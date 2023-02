Noirový Spider-Man se dočká vlastního seriálu, natočí ho Amazon

Spider-Man dostane nový spin-off z dílny Amazonu a Sony

Hlavním hrdinou bude noirový pavoučí muž z filmu Spider-Man: Paralelní světy

Zřejmě hraný seriál se bude odehrávat v drsném světě New Yorku 30. let

Pro fanoušky pavoučího muže je bezesporu jedním z nejlepších filmů Spider-Man: Paralelní světy (ČSFD: 85 %) z roku 2018. Tento animák kromě hrdiny v podání Milese Moralese představil také celou řadu alternativních zpodobnění Spider-Mana včetně takzvaného noirového. To je inspirována tímto filmovým žánrem, a proto je hrdina vyveden v černobílých barvách, nosí klobouk i plášť a působí tajuplně.

Ačkoli se tato postava pravděpodobně neobjeví v chystaném pokračování Spider-Man: Napříč paralelními světy, fanoušci zádumčivé alternativní verze nemusí zoufat. Amazon totiž na tyto motivy natočí vlastní seriál, alespoň podle Variety. Podíváme se tak do špinavého a drsného New Yorku 30. let. Děj se bude odehrávat ve vlastním univerzu a nebude se točit okolo Petera Parkera.

Podle dostupných informací nepůjde o kreslenou adaptaci, ale o počin s živými herci, což jistě ocení všichni, kterým z nějakého důvodu nesedí animované zpracování. Více informací prozatím není k dispozici, nicméně spolupráce Amazonu a Sony zní více než slibně.