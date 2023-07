Recenze Sony Xperia 1 V: stejný, přesto mnohem lepší telefon

Sony Xperia 1 V nabízí pouze dvě výrazné novinky – vylepšený čipset a 48Mpx fotoaparát

Obě věci však výrazně vylepšují dojem a napravují chyby předchozí generace

Konfiguraci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm pořídíte od 33 990 Kč

Sony Xperia 1 V je smartphone, který má všechno, co si můžete přát. Od 3,5mm audio portu, přes microSD slot, až po tlačítko spouště fotoaparátu. K tomu přidává špičkovou výbavu s nádherným displejem, brutálním výkonem a kvalitními fotoaparáty. To není nic překvapivého, protože v podstatě to identické platilo už v minulém roce u Sony Xperia 1 IV. Když si porovnáte parametry s novinkou, tak zjistíte, že toho vlastně moc nepřibylo a spíše bylo na několika místech ubráno.

Konkrétně se dá bavit o dvou velmi pozitivních změnách, přitom jedna je opravdu významná, protože zcela eliminovala největší negativum modelu Xperia 1 IV – zahřívání a s tím spojené problémy. Řeč je o použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který se mnohem méně zahřívá než předchozí generace, a navíc přináší i poměrně velké množství výkonu navíc. Druhou novinkou testovaného telefonu Sony Xperia 1 V je změna u hlavního fotoaparátu, kde se používá nový 48Mpx snímač. Zbytek parametrů už je pak identických, ať už se bavíme o displeji, baterii nebo rozměrech. Zařadí se tentokrát Sony po bok Samsungu či Applu a dokáže nabídnout perfektní prémiový telefon? I na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Design a zpracování

K obsahu balení není potřeba dodávat příliš detailů, respektive není o čem. V malé krabičce z recyklovaného papíru je pouze telefon a pár manuálů. Na první pohled vypadá Sony Xperia 1 V zcela identicky jako předchozí modely. Až při detailnějším zkoumání se dá všimnout poměrně výrazných změn na povrchu zařízení.

V první řadě je to jemné vroubkování na zádech zařízení, které připomíná například povrch spodní části ovladače DualSense u konzole Sony PlayStation 5. Nejen že to pomáhá s lepším držením v ruce, ale zároveň se díky tomu zadní část nedá téměř ušpinit od otisků a šmouh. V podobném duchu se nese hliníkový rám, akorát s tím rozdílem, že vroubkování nahradily tři drážky. Identické zpracování rámu už se dalo vidět před rokem v modelu Sony Xperia Pro-I.

Vše podstatné je pak ukryto na pravé straně, kde nechybí dvoupolohová spoušť fotoaparátu, čtečka otisků prstů, která zároveň slouží jako zapínací tlačítko, a kolébka pro ovládání hlasitosti. Ve spodní části rámu je USB-C port, kombinovaný slot pro nanoSIM a microSD kartu. Ten můžete stále vysunout jednoduše konečky prstu. Funkce Dual SIM dostupná stále je, musí se však využít eSIM. Podpora pro dvě fyzické SIM karty byla bohužel zrušena. Zachován byl alespoň stále 3,5mm audio konektor, který se nachází na horní straně.

Rozměry testovaného smartphonu jsou téměř identické jako u posledních dvou generací, to znamená 165 × 71 × 8,3 mm. Pouze tloušťka se zvýšila o 0,1 mm. Hmotnost narostla o dva gramy na celkových 187 gramů. Na přední straně žádné změny nenastaly. Rámečky kolem displeje jsou na dnešní dobu pořád poměrně výrazné. Alespoň horní a spodní rámeček obsahuje povedené a hlasité stereo reproduktory. Nad displejem je ukryta selfie kamera a základní senzory. Bohužel nově chybí notifikační dioda. Pro rychlé zjištění informací už si tak musíte vystačit pouze s funkcí Always-On Display.

