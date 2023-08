Samsung Galaxy Z Flip 5 recenze: lepší véčko prostě neexistuje

Samsung Galaxy Z Flip 5 je zcela určitě nejlepší véčkový telefon současnosti

Brzdí ho vlastně jenom nedokonalé prostředí velkého vnějšího displeje

V Česku se bude prodávat s cenou od 28 490 Kč včetně DPH

Skládací smartphony se staly běžnou součástí našich životů. Vídáte je u lidí v metru, na pracovních schůzkách, na sportovních a kulturních akcích. Obzvlášť velkou pozornost si zaslouží novodobá véčka, hlavně kvůli svým kompaktním rozměrům a dostupné cenovce. Do redakce nám dorazil zbrusu nový Galaxy Z Flip 5 od Samsungu. Jaký je a jak obstojí proti nabušené konkurenci od Motoroly?

Samsung Galaxy Z Flip 5 se v českých luzích a hájích prodává od 11. srpna ve dvou paměťových variantách. Základní 8/256 vyjde na 28 490 Kč vč. DPH, vyšší 512GB úložiště pak stojí 30 990 Kč vč. DPH. Na výběr je také široká paletka barev: mentolově zelená, tmavě šedá, levandulová, obyčejná šedá a pak krémově bílá, kterou jsme pro účely recenze obdrželi i my.

Obsah balení

Samsung ladí svá prodejní balení k dokonalosti hlavně po stránce minimalismu. Útlé, tenoučké, černé balení s miniaturou Flipu na přední straně obsahuje jen mobil samotný, literaturu a metrový oboustranný kabel USB-C. Ještěže Samsung zatím nepřešel na filosofii Sony, které ke své poslední Xperii 1 V přibalilo jen papíry a vynechalo i tak elementární věc, jako je kabel.

Co je lesklé, to je hezké

Korejský velkovýrobce je absolutním přeborníkem na poli skládacích telefonů. Kdybych už neměl na novém Flipu pochválit nic jiného, konstrukce, respektive dílenské zpracování si pozitivní kritiku určitě zaslouží. Vše krásně lícuje, nikde nic nevrže a navrch ani letos nechybí zvýšená odolnost proti vodě dle certifikace IPX8.

Samsung letos nasadil novou technologii kloubu. Jmenuje se Flex Hinge a má přinést hlavně to, že horní i dolní polovina véčka spolu při zavřeném stavu perfektně lícují. Z víc jak týdenního testování mohu potvrdit, že takto kvalitně zpracovaný skládací smartphone jsem u konkurence neviděl. Těžko se to porovnává i s loňskou generací Z Flip 4, Flip 5 je prostě dál.

Výrobce tvrdí, že ruku v ruce s novým kloubem jde i předěl v polovině vnitřního displeje – samotný panel se totiž do útrob konstrukce ohýbá trochu jinak a má to zjemnit předěl. Zde musím konstatovat, že žádné zásadní vylepšení nespatřuji. Jestliže Samsung vylepšoval, opravdu jde o detail, který uživatel nemá šanci poznat.

Technologicky se však Flip posunul, a to je dobrá zpráva. Stále platí, že je kloub velmi pevný, drží prakticky v jakékoliv poloze a nijak v něm neskřípe. Vždy jen sympaticky lupne, když se panel celý rozevře. V plně otevřeném stavu si také lze povšimnout, že obě poloviny nesvírají úplný úhel 180°, spíše 179°. Okem je to velmi málo patrné, u Motoroly Razr 40 Ultra byl tento problém znatelně větší.

Tělo jako takové prošlo lehkým faceliftem, o hlavní novince v podobě velkého vnějšího displeje budu referovat až za chvíli. Hliníkové šasi má po stranách lesklou úpravu a lesklá jsou též skleněná záda, konkrétně hovoříme o Gorilla Glass Victus 2. To je velká změna, vloni byl Flip matný. Kdyby vás to letos hodně zlobilo, můžete véčko obléknout do některého ze slušivých krytů.

Po obvodu nečíhá na uživatele žádné překvapení. Dole je mikrofon, USB-C port a reproduktor. Ten kooperuje s telefonním sluchátek, vytváří příjemný stereo efekt, chybí však vyšší hlasitost; jinak je projev velmi uspokojivý. Na levém boku se nachází slot pro jednu nanoSIM kartu, vpravo pak dlouhá kolébka pro úpravu hlasitosti a pod ní vypínací tlačítko s integrovanou kapacitní čtečkou otisků. Ta funguje spolehlivě, rychle a je určitě bezpečnější než 2D skener obličeje, který je tu také.

Displej: inovace za milion

Přestože lesklý povrch zad je fešný a konstrukce pevnější než vloni, tou největší inovací letošní generace Z Flip 5, která zastínila vše ostatní, je displej. Konkrétně se bavíme o vnějším panelu. Ten totiž konečně narostl na velikost, kdy je možné jej pohodlně používat pro ovládání smartphonu bez nutnosti otevírat véčkovou konstrukci.

Vy už asi tušíte, že kolem zadního displeje existují určitě kontroverze, spojené s tím, jak moc lze mobil v tomto režimu používat. Této problematice se podrobněji budu věnovat až v kapitole týkající se operačního systému. Pro tuto chvíli je nutné sdělit, že úhlopříčka narostla na 3,4″, jde o Super AMOLED s rozlišení 720 × 748 pixelů a poměrem stran 0,96:1, máme před sebou tedy skoro přesný čtverec.

Vnější displej vypadá výborně, jde o inovaci, po které třeba já volám od 1. generace Z Flipu. Byť úhlopříčka 3,4″ je tak maximum toho, co zadní plocha umožňuj, je velmi těžké si představit, že takto velký byl displej první generace iPhonu z roku 2007. Inu, technologický pokrok v kostce.

I jemnost rozlišení 306 pixelů na palec je více než dostatečná. Chválím také podporu Always-on zobrazení i příjemnou svítivost. Co bych naopak vytkl? Displej se hodně rychle ušpiní, takže budete často leštit. Škoda také, že Samsung nevsadil na obnovovací frekvenci vyšší než základních 60 Hz. Nicméně, je to poprvé, co Samsung takto velký vnější displej u Flipu nabízí. Do příštího roku je tak alespoň hodně prostoru ke zlepšení.

Ohebná klasika

Zato uvnitř je to klasika, kterou Samsung už roky nevylepšil. Galaxy Z Flip 5 nabízí 6,7″ ohebný panel, konkrétně jde o Dynamic AMOLED 2X s HDR10+ a rozlišením 1 080 × 2 640 pixelů. Jednoduchými počty dojdeme k výsledku, že obrazovka má protáhlý poměr 22:9, díky kterému se pohodlně drží v ruce.

Na přímém slunečním svitu oceníte svítivost až 1 750 nitů. Při intenzivním používání pak zase potěší zvýšená obnovovací frekvence 120 Hz. Bohužel chybí pokročilá dynamická frekvence, kterou nabízí třeba S23 Ultra. Na výběr tak máte pouze 60 Hz, 120 Hz, popřípadě chytrý systém, který mezi těmito dvěma režimy přepíná. Always-on režim funguje i na ohebném displeji.

O ohybu již řeč byla, ten dále komentovat nebudu. Je tu, a to je fakt. Nicméně u ohebného displeje tohoto typu mě škádlí jiná záležitost. Fólie, která je na telefonu předinstalovaná a uživatel by ji neměl strhávat, nenabízí moc silnou oleofobní vrstvu. Znamená to, že se upatlá už během prvních pár hodin používání.

Nepořádek a prachové částečky se pak hromadí po obvodu fólie, kupříkladu i ve výřezu pro kruhový průstřel čelní kamerky. A to neříkám jen tak! O vnitřní displej je totiž velmi důležité patřičně pečovat. Neměl by se na něj dostat štěrk ani jiné pevné částečky, které by jej mohly poškodit. Panel i krycí fólie jsou totiž velmi jemné a měkké – k vytvoření nevratné rýhy vám stačí neostříhaný nehet.

Výkon a topení při hraní

Samsung v žádném případě nechtěl nic ponechat náhodě a opatřil svůj nový skládací telefon tím nejlepším výpočetním hardwarem, který je k dispozici. Nové véčko dostalo našlapaný 4nm čipset Snapdragon 8 Gen 2 v úpravě For Galaxy. Toto osmijádro nabízí maximální takt 3,36 GHz (1× Cortex-X3 + 2× Cortex-A715 + 2× Cortex-A710 + 3× Cortex-A510) a pomáhá mu ještě grafická jednotka Adreno 740.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 5 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB

Rozměry: složený 85,1 × 71,9 × 15,1 mm, otevřený 165,1 × 71,9 × 6,9 mm, hmotnost: 187 gramů, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,7" (17 cm) + 3,4" (8,6), Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 720 × 748 px

5G, NFC, Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, konektor: USB-C

Baterie: 3700 mAh, rychlé nabíjení, bezdrátové nabíjení Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Full HD video

Výkonnostní inovace je zřejmá prakticky hlavně na papíře, reálně je totiž výkon Flipu 5 a Flipu 4 k nerozeznání. Systém jede maximálně plynule, aplikace se spouští rychle, výkonný čipset pomáhá i v mnoha dalších odvětvích, jako je třeba fotoaparát.

Masivní výkon demonstrují i benchmarky. V AnTuTu v10 Flip skóroval 1 193 708 bodů, v Geekbench v6 1 848 bodů Single-Core a 3 994 bodů Multi-Core a nakonec ještě 2 828 bodů v testu 3DMark Wild Life Extreme. Flip nemá opravdu žádný problém ani při hraní graficky náročných her – vyzkoušeli jsme třeba horkou novinku Payday: Crime War, i na nejvyšší detaily hra běžela plynule v 60 fps.

Véčková konstrukce si však vybírá svou daň, když přijde řada na chlazení. Teplo vzniklé při zátěži čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 se nedaří dobře odvádět a dochází k extrémnímu zahřívání v horní polovině zda, kde jsou umístěny komponenty a sekundární displej. Necelou půlhodinku hraní se teplota vyšplhala na 43 °C a rozhodně to nebylo příjemné. Dobrou zprávou však je, že při běžném používání k takovému zahřívání nedochází.

Pokud jde o zbytek výbavy, určitě si zaslouží zmínku 8 GB RAM, úložiště 256 GB typu UFS 4.0 (rozšířit microSD kartou bohužel nejde), ze kterého si jen samotný systém ukusuje 38 GB, dále pak Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS a pochopitelně i NFC pro bezkontaktní platby.

Výdrž vhodná pro home office

Galaxy Z Flip 5 je po stránce výdrže vlastně mobil vhodný pro časté pracovníky na home office. Pokud za celý den nevytáhnete paty z domova, maximálně vyvenčit psa, telefon necháte připojený jen k Wi-Fi a jeho používání omezíte pouze na chvilkovou prokrastinaci mezi prací, vydrží vám určitě dva dny.

Bohužel jinak je ale nové véčko opravdu spíše jednodenní telefon. Náročnější pracovní den zvládal Flip „jen tak tak“, kolem 17. či 18. hodiny se při posledních 20 % baterie začal dožadovat o nabíječku. S přihlédnutím ke konstrukci, tenkému tělu a nasazení malého akumulátoru to lze očekávat. Ovšem s přihlédnutím k předchozím generacím je více méně zklamání, že Samsung v tomto ohledu nijak moc nevylepšoval.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 21 minut 36 minut 59 minut 95 minut

Také u nabíjení se Samsung držel starého přísloví „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Akumulátor s kapacitou 3 700 mAh nabijete z 1 do 100 % za 95 minut, musíte však mít vlastní 25W adaptér do zásuvky. K dispozici je ještě 15W bezdrátové nabíjení Qi a 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení pro sluchátka, hodinky i jiné příslušenství. Na bezdrátové podložce nabijete telefon za 4,5 hodiny.

Systém s nepochopitelnou chybou

Samsung po víc jak 3 letech vývoje konečně přinesl plnohodnotný venkovní displej, který nabízí vlastní zmenšenou verzi systému One UI a umí toho o dost víc než v předchozích generacích. Bohužel, na jednu relativně hodně zásadní funkci Samsung nepochopitelně zapomněl – aplikace.

Ale pojďme pěkně popořadě. Celý telefon je poháněn Androidem 13 s grafickou nadstavbou One UI 5.1.1. Nainstalovaný je také červencový bezpečnostní patch a výrobce garantuje 5 let podpory, respektive čtyři velké aktualizace systému Android. Je velká paráda, jak příkladně se Samsung o své telefony stará.

One UI 5.1.1 se od své loňské verze, kterou jsme mohli spatřit u Z Flipu 4, prakticky nijak neliší. Opět je zde důraz na nativní aplikace, opět je k dispozici oblíbený boční panel s nástroji a samozřejmě nechybí ani rozdělená obrazovka či plovoucí aplikace. Samsung patří k těm nejlepším a to i díky své grafické nadstavbě, která je jednoduše výborná.

Před korejským výrobcem se však rozhostil důležitý úkol – když chce u svého telefonu nabídnout sekundární displej, musí navrhnout také speciální uživatelské rozhraní. Samsung se do toho pustil s velkou vervou a nutno uznat, že vnější obrazovka a její prostředí založené na jakýchsi kartách s widgety funguje skvěle.

Uživatel si může díky venkovnímu displeji ihned zjistit události z kalendáře, počasí, zavolat si, aktivovat záznamník, sledovat vývoj akcií nebo zkontrolovat svou tělesnou aktivitu pomocí grafů z hodinek Galaxy Watch. Dále můžete reagovat na notifikace (diktováním, předepsanými odpověďmi či plnohodnotnou klávesnicí), zvednout audio i video hovor nebo si vyfotit selfie pomocí hlavní kamery.

Velkou bolestí vnějšího displeje jsou však aplikace třetích stran. Samsung jako by zapomněl tuto funkci přidat, nabízí jen pár oblíbených aplikací v rámci zvláštního testovacího provozu Samsung Labs v nastavení telefonu. Korektně si tak můžete venku zobrazit WhatsApp, Mapy Google, YouTube nebo Spotify. Víc toho bohužel není.

S tím se pojí ještě jedna nepříjemnost – reagovat můžete pouze na notifikace z těchto aplikací, takže na zprávu nebo hovor z WhatsAppu můžete odepsat rovnou z vnějšího displeje, u Facebook Messengeru bohužel podobné pohodlní neplatí. Rozhodnutí Samsungu nenabídnout více aplikací je tak trochu „na hlavu“, ještě při srovnání s Motorolou Razr 40 Ultra, která umí automaticky spustit na vnější obrazovce jakoukoliv nainstalovanou aplikaci.

Naštěstí existuje částečné řešení. Samsung ve svém obchodě s aplikacemi Galaxy Store nabízí aplikaci Good Lock, která umí na venkovním panelu spouštět libovolné aplikace třetích stran. Podrobně jsme se jí věnovali v samostatném článku. Přestože jde o aplikaci, kterou sám Samsung posvětil jako oficiální, nikterak to jeho nesmyslné rozhodnutí neomlouvá a je velká škoda, že zákazníci musí sahat po náhradních řešení a nemají tak zásadní funkci v telefonu ve výchozím stavu.

Fotoaparát a video

Samsung se již při představení Galaxy Z Flip 5 dušoval, že využil stejné fotosnímače jako před rokem, vylepšovalo se však zejména uvnitř. I v roce 2023 tak jeden z vlajkových modelů výrobce nabízí duo 12Mpx fotoaparátů: jeden hlavní s optickou stabilizací obrazu a clonou f/1.8, druhý širokoúhlý se záběrem 123° a clonou f/2.2. Selfie kamerka uvnitř disponuje rozlišením 10 Mpx.

Inu, fotoschopnosti Z Flipu 5 by se daly jednoduše shrnout do sdělení, že kvalita je vesměs stejná jako vloni. Určitě nespatřuji zhoršení v základních věcech – barevná věrnost je na výborné úrovni, snímky neglorifikují žádnou z barev, zůstává i široká nabídka režimů a příjemná optická stabilizace, kterou využijete hlavně při focení v noci.

Jenomže zůstaly i negativní aspekty z loňského roku. Řeč je hlavně o nedostatečné hloubce ostrosti při focení obsahově bohatších scén, dále pak širokoúhlý snímač je prakticky vždy hodně zašuměný (ve dne i v noci) a v interiéru také nesklízí pozitivní kritiku. Podobně zle je na tom čelní selfie kamerka, naštěstí ji dostatečně zastoupí hlavní duo kamer v kombinaci s vnějším displejem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Určitě bych nechtěl, aby mé hodnocení fotoaparátu u Flipu vyšlo jako extrémní zklamání. Chyb je tu dost – absentuje třeba i teleobjektiv, který je v dané cenové hladině normou, anebo makro režim – nicméně ve dne umí Z Flip vykouzlit skutečně špičkové snímky a je vidět, že jde o vlajkovou loď. Výrobce však mnohem víc prostředků a úsilí investoval do sekundárního displeje, než do fotoaparátu. Tak třeba příští rok…

Co se týká videa, ani zde Samsung nijak zásadně nevylepšoval. Neumí sice 8K, ale zvládne 4K i Full HD při 60/30 fps. Standardně véčko tvoří videosoubory MP4 v kodeku H.264 AAC, ale v nastavení můžete přepnout do formátu HEVC. Kromě běžného videa nechybí zpomalený režim, časosběr, portrétní režim ve videu, pohled režiséra (simultánní natáčení zadní i přední kamerou), nebo oblíbený Single Take.

Závěrečné hodnocení

Nový Flip 5 od Samsungu je po mnoha stránkách konečně plně inovovaný a vizuálně i výbavou velmi zajímavý skládací smartphone. Avšak bolení týkající se aplikací na venkovním displeji bude muset Samsung žehlit hodně dlouho. V mých očích se tímto krokem přirovnal k Huawei, u jehož telefonů také zákazníci musí řešit prekérní situaci s nedostatkem aplikací. Vím, zní to drsně.

Samsung bude muset dávat velký pozor na konkurenci, která od loňska pořádně povyrostla. Největším sokem je Motorola Razr 40 Ultra, tedy véčko, které jako první přineslo na náš trh takto velký sekundární displej a Samsung tedy coby inovátor spíše zklamal. Trumfem pro americkou značku tak může být právě vnější displej, respektive jeho funkce a tudíž i aplikace, které Samsungu chybí.

Na mě osobně více zapůsobilo korejské véčko. Venkovní displej u Motoroly je rozhodně lepší, kromě toho ale nemá Samsung čím zastínit. Jihokorejský výrobce totiž boduje hlavně v oblasti dílenského zpracování, výkonu a fotoaparátu, který je u Motoroly dost průměrný. A ještě důležitá drobnost – mistrovské dovednosti a znalost odvětví skládacích telefonů umožnily Samsungu jako jedinému výrobci nabídnout odolnost proti vodě. Slovy klasika: dámy a pánové, nechci se vás dotknout, kdo z vás to má?

