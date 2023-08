Vyrážíte na dovolenou? S aplikací Airalo máte data na pár kliknutí

Chystáte se na dovolenou či služební cestu mimo Evropskou Unii?

Zapomeňte na shánění lokálních SIM karet, s Airalo se připojíte k internetu na pár kliknutí

Stačí mít telefon s Androidem či iPhone s podporou eSIM

Pokud hodně cestujete, nebo se jen chystáte na dovolenou či služební cestu mimo země Evropské unie (kde můžete datovat za stejných podmínek jako v Česku), určitě budete řešit, jak si zajistit datové připojení. Jedním z nejjednodušších řešení, které sám používám už téměř tři roky, je produkt singapurské společnosti Airalo. Ta mimochodem před nedávnem oznámila získání investice ve výši 60 milionů dolarů pro další rozvoj.

Je jedno, jestli máte telefon s Androidem nebo iPhone. Jedinou podmínkou, která je pro funkčnost aplikace Airalo potřeba, je, aby vaše zařízení podporovalo eSIM. Pokud tuto podmínku splňujete, stačí si aplikaci stáhnout z Google Play nebo App Store a začít používat. Přehled všech podporovaných telefonů s eSIM naleznete zde.

Když jsem se před lety chystal do Las Vegas na veletrh CES, vždy mé první kroky vedly do prodejny operátora, abych si zde vyřídil datovou SIM kartu. A stejný scénář se samozřejmě odehrával i v jiných destinacích mimo Evropskou unii. Jakmile jsem přešel na Airalo, tento krok odpadl a já mohl vždy datovat ihned co jsem vystoupil z letadla a přihlásil se s telefonem do sítě.

Airalo aktuálně podporuje více než 200 zemí, ve kterých má společnost uzavřené smlouvy s tamními operátory. A další země postupně přibývají. Jakmile si aplikaci nainstalujete, stačí si vybrat zemi, do které se chystáte a následně ještě datový balíček. Ve většině zemí máte na výběr z několika nabídek, které se liší nejen objemem dat, ale i délkou jejich platnosti (zpravidla 7, 15 a 30 dní). Ceny jsou nepatrně dražší, než kdybyste si pořizovali lokální SIM kartu, nicméně to z mého pohledu vyváží ten komfort, kdy máte eSIM kartu k dispozici ihned a využívat ji lze, jakmile vylezete z letadla.

Pokud navíc nemluvíte anglicky, nebo jazykem země, do které se chystáte, může být pro vás nákup SIM karty v obchodě nepříjemnou komplikací. Oproti tomu aplikace Airalo je kompletně v češtině a eSIM skrze ni zvládnou pořídit i méně zkušení uživatelé. Jak taková aktivace eSIM na iPhonu probíhá, si můžete prohlédnout v následující galerii.

Nezapomeňte, že jakmile eSIM koupíte, můžete ji aktivovat. Já to dělám těsně před nástupem do letadla, dokud mám ještě připojení k internetu (které je pro aktivaci vyžadováno). Jakmile pak vystoupím v cílové destinaci, mohu ihned používat data. Pozor ale – dny, po kdy je eSIM aktivní, se počítají už od její aktivace, nikoliv od prvního využití dat.

Ceny za data ve vybraných destinacích

Abyste si udělali lepší představu o tom, kolik za data zaplatíte, připravil jsem pro vás seznam několika vybraných destinací. Kompletní seznam zemí a cenových nabídek naleznete přímo v mobilní aplikaci, nebo na oficiálních stránkách.

USA – 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 2 GB na 7 dní za 8 USD (175 Kč), 5 GB na 30 dní za 16 USD (350 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 2 GB na 7 dní za 8 USD (175 Kč), 5 GB na 30 dní za 16 USD (350 Kč) Kanada – 1 GB na 7 dní za 6 USD (130 Kč), 3 GB na 30 dní za 15 USD (330 Kč)

