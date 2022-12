Parádní trailer na animák Across The Spider-Verse je plný Spider-Manů ze všech koutů pavoučího vesmíru

Film dorazí do kin 2. června příštího roku

Milesovi půjde po krku záporák Spider-Man 2099 ze stejnojmenného komiksu

Pokračování oscarového animáku Spider-Man: Paralelní světy sice dorazí do kinosálů až příští rok, avšak díky nové ukázce se na snímek s názvem Across the Spider-Verse můžeme těšit už nyní. Zdařilý trailer nabízí pohled na další multidimenzionální dobrodružství Milese Moralese a Gwen Stacey, nechybí mu emotivní monolog o důležitých životních hodnotách a vizuálně vypadá snad ještě úchvatněji než předchůdce.

Spider-Man: Across the Spider-Verse | Official Trailer

Ačkoliv se ukázka z větší části věnuje jakési rekapitulaci předchozího dění, kterou rámují starostlivé rady do života ze strany Milesovy matky, v několika záběrech se mihne i záporák Spider-Man 2099 ze stejnojmenného komiksu, kterému ve filmu propůjčil hlas herec Oscar Isaac.

Závěrečné vteřiny patří plejádě Spider-Manů ze všemožných komiksových sérií a adaptací. Zahlédnout lze například pavoučí dvojici z PlayStationu. Ve snímku se dále představí třeba i Spider-Man India z fiktivní čtvrti Mumbattan (spojení Bombaje a Manhattanu) či Spider-Punk, který má ke Gwen blíž, než by si Miles přál.

Spider-Man: Across the Spider-Verse dorazí do kin 2. června příštího roku. V přípravě už je i třetí díl s názvem Beyond the Spider-Verse, s jehož uvedením se v tuto chvíli počítá na 29. března 2024.