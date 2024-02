Huawei Pocket 2 oficiálně: první véčko se čtyřmi fotoaparáty na zádech

Značka Huawei představila na svém domácím trhu nový véčkový telefon

Designově vychází ze svých předchůdců, má však některé prvky výbavy navíc

Přibyla například voděodolnost, senzor UV záření nebo bezdrátové nabíjení

Výrobce sveřepě tají procesor a mobilní konektivitu

Společnost Huawei včera uvedla na čínský trh další „Pocket“, tedy telefon véčkové konstrukce s ohebným displejem. Novinka navazuje na staršíí modely P50 Pocket a Pocket S, se kterými sdílí klíčové designové prvky, avšak jejich výbavu povyšuje do ještě vyšších pater.

Huawei Pocket 2: opět se dvěma kruhy na zádech

Véčka od Huawei jsou charakteristická originálním řešením zad. Zatímco konkurence se snaží do tohoto prostoru vměstnat co největší obrazovky, Huawei si vystačí se dvěma relativně malými kruhy – v jednom je ukrytý drobný displej, do druhého jsou pak vměstnány všechny fotoaparáty. U tohoto modelu jsou dokonce čtyři, což zatím žádné jiné véčko na světě nemá.

Vnější displej má skromnou úhlopříčku 1,15″ a rozlišení 340 × 340, přesto se jej Huawei snaží využívat v maximální míře – může posloužit pro zobrazování notifikací, jako „zrcátko“ při focení selfies, lze na něj ale také nastavit hodiny, náladovou tapetu, avatar nebo GIF animaci.

Hlavní dění se ale pochopitelně bude odehrávat na vnitřním displeji, který má úhlopříčku 6,94″ a Full HD+ rozlišení. V Huawei použili LTPO OLED panel s variabilní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 2 200 nitů. Displej se umí díky kapkovitému zakřivení v kloubu zavřít tak, aby mezi oběma polovinami obrazovky nezůstala žádná mezera.

Telefon má v rozloženém stavu v pase 7,35 mm, v zavřeném 15,5 mm. Hmotnost se pak liší podle materiálu zad – skleněná verze váží 202 gramů, varianta se zády z umělé kůže je o 3 gramy lehčí. Potěší i zvýšená voděodolnost IPX8, tudíž nové véčko od Huawei nerozhází ani krátké ponoření pod vodní hladinu.

Poprvé se čtyřmi fotoaparáty na zádech

Součástí vnitřního displeje je 10,7Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2, v kruhovém modulu na zádech pak najdeme následující čtyři fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6

12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

8Mpx s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

2Mpx hyperspektrální se světelností f/2.0

Ptáte se, k čemu slouží poslední kamerka? Umí detekovat intenzitu UV záření, díky čemuž je telefon schopný upozornit vás na potřebu chránit svoji před ostrým sluníčkem. Telefon je schopný hlavním fotoaparátem natáčet 4K video, popřípadě superzpomalené video ve Full HD rozlišení při 960 fps. Nejedná se ale o nativní záznam, Huawei přiznává, že si v této disciplíně vypomáhá dopočítáváním mezisnímků umělou inteligencí.

Procesor neznámý

Bohužel jaký čipset telefonu umělou inteligenci dodává, Huawei důkladně tají, nedočkali jsme se ani žádné obecné informace typu „8jádrový procesor“. Čínský výrobce je stále zatížen americkými sankcemi, a zřejmě na sebe nechce upozorňovat a vyvolávat otázky, zda náhodou při návrhu či výrobě nebyly použité americké technologie. Patrně ze stejného důvodu Huawei rovněž tají, jaké mobilní sítě novinka podporuje.

Dozvěděli jsme se alespoň, že o chlazení telefonu se stará systém složený z výparníkové komory a několika vrstev grafitu. Rovněž víme, že telefon podporuje bezdrátové sítě Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC, nadstandardem je pak podpora satelitní konektivity.

Huawei Pocket 2 ve svých útrobách dále skrývá akumulátor s kapacitou 4 520 mAh, který podporuje jak kabelové, tak bezdrátové nabíjení – maximální výkon činí 66 a 40 wattů. Operačním systémem je HarmonyOS.

Cena a dostupnost

Huawei Pocket 2 půjde do prodeje v pěti barevných variantách – šedé, bílé, fialové, černé a exkluzivní modré. V nabídce budou celkem tři paměťové verze za následující ceny:

12/256 GB za 7 499 CNY (asi 29 600 korun s DPH)

12/512 GB za 7 999 CNY (asi 31 500 korun s DPH)

12 GB/1 TB za 8 499 CNY (asi 33 500 korun s DPH)

Speciální modrá verze Dream Blue pak bude dostupná pouze ve variantě 16 GB/1 TB za 10 999 CNY (asi 43 400 korun s DPH). Zda se Huawei Pocket 2 podívá i na globální trh, zatím nevíme.