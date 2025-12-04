TOPlist

Koncert Katy Perry i FMX Gladiator Games: Vivo X300 Pro ukazuje, co dokáže ve tmě

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 12. 12:00
2
FMX Gladiator Games 2025 skrze objektiv Vivo X300 Pro
  • Zlaté pravidlo říká, že „za bílého dne fotí dobře každý telefon“
  • Jak si ale povede nejnovější Vivo X300 Pro, jeden z nejlepších, na koncertě Katy Perry?
  • Pro jistotu jsme jeho kvality prověřili také na freestyle motocrossové akci FMX Gladiator Games

Fotit velké akce je vždycky výzva. Rychlé pohyby, dramatické světlo a tisíce diváků vytvářejí prostředí, které prověří každý foťák nebo fotomobil do posledního detailu. Jeden z nejlepší současných fotomobilů – Vivo X300 Pro – jsme se rozhodli přesně v takto náročných a nestandardních podmínkách otestovat. Nejdprve na pražských FMX Gladiator Games v O2 areně, kde se vzduchem míhaly motorky a šlehaly ohně, a o pár dní později na obří show Katy Perry v Madridu, plné laserů a dynamického osvětlení. A výsledek? Telefon ukázal, že patří mezi absolutní špičku, pokud jde o focení i video v náročných podmínkách.

Fotovýbava na jedničku

Fotovýbava, tedy schopnost fotit a natáčet video, je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a vynakládá na to velké úsilí. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky, se kterou se Vivo pokusí opět stanout jako nejlepší fotomobil na trhu:

  • Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).

Fotoaparát Vivo X300 Pro

Nejnovější Vivo X300 Pro jsme již zevrubně prověřili v našem fototestu, kde najdete mimo jiné i fotky z domácího představení v Šanghaji, následně i v naší podrobné recenzi. Přestože se snažíme nabídnout co nejširší plejádu fotek a záběr – interiér, exteriér, ve dne, večer ve tmě a podobně – ne vždy má člověk v rámci několikatýdenního testování prostor vyzkoušet kvalitu fotoaparátu na koncertě nebo velké sportovní události. Jak si tedy nové Vivo X300 Pro vedlo?



Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video



Nepřehlédněte

Vivo X300 Pro to opět dokázalo! Podívejte se, jak fotí a nahrává video (velká galerie)

FMX Gladiator Games: extrémní akce, extrémní nároky

Na FMX Gladiator Games, což je největší freestyle motocrossová akce u nás, se střídají prudké změny světla – od temných pasáží haly až po jasné reflektory, vše navíc doplňují ohnivé záblesky a další efekty. Vivo X300 Pro tu ukázal, že jeho hlavní snímač s vylepšeným stabilizovaným objektivem má skvělý dynamický rozsah. Ostatně přesvědčit se o tom můžete sami v přiložené galerii.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

Velkou kvalitu předvedl i 200Mpx teleobjektiv, který umí 3,5× optický zoom, k tomu přidává 10× už s mírnou kompresí, ale stále velmi slušnou kvalitou, a nakonec 100× digitální přiblížení, které mohutně sází na AI post-processing. U videa se pak projevil silný výkon čipsetu – záběry ve 4K jsou plynulé, bez nežádoucích přepalů světel a s překvapivě věrným zachycením barev ramp a pyrotechniky.

Katy Perry v Madridu: skvělý obraz i zvuk

Koncerty jsou peklo pro většinu telefonů. Tmavé pozadí, barevné lasery, rychlé změny světla a k tomu ještě neustále se pohybující umělec. Podzimní evropská koncertní šňůra americké hitmakerky Katy Perry – v rámci které se 30. října podívala i do Prahy a tour zakončila 11. listopadu v Madridu – byla pro vyzkoušení kvality fotoaparátu naprosto ideální, protože aranžmá koncertu na pódiu se v průběhu měnilo a bylo k vidění a vyzkoušení spousta různých scenerií.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

Vivo X300 Pro si ale poradil překvapivě sebejistě, především díky kvalitnímu nočnímu režimu a práci s protisvětlem. Barevná věrnost zůstala zachovaná – neonové kostýmy, LED panely i světelné efekty vypadaly na snímcích tak, jak je člověk viděl naživo. Video překvapilo schopností udržet plynulou expozici i během momentů, kdy přicházel silný stroboskop, tedy šňůra světelných záblesků.

Velmi slušná je i kvalita záznamu zvuku. Ostatně přesvědčit se můžete sami ve videu výše. Vivo X300 Pro podporuje 4K rozlišení při 60 a 30 fps pro přední i zadní kameru a nechybí ani podpora standardu Dolby Vision. Hlavní fotoaparát navíc zvládá i 4K video při 120 fps, a dokonce i 8K záznam při 30 fps.

Verdikt a cena

FMX Gladiator Games i koncert Katy Perry patří mezi akce, kde běžně selhává i spousta profesionálních kompaktních fotoaparátů. Vivo X300 Pro nás ale při testu příjemně překvapil a potvrdil, že kombinace velkého 1/1,28″ snímače, výkonné stabilizace, kvalitního teleobjektivu a rychlého zpracování obrazu dává uživatelům do ruky nástroj, který se jen tak nějaké nekomfortní scény nezalekne.

Vivo X300 Pro je na českém trhu k dispozici pouze v jediné paměťové konfiguraci 16/512 GB a na výběr je z černé nebo béžové barevného varianty. Doporučená cena je 34 999 Kč včetně DPH, do Štědrého dne však můžete telefon pořídit se zajímavou slevou (-7 000 Kč) za 27 999 Kč. Jako dárek dostanete originální 90W nabíječku v hodnotě 599 korun.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

