla a k tomu ještě neustále se pohybující umělec. Podzimní evropská koncertní šňůra americké hitmakerky Katy Perry – v rámci které se 30. října podívala i do Prahy a tour zakončila 11. listopadu v Madridu – byla pro vyzkoušení kvality fotoaparátu naprosto ideální, protože aranžmá koncertu na pódiu se v průběhu měnilo a bylo k vidění a vyzkoušení spousta různých scenerií.
Vivo X300 Pro si ale poradil překvapivě sebejistě, především díky kvalitnímu nočnímu režimu a práci s protisvětlem. Barevná věrnost zůstala zachovaná – neonové kostýmy, LED panely i světelné efekty vypadaly na snímcích tak, jak je člověk viděl naživo. Video překvapilo schopností udržet plynulou expozici i během momentů, kdy přicházel silný stroboskop, tedy šňůra světelných záblesků.
Velmi slušná je i kvalita záznamu zvuku. Ostatně přesvědčit se můžete sami ve videu výše. Vivo X300 Pro podporuje 4K rozlišení při 60 a 30 fps pro přední i zadní kameru a nechybí ani podpora standardu Dolby Vision. Hlavní fotoaparát navíc zvládá i 4K video při 120 fps, a dokonce i 8K záznam při 30 fps.
Verdikt a cena
FMX Gladiator Games i koncert Katy Perry patří mezi akce, kde běžně selhává i spousta profesionálních kompaktních fotoaparátů. Vivo X300 Pro nás ale při testu příjemně překvapil a potvrdil, že kombinace velkého 1/1,28″ snímače, výkonné stabilizace, kvalitního teleobjektivu a rychlého zpracování obrazu dává uživatelům do ruky nástroj, který se jen tak nějaké nekomfortní scény nezalekne.
Vivo X300 Pro je na českém trhu k dispozici pouze v jediné paměťové konfiguraci 16/512 GB a na výběr je z černé nebo béžové barevného varianty. Doporučená cena je 34 999 Kč včetně DPH, do Štědrého dne však můžete telefon pořídit se zajímavou slevou (-7 000 Kč) za 27 999 Kč. Jako dárek dostanete originální 90W nabíječku v hodnotě 599 korun.