Trailer na film Spider-Man: Zbrusu nový den vyvolal poprask, tradiční Sony nahradil Samsung!

- Nejnovější trailer na film Spider-Man: Zbrusu nový den se postaral o kontroverzní moment
- Hlavní hrdina totiž místo telefonu od Sony používá ten od konkurenčního Samsungu
- Japonská společnost přitom vlastní práva na filmové zpracování pavoučího hrdiny
Snímky o oblíbeném superhrdinovi Marvelu Spider-Manovi patří mezi hojně navštěvované a v kinematografii často zpracovávané. Ačkoli se jeho představitelé i styl v průběhu let mění, některé věci zůstávají pevnou součástí filmových zpracování. Jednou z nich jsou i chytré telefony značky Sony, které jsou neodmyslitelnou součástí filmového světa pavoučího hrdiny. Poslední trailer na chystaný snímek Spider-Man: Zbrusu nový den skrývá nejeden odkaz či pomrknutí, avšak fanoušci si povšimli drobného detailu – namísto tradiční Xperie má Spider-Man tentokrát v rukou Galaxy Z Flip od Samsungu.
Proč Spider-Man vsadil na Samsung?
Na první pohled se nejedná o nic kontroverzního, přeci jen popularita a prodejnost chytrých telefonů od Sony v posledních letech značně klesá a jeví se tedy jako logické, že by Peter Parker sáhnul po zařízení aktuální jedničky na trhu. Jenže práva na filmová zpracování Spider-Mana už dekády vlastní právě Sony, které si skrze tyto filmy zadarmo dělalo reklamu na své produkty. Je tedy otázkou, proč japonská společnost přestala propagovat své vlastní telefony – nevěří snad ve zvýšení prodejů? Nebo Samsung jednoduše na japonské ostrovy přivezl nabídku, která se nedala odmítnout?
Mimo otázky ohledně obchodní stránky výměny zařízení si fanoušci povšimli ještě jednoho detailu. Ohebný Samsung totiž nepatří mezi nejlevnější zařízení, což je v ostrém kontrastu s nastavením Petera Parkera v chystaném snímku, kdy by mělo jít o „chudého studenta“. Někteří si tak nebrali servítky a na Redditu ostře komentovali rozhodnutí tvůrců dát Peteru Parkerovi v podání Toma Hollanda do ruky zařízení, které svou cenou začíná na 30 tisících korunách.
Tyto „nářky“ nicméně stojí na vratkých nohou, neboť není řečeno, zda Galaxy Z Flip 7 kupoval Spider-Man za plnou cenu, vsadil na zařízení z druhé ruky či si jej jen pořídil za lepší cenu v rámci víceletého úvazku u operátora. Za zmínku stojí také skutečnost, že vlajkový model Sony Xperia 1 VII je svou cenou v přepočtu okolo 33 tisíc korun také není nejlevnější zařízení.