Egypt – 1 GB na 7 dní za 9,5 USD (210 Kč), 2 GB na 15 dní za 18 USD (400 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 9,5 USD (210 Kč), 2 GB na 15 dní za 18 USD (400 Kč) Turecko – 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 2 GB na 15 dní za 6,5 USD (145 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 2 GB na 15 dní za 6,5 USD (145 Kč) Švýcarsko – 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 3 GB na 30 dní za 10 USD (220 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 3 GB na 30 dní za 10 USD (220 Kč) Tunisko – 1 GB na 7 dní za 5 USD (110 Kč), 2 GB na 15 dní za 9 USD (200 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 5 USD (110 Kč), 2 GB na 15 dní za 9 USD (200 Kč) Spojené arabské emiráty – 1 GB na 7 dní za 8,5 USD (190 Kč), 3 GB na 30 dní za 22,5 USD (500 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 8,5 USD (190 Kč), 3 GB na 30 dní za 22,5 USD (500 Kč) Izrael – 1 GB na 7 dní za 5,5 USD (120 Kč), 3 GB na 30 dní za 11 USD (240 Kč)

– 1 GB na 7 dní za 5,5 USD (120 Kč), 3 GB na 30 dní za 11 USD (240 Kč) Albánie – 1 GB na 7 dní za 4,5 USD (100 Kč), 2 GB na 15 dní za 8 USD (175 Kč)

Kromě tzv. místních eSIM karet v nabídce Airalo naleznete i regionální eSIM, které pokrývají tyto oblasti:

Afrika

Blízký východ a severní Afrika

Asie

Karibské ostrovy

Severní Amerika

Latinská Amerika

Chcete i SMS a volání?

Je také dobré vědět, že eSIM karty jsou primárně datové a není tedy možné přes ně uskutečňovat klasické telefonní hovory. Ty lze nahradit například voláním přes data na WhatsAppu, Facebook Messengeru, Skype, Viberu či třeba FaceTime. V případě, že byste přece jen potřebovali mít klasické telefonní číslo, budete si muset pořídit tzv. globální Airalo eSIM, která má platnost ve 130 zemích a nabízí i podporu volání a SMS. Cenová nabídka je následující:

Globální eSIM Discover+: 1 GB dat, 10 minut volání a 10 SMS, platnost 7 dní za 15 USD (330 Kč)

1 GB dat, 10 minut volání a 10 SMS, platnost 7 dní za 15 USD (330 Kč) Globální eSIM Discover+: 2 GB dat, 20 minut volání a 20 SMS, platnost 15 dní za 27 USD (600 Kč)

2 GB dat, 20 minut volání a 20 SMS, platnost 15 dní za 27 USD (600 Kč) Globální eSIM Discover+: 5 GB dat, 50 minut volání a 50 SMS, platnost 60 dní za 50 USD (1 100 Kč)

5 GB dat, 50 minut volání a 50 SMS, platnost 60 dní za 50 USD (1 100 Kč) Globální eSIM Discover+: 10 GB dat, 100 minut volání a 100 SMS, platnost 180 dní za 79 USD (1 740 Kč)

Pokud máte iPhone, na této stránce naleznete návod v češtině (včetně videa), jak eSIM aktivovat. Obdobný návod je dostupný i pro majitele zařízení s Androidem. Celý proces je opravdu jednoduchý a nezabere vám déle, než několik málo minut.

Důležité informace

Je také dobré vědět, že eSIM karta je po aktivaci vázaná na dané zařízení a nelze ji přenést do jiného telefonu. V některých zemích, jako je například Jižní Korea, můžete být před nákupem balíčku požádání o dodání autorizačních údajů o vaší osobě (já jsem například pro tyto potřeby posílal sken pasu). Vše ale opět provedete přímo skrze formulář v mobilní aplikaci.

V některých případech je ověření dokumentů otázkou minut, ale kamarád se setkal s tím, že mu doklady byly schváleny až více než dvou dnech. Pokud tedy cestujete do destinace, kde je před používáním eSIM nutné dodatečné ověření vašich dokladů, raději její nákup proveďte s dostatečným předstihem (alespoň 2 až 3 dny před odletem). Jak takové ověření dokladů vypadá, si můžete prohlédnout na screenshotech níže.

Airalo vám eSIM nedovolí nakoupit dříve, než budou vaše dokumenty ověřeny. Nemusíte se tedy bát, že byste zaplatili, ale data byste ještě nemohli používat.

Sleva 3 dolary na první nákup

Pokud chcete, můžete se do aplikace Airalo zaregistrovat skrze tento odkaz, díky čemuž získáte slevu ve výši 3 USD na první nákup e-SIM. V případě, že máte iPhone, můžete si na obrazovku připnout přehledný widget, ve kterém vidíte, kolik dat vám z vašeho balíčku ještě zbývá. Aplikace pro Android bohužel widget nenabízí, tam je potřeba data kontrolovat přímo v aplikaci.