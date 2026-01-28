TOPlist

Xiaomi má nový bestseller. Za pouhých 8 440 Kč získáte špičkový 200Mpx foťák a obří 6500mAh baterii

PR článek
PR článek 28. 1. 20:12
Smartphone Redmi Note 15

Xiaomi svými dlouho očekávanými novinkami opět zabodovalo. Pětice skvělých, a přesto cenově dostupných, telefonů navazuje na loňské oblíbence – přináší však nespočet vylepšení. Celou novou řadu Redmi Note 15 koupíte v prvních dnech za zaváděcí ceny, základní model pak startuje na pouhých 3 980 Kč a úplně nejlepší Redmi Note 15 Pro+ klesá pod 8,5 tisíce. V Mobil Pohotovosti navíc k nákupu získáte rovnou několik zajímavých dárků, včetně horkovzdušné fritézy.

Nejlevnější výbava na trhu

Tím nejlepším, co Xiaomi letos v rámci řady Redmi Note 15 představilo, je Redmi Note 15 Pro+, který získáte za akční cenu už od 8 440 Kč. Nejen, že přichází s naprosto skvělou výbavou, ale je dokonce tou úplně nejlevnější volbou, pokud chcete 200Mpx fotoaparát, rychlé 100W nabíjení a 120Hz AMOLED displej. Samozřejmostí je i obří 6 500mAh  baterie, která zaručí dlouhou výdrž i při náročném používání.

Špičková výbava není ale jediným lákadlem. Právě teď získáte model ve slevě až o 2 000 Kč levněji, dostanete prodlouženou 3letou záruku zdarma, a navíc jako dárek za recenzi obdržíte horkovzdušnou fritézu Xiaomi. Studenti získají navíc i 7% ISIC slevu.

Smartphone Redmi Note 15 Pro

Pokud však nepotřebujete to nejlepší, ale stále chcete skvělý telefon za rozumnou cenu, potěší vás základní Redmi Note 15. Ten cenou spadl díky slevě pod 4 tisíce, což je u takhle vybaveného modelu skvělá nabídka. Oproti svému předchůdci má lepší 120Hz AMOLED displej, velkou baterii, která vydrží až dva dny, a určitě potěší i 108Mpx fotoaparát.

 

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

iPhone 17 Pro v oranžové barvě v silikonovém pouzdru
iPhone 18 zcela jistě zdraží. Dotkne se to ale jen některých zákazníků
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 20:00
0
Chytrý telefon Google Pixel 10
Android 17 dostane praktickou novinku. Majitelé Xiaomi ji už roky používají
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 19:00
1
Telefon Google Pixel 10 Pro
Google Fotky využijí sílu AI: stačí jeden příkaz a z fotky je působivé video
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
1
Chytrý telefon Google Pixel 10
Noční můra pro majitele Pixelu 10: nová aktualizace dělá z telefonů nepoužitelná těžítka
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:30
6

Kapitoly článku