O2 má fungl nové tarify. Co nabízejí a kolik zaplatíte?

Operátor O2 představil pět nových tarifů platných od června 2023

Tarify NEO+ vznikly spojením řady NEO a Free+

Zároveň došlo k navýšení cen o 50 korun, přibyla však služba Data naplno

O2 přistupuje k rekonstrukci svých mobilních tarifů pro firemní i nefiremní zákazníky. Tarify NEO založené na neomezených datových balíčcích a levnější Free+ s omezenou porcí dat spojuje do jedné řady NEO+. Zároveň navyšuje ceny, nicméně snaží se to kompenzovat doplňkovými službami, které předtím k dispozici nebyly. Jak vypadá nová skladba tarifů NEO+?

Neomezené tarify O2 NEO+

Nových neomezených tarifů je pět, přičemž tři z toho nabízí kompletní neomezená data, dva zbývající vychází ze starší generace tarifů Free+ a nabízí 4 a 12 GB dat. Součástí všech nových tarifů jsou pochopitelně i neomezené SMS a volání do všech sítí – nejdražší NEO+ Platinový má v ceně dokonce i 300 minut do zahraničí mimo státy evropského roamingu.

Jak se mění jednotlivé tarify? Nejvíce je to patrné u tarifů s omezeným datovým základem. NEO+ Modrý nabízí 4 GB dat a stojí 599 Kč měsíčně, nahrazuje Free+ Modrý s 3 GB za 549 Kč. Pak je tu NEO+ Bronzový s 12 GB dat za 749 Kč měsíčně. Tento tarif nahrazuje Free+ Bronzový, který nabízel za 699 Kč 10 GB dat.

Jednou z významných novinek, kterými chce O2 zákazníkům kompenzovat vyšší cenu, je služba Data naplno. Klienti získají 3 dny (u NEO+ Modrý), respektive 5 dní (u NEO+ Bronzový) neomezených dat za jeden měsíc. U datově neomezených tarifů pak získají klienti vždy na 5 libovolných dní neomezenou rychlost až 5G. Data naplno budou k dispozici i klientům tarifů YOU.

Datově nepřiškrcené tarify NEO+ Stříbrný, Zlatý a Platinový vychází z dosavadních tarifů NEO. Disponují pochopitelně neomezenými SMS, voláním do všech sítí i objemem dat bez omezení. Dílčí změny se však najdou i tady. NEO+ Stříbrný nabízí omezenou rychlost do 10 Mb/s a stojí 949 Kč měsíčně, navazuje tedy na starý tarif NEO Modrý. NEO+ Zlatý je na tom podobně: stojí 1 149 Kč měsíčně a nabízí rychlost do 20 Mb/s.

Jediný skutečně neomezený tarif, i co do rychlosti, je NEO+ Platinový s maximální rychlostí 800 Mb/s (O2 to udává jako „5G rychlost“, ačkoliv ta je řádově vyšší), za který zájemci zaplatí 1 349 Kč měsíčně. Jde o nástupce staršího NEO Stříbrný, bere si z něj například 300 minut nad rámec evropského roamingu.

A co další výhody?

Tarify zdražily v průměru o 50 korun, u těch levnějších je to pochopitelně citelnější. Nutno poznamenat, že uvedené ceny jsou bez kombinace služeb v rámci O2 Spolu a také bez cashbacku 300 Kč pro klienty bankovní společnosti Air Bank; reálná cena tak může být nižší, záleží na tom, kolik služeb u O2 máte. Tyto výhody v rámci ekosystému O2 zůstávají. Navíc všem klientům v rámci O2 Spolu operátor od 1. července přidá zdarma službu O2 Security.

Tato doplňková položka varuje zákazníky před zavirovanými stránkami, podvodnými e-shopy a dalšími hrozbami na internetu. Standardně je tato služba nabízena za 39 Kč měsíčně pro mobilní tarif a za 59 Kč měsíčně pro fixní službu. „Jen za rok 2022 ochránila O2 Security zákazníky před více než 387 miliony bezpečnostních hrozeb, jejichž počet se navíc každý půlrok dále zdvojnásobuje,“ tvrdí operátor.

Předělané portfolio mobilních tarifů začne pro nové zákazníky platit již od 1. června. Stávající klienti s tarify NEO a Free+ budou na ty nové převedeni, ale až v průběhu července letošního roku.