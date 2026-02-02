O2 zdražuje své nejoblíbenější tarify. Na oplátku zvyšuje rychlost a rozdává slevy na nový telefon

- O2 od 2. února nasazuje nové tarify, které jsou o něco dražší než ty původní
- Zákazníci ale dostanou trochu víc dat a slevu na nákup elektroniky
- Pro stávající zákazníky zatím není v plánu povinný převod, mohou přejít dobrovolně
Operátor O2 si 2. února stanovil dle zřejmé symboliky (02. 02.) speciální den a hned na první oslavu toho data připravil výraznou obměnu svých tarifů pro nefiremní zákazníky. Všechny hlavní tarify prošly výraznou proměnou, byl navýšen balíček dat u datově omezených tarifů a také rychlost u neomezených, nicméně ruku v ruce s tím jde i více či méně výrazné zdražení.
Obměnou prošly všechny hlavní tarify operátora, které označuje jako Neo, nově tedy Neo+. Znaménko plus v názvu značí, že každému z tarifů bylo někde přidáno, a to jak v samotné specifikaci, tak bohužel i v ceně. Pojďme se na jednotlivé tarify podívat zblízka, operátor totiž uvádí zdražení maximálně o 50 korun, nicméně zároveň s tím končí i speciální akční sleva na 12 měsíců, vlivem čehož tarify jako takové zdražily o mnohem víc.
Neo+ Modrý a Bronzový s datovým balíčkem
První změna se týká tarifů, které sice nabízí neomezené volání a SMS, ale značně omezený datový balíček. Základní „neomezený“ tarif Neo+ Modrý bude nově nabízet kromě neomezeného volání a SMS také 6 GB dat (v ČR i v zemích evropského roamingu), tedy o 2 GB více než doposud. Třikrát do měsíce si můžete bezplatně aktivovat službu Data naplno, která vám umožní příštích 24 hodin datovat neomezeně, tedy bez počítání.
Tento tarif dosud stál dle ceníkové ceny 599 korun, respektive 499 korun se slevou na 12 měsíců, která vypršela právě 1. února; pokud máte u O2 jinou službu, v rámci programu O2 Spolu jste se dokonce mohli dostat na cenu 399 korun měsíčně. Nová cena je 629 korun, respektive 529 korun pro zákazníky O2 Spolu.
Skutečné zdražení tak není 30 korun, ale v nejlepším případě 130 korun, oproti akční ceně na 12 měsíců, pro jejíž získání si stačilo tarif pořídit jakýkoliv den před 2. únorem. Neo+ Bronzový je na tom podobně – neomezené SMS i volání, k tomu nově 14 GB dat (oproti 12 GB dříve), zde cena vzrostla jen o zmíněných 30 korun, protože tento tarif nebyl součástí akce se slevou na 12 měsíců. Původní cena 749 korun (649 korun v O2 Spolu), nově 779 korun, respektive 679 korun v O2 Spolu.
Neomezené tarify dražší až o 300 korun
U tarifů, které nabízí neomezená mobilní data s omezenou přenosovou rychlostí, je cenový rozdíl bohužel ještě markantnější. Základní Neo Stříbrný doposud nabízel 10Mb/s rychlost a vyšel dle ceníkové ceny na 949 korun měsíčně. I na něj se však stahovala sleva na prvních 12 měsíců, s níž vyšel na 699 korun pro nové zákazníky, případně na 499 korun pro klienty O2 Spolu, kteří mají kombinovanou nabídku s více jak jednou službou – například pevný internet nebo televizi Oneplay.
Cena nového Neo+ Stříbrného je 999 korun měsíčně, případně 799 korun pro O2 Spolu. Novinkou je zde navýšení přenosové rychlosti z 10 na 15 Mb/s, což je ale tak malý rozdíl, že to v praxi nejspíš nepoznáte. Zatímco O2 zde uvádí zdražení o 50 korun, optikou ceníku hovoříme spíše o rozdílu tří stovek, protože ještě minulý týden byste se s prakticky stejným tarifem Neo Stříbrný dostali na cenu 499 korun na prvních 12 měsíců.
Neo+ Zlatý navazuje na oblíbený Neo Zlatý, přidává vyšší rychlost dat – namísto 20 Mb/s nyní budete surfovat rychlostí 40 Mb/s, což už může být znát. Cenová rošáda je zde však ještě citelnější: původně stál tarif 1 149 korun (899 korun na prvních 12 měsíců), pro O2 Spolu pak dokonce jen 699 korun se slevou na první rok. Nová cena je však 1 199 korun, případně 999 korun pro zákazníky O2 Spolu.
Nejvyšší Neo+ Platinový rychlost nemá kam zvyšovat, O2 zde slibuje „Maximální 5G rychlost“, v praxi údajně až 800 Mb/s. Původní cena byla 1 349 korun (1 099 korun v O2 Spolu), nově zaplatíte o 50 korun víc, tedy 1 399 korun, případně 1 199 korun pro zákazníky s kombinovanou nabídkou O2 Spolu.
Kupony na nákup hardwaru
Nové tarify od 2. února nebudou pro stávající zákazníky povinné, pouze pro nové, plošné převádění dle interních informací není v plánu. Jedním z lákadel pro dobrovolný přechod na dražší tarif Neo+ však mohou být kupony do e-shopu operátora na nákup elektroniky. Každý zákazník tarifu Neo+ dostane kupony v hodnotě až 7 000 korun ročně – 2 kupony na 2 000 korun na nákup telefonu a 3 tisícovkové kupony na pořízení příslušenství, které lze spárovat se službou O2 Connect (typicky hodinky, tablet nebo kamery).
Jinak u všech tarifů zůstává i ochrana O2 Security, jedno zařízení pro propojení se službou O2 Connect (například zrcadlení eSIM pro Apple Watch) a také cashback v rámci programu Unity, pokud používáte bankovní účet u Air Bank. Tam se ale od března mění podmínky a část zákazníků už si nesáhne na cashback v hodnotě 300 korun, ale jen 150 korun.