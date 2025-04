Třetí animovaný Spider-Man má datum uvedení do kin. Ještě chvíli si počkáme

Třetí snímek Spider-Man: Beyond the Spider-Verse má konečně datum vydání

Bohužel dříve jak za dva roky to nebude

Konkrétně se na novinku můžeme těšit 4. června 2027

Když v roce 2018 dorazil do kin animovaný snímek Spider-Man: Paralelní světy (ČSFD: 86 %), patrně nikdo nečekal, že půjde o tak skvělý snímek. Sony zvládlo bravurně převézt komiksové vyznění trochu jiného příběhu o pavoučím muži na filmové plátno, jako se to v minulosti nikomu ještě nepodařilo a zcela po právu sklízelo jedno ocenění za druhým. Pokračování s podtitulem Napříč paralelními světy (ČSFD: 87 %) nastavenou laťku ještě o trochu zvedlo a není proto divu, že se nejeden fanoušek začal těšit na třetí pokračování, známé prozatím pouze pod anglickým označením Beyond the Spider-Verse.

Další animovaný Spider-Man už za dva roky

Původní plány Sony počítali s tím, že třetí snímek nebude mít tak dlouhou prodlevu a dorazí v roce 2024, což se bohužel nestalo. Nad datem uvedení do kin proto dlouho visel otazník, až nyní konečně japonská firma prolomila mlčení – třetí snímek Spider-Man: Beyond the Spider-Verse by měl mít premiéru v roce 2027, konkrétně 4. června, tedy přibližně za dva roky. Příliš optimistická zpráva to není, na druhou stranu je alespoň pozitivní v tom, že se na snímku pracuje a že jej Sony neplánuje uložit k ledu.

Spolu s novým datem a trailerem promítaným pro návštěvníky CinemaConu zveřejnilo Sony také několik nových obrázků z filmu, na kterých jsou Miles Morales (Shameik Moore), Miles G. Morales (Jharrel Jerome) a Gwen Stacy (Hailee Steinfeld). Na CinemaConu tento týden režiséři filmu Beyond the Spider-Verse Bob Persichetti a Justin K. Thompson a producent Phil Lord zdůraznili, že všechna tato zpoždění byla ku prospěchu projektu. Tomu není tak těžké uvěřit vzhledem k tomu, kolik lidských zdrojů je potřeba, aby se tyto filmy dostaly až do kin.

V roce 2022 Sony oznámilo, že plánuje premiéru filmu Beyond the Spider-Verse na konci března 2024, pouhý rok po vydání filmu Spider-Man: Napříč paralelními světy. Už po prvním představení se nicméně začaly objevovat pochyby, zda Sony stihne tak rychle vydat další celovečerní snímek. Vydání nakonec zhatilo zpoždění produkce související se stávkou SAG-AFTRA v roce 2023. A přestože se produkce obnovila v prosinci 2023, společnost Sony se rozhodla neudělit filmu předběžné datum premiéry.