Obecně není ke zpracování co vytknout. Displej chrání novější tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2, zadní strana si pak musí vystačit s první generací Victus skla. Samozřejmostí je odolnost vůči prachu a vodě díky certifikaci IP65/68. Telefon se v ruce drží pohodlně, zdrsněný povrch pomáhá s jistějším držení, každopádně ovládání telefonu je pořád docela problém. Kvůli protáhlému displeji s poměrem stran 21:9 budete mít poměrně velké problémy dosáhnout jedním prstem na jeho horní část.

Čtečka otisků prstů

Čtečka otisků prstů se podobně jako u většiny starších Xperia telefonů nachází v rámu na pravé straně v tlačítku určeném k zapínání či vypínání zařízení. Sony tak pokračuje v konzervativním stylu a nepřesunuje čtečku pod displej, i když by to nebyl takový problém vzhledem k tomu, že se již používá OLED panel. Stejně tak společnost nenabízí jiné biometrické odemykání jako je třeba skenování obličeje. Kromě čtečky už je pak k výběru jen gesto, heslo či PIN.

Samotná zkušenost s odemykáním je v podstatě identická jako u menšího modelu Sony Xperia 5 IV. Odemykání je rychlé a přesné, akorát se musíte spokojit s tím, že občas uvidíte chybovou hlášku, která upozorňuje na to, že jste se chybně pokusili odemknout zařízení. Fór je v tom, že v mnoha případech se ani čtečky nedotknete a přesto upozornění vidíte. Jak už jsem ale psal, frekvence těchto zpráv je poměrně malá a ve výsledku to příliš neotravuje. U předchozí Xperia 1 IV to bylo o poznání horší.

OLED displej s vysokým rozlišením

Sony Xperia 1 V obdržel identický OLED displej jako čtvrtá generace minulý rok. Velikost se zastavila na hodnotě 6,5“ a nechybí vysoké rozlišení 1 644 × 3 840 pixelů. Výsledkem je jeden z nejjemnějších displejů na trhu s hodnotou 643 ppi. Bohužel si nemůžete nastavit výhradně nižší rozlišení, které by mohlo šetřit baterii. Částečně je to způsobeno tím, že telefon už v určitých aplikacích automaticky snižuje rozlišení na 1 096 × 2 560 pixelů. Zrovna v tomhle případě bych však spíše uvítal manuální možnost výběru rozlišení.

Naopak automatickou změnu bych uvítal u obnovovací frekvence. Vzhledem k ceně by se nabízela rovnou LTPO technologie s adaptivní obnovovací frekvencí. Bohužel nic takového se nekoná. K dispozici je pouze výběr mezi 120Hz obnovovací frekvencí a základních 60 Hz. To také zrovna nepomáhá navýšit výdrž baterie.

Naopak možnosti u nastavení barev, vyvážení bílé či úpravy funkce Always-On Display jsou poměrně bohaté. V minulém roce byl u displeje navýšen maximální jas a mírného zlepšení jsme se dočkali i v tomto roce. Čitelnost displeje je výborná i na slunci v letních dnech v červenci. Ve finále tak jde o skvělý displej, na který je radost pohledět. K dokonalosti už chybí jen pár vylepšení, která by měla pozitivní vliv hlavně na výdrž baterie než na samotný displej.

Výdrž baterie a nabíjení

V minulém roce překvapila japonská společnost tím, že mezigeneračně dokázala navýšit kapacitu baterie o 500 mAh, i když samotné rozměry zařízení zůstaly stejné. V letošním roce k něčemu podobnému nedošlo, spolehnout se tak stále musí na akumulátor s kapacitou 5 000 mAh. Během testování jsem nechal aktivní 120Hz obnovovací frekvenci displeje, využíval Always-On Display a obecně telefon příliš nešetřil. Bez větších problémů mi vždy na konci dne zbývala zhruba čtvrtina baterie. S mírným šetřením by se dalo dostat bez problémů na den a půl. S kompletními dvěma dny na jedno nabití už bych nepočítal. Jedině s výrazným omezením používání či aktivním úsporném režimu s názvem Stamina.

Sony Xperia 1 V podporuje maximálně 30W nabíjení. Vystačit si musíte s vaším starším adaptérem, či dokoupit nový včetně kabelu, protože Sony v balení dodává jen samotný telefon. Přímo originální 30W nabíječka SONY XQZ-UC1 vychází na cca 890 Kč s DPH. Osobně jsem nabíjení testoval s 25W adaptérem Samsung EP-TA800XW, který je kompatibilní s USB PD 3.0.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 30 minut 57 minut 95 minut

Dobrou zprávou je to, že mezigeneračně je vidět evidentní zlepšení. Minulý rok trvalo s 30W adaptérem nabití necelé dvě hodiny. Tentokrát to bylo lehce přes hodinu a půl. To je v porovnání s konkurencí stále poměrně dost, alespoň už ale rozdíly například se Samsungy či iPhony nejsou tak výrazné. V neposlední řadě se dostalo na rychlé bezdrátové nabíjení, včetně možnosti využití reverzního nabíjení.

Hardware a funkce

Alfou a omegou celého telefonu je použití nového čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, který nejenže tradičně nabídne lepší výkon, ale mnohem důležitější je jeho menší energetická náročnost a s tím spojené nižší provozní teploty. Loňský Snapdragon 8 Gen 1 nepatří zrovna k těm povedeným čipsetům, přehřívání bylo na denním pořádku hned u několika různých telefonů. Sony Xperia 1 IV však patřil k těm nejhorším vůbec. Upozornění na přehřívání se ukazovalo při spuštění fotoaparátů, po pár minutých nahrávání 4K videa jste museli nechat telefon „odpočinout“, snižovala se obnovovací frekvence displeje za účelem snížení teplot a obecně byl telefon neustále na dotyk horký, i když se používaly jen základní aplikace.

Skvělou zprávou je to, že u testovaného modelu Sony Xperia 1 V nenastala podobná situace ani jednou. Neviděl jsem žádné upozornění ohledně přehřívání, obnovovací frekvence se držela stále na 120 Hz a k žádnému throttlingu nedocházelo, i když teplota okolí během testování přesahovala 30 stupňů. Dokonce si bez problémů poradil s čtvrthodinovým záznamem ve 4K rozlišení na balkóně, kde teploměr ukazoval přes 40 stupňů Celsia.

Skvělý výkon a nízké teploty ještě doplňuje 12 GB RAM a 256GB úložiště. To se dá navíc rozšířit díky podpoře microSD karty. K samotnému výkonu není potřeba příliš dodávat. V současné době patří Snapdragon 8 Gen 2 k tomu nejvýkonnějšímu, co trh s Android telefony nabízí. Bez větších problémů si zahrajete veškeré hry na nejvyšší detaily, přímo skvěle pak funguje s různými emulátory herních konzolí.

Operační systém a aktualizace

Necelý den po začátku testování dorazila na telefon červnová aktualizace, kterou již pravděpodobně uvidí i zákazníci po prvním spuštění. Systém je zcela stabilní a nesetkal jsem se s žádnými problémy. Běží na systému Android 13 v téměř čisté podobě, jak to zamýšlí Google. Samotné Sony maximálně přidává několik svých funkcí a aplikací. Například se dá zmínit herní režim nebo vysunovací nabídka pro oblíbené aplikace a možnost rychlého rozdělení obrazovky. Mezi předinstalovanými aplikacemi třetích stran není žádné velké překvapení. Kromě balíku Google aplikací je to třeba Facebook, Netflix nebo Tidal, u kterého obdržíte bonus v podobě předplatného na tři měsíce.

Všechno ale není úplně růžové. Kámen úrazu je opět v podprůměrné softwarové podpoře. Na telefon totiž obdržíte jen dvě velké aktualizace na nové verze Androidu a bezpečnostní záplