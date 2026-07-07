Duna, krvavý dokument o slovenském vrahovi a další pecky na Oneplay: tuhle nálož novinek nesmíte minout

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- Na platformu Oneplay v červenci dorazí hned několik nových filmů či televizních projektů
- Za zmínku stojí hlavně originální dokument o „ponožkovém vrahovi“ Ondreji Rigovi
- Fanoušky letních romantických filmů potěší také Mamma Mia! nebo S tebou nikdy
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky můžete zhlédnout v červenci?
S tebou nikdy (Anyone but You)
- Datum premiéry: 3. července 2026
- Účinkují:Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Dermot Mulroney, Rachel Griffiths
Romantická komedie S tebou nikdy (59 % na ČSFD) staví na osvědčeném motivu dvou lidí, kteří se po nepovedeném začátku nemohou vystát, ale okolnosti je donutí předstírat, že tvoří zamilovaný pár. Děj se odehrává během svatby v Austrálii, kde mezi hlavními hrdiny postupně znovu přeskočí jiskra.
V hlavních rolích se představují Sydney Sweeney a Glen Powell, jejichž chemie patří k největším přednostem filmu. Snímek nabízí kombinaci romantiky, situačního humoru a atraktivních australských kulis, díky čemuž se stal jedním z nejúspěšnějších romantických hitů posledních let. Za filmem stojí ostřílený komediální režisér Will Gluck, který má na kontě filmy jako Loudilové nebo Kamarád taky rád. Dětským divákům se vryl do paměti zpracováním knižní klasiky Králíček Petr.
Duna (Dune: Part One)
- Datum premiéry: 5. července 2026
- Hrají: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa
Epické sci-fi Duna (82 % na ČSFD) kanadského režiséra Denise Villeneuvea (Požáry, Zmizení, Příchozí) převádí na filmové plátno slavný román Franka Herberta. Vypráví příběh Paula Atreida, mladého dědice mocného rodu, který se ocitá uprostřed boje o pouštní planetu Arrakis – jediné místo ve vesmíru, kde se těží vzácné koření nezbytné pro fungování celé galaktické civilizace.
Film zaujme monumentální vizuální stránkou, špičkovými efekty i hvězdným obsazením v čele s Timothéem Chalametem, Rebeccou Ferguson, Oscarem Isaacem a Zendayou. Duna z roku 2021 získala šest Oscarů a položila základy úspěšné filmové série, v roce 2024 přišel druhý díl a na letošek je v plánu i třetí pokračování.
Případ Rigo: Ponožkový vrah
- Datum premiéry: 17. července 2026
- Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Ted Levine
V polovině měsíce dorazí na Oneplay originální dokusérie o jednom z nejbrutálnějších slovenských sériových vrahů. Případ Rigo: Ponožkový vrah je dalším ze série true-crime pořadů, které tuzemští diváci milují a platforma Oneplay jim v tomto jde naproti. Za dokumentem stojí mimo jiné režisér Peter Bebjak, který už prokázal svou kvalitu u seriálů jako Devadesátky, Případy 1. oddělení nebo Kriminálka Anděl. Vloni vyslal do kin svůj životopisný film o zpěváku Karolu Duchoňovi.
„Ondrej Rigo, přezdívaný ‚Ponožkový vrah‘, je považován za jednoho z nejhrůznějších sériových vrahů, jakého kdy Československo poznalo. Krátce po revoluci v letech 1990 až 1992 se dopustil celkem devíti vražd, a to nejen na rodném Slovensku, ale také v Německu či Holandsku. Jeho hrozivé řádění stálo život celkem osm žen a jednoho malého chlapce. Vypátrat vraždícího šílence českoslovenští kriminalisté dokázali až díky tehdy zcela nové, průlomové analýze DNA,“ uvádí oficiální anotace.
Mamma Mia!
- Datum premiéry: 26. července 2026
- Hrají: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth
Na samotném konci měsíce dorazí na Oneplay naprostá klasika, typicky letní záležitost – legendární Mamma Mia! (64 % na ČSFD). Hudební komedie přenáší na filmové plátno slavný muzikál postavený na největších hitech skupiny ABBA. Mladá Sophie se před svou svatbou snaží zjistit, kdo je jejím skutečným otcem, a proto na řecký ostrov tajně pozve tři muže z minulosti své matky Donny.
Snímek sází na odlehčenou atmosféru, nádherné středomořské prostředí řeckého ostrova Skopelos a nestárnoucí písně jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo The Winner Takes It All. V hlavních rolích zazářili Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård a Amanda Seyfried.