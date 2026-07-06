Reklamace v podání OnePlus: namísto opravy dostanete bezcenný kupon

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- OnePlus řeší reklamy v Evropské unii šalamounsky
- Namísto opravy či vrácení peněz odškodňuje zákazníky kuponem do e-shopu
- Potíž je v tom, že v něm nejde prakticky nic koupit
Značka OnePlus v Evropě končí. Sice to nikdy oficiálně nepotvrdila, ale vše tomu nasvědčuje – poslední představené produkty jsou určené pouze pro asijské země, evropský webový obchod OnePlus téměř zeje prázdnotou. Značka evidentně nedbá ani na záruční a pozáruční servis, internetová fóra se totiž hemží příspěvky nespokojených zákazníků, kteří v minulých týdnech poslali některý z produktů čínské značky na reklamaci.
Namísto opravy bezcenný kupon
Začněme příběhem uživatele DrSanchez87, který se na síti Reddit pochlubil zajímavým příběhem. Jeho sluchátka OnePlus Buds 2 vypověděla po roce a půl službu, a jelikož se na ně vztahovala záruka, poslal je do OnePlus na opravu/výměnu. Bohužel se od OnePlus dozvěděl, že tento produkt již byl z nabídky vyřazen a ani jej nejde opravit, a z tohoto důvodu mu čínská firma nabídla kupón ve výši 199 eur, tedy v původní ceně sluchátek.
Za normálních okolností by člověk zajásal a zakoupil si třeba novější model, jenže potíž je v tom, že ve webovém obchodě OnePlus žádná nová sluchátka nekoupíte. Stejně tak si nekoupíte hodinky, kabely, nabíječky, powerbanky. V době psaní článku v něm bylo možné zakoupit pouze tři telefony stření třídy, jeden tablet a kabelku – všechno ostatní je „out of stock“. Autor příspěvku chtěl kupón využít alespoň na opravu displeje telefonu své ženy, ovšem neuspěl – kupón platí pouze v e-shopu, a navíc pouze na zboží, které není ve slevě.
Podobný příběh sdílel i uživatel rubeck1s, kterému se pokazila 120W SuperVOOC nabíječka. I v tomto případě byl autor příspěvku odškodněn kupónem, který je v e-shopu prakticky nepoužitelný. Uživatel tvrdí, že na OnePlus podal žalobu u Evropského spotřebitelského centra (ECC) kvůli klamavým obchodním praktikám a porušení zárukových podmínek. Zároveň důrazně varuje všechny majitele produktů OnePlus, aby v žádném případě od OnePlus nepřijímali v rámci reklamačního řízení kupóny na slevu v e-shopu, ale trvali na přímé náhradě nebo na finančním odškodnění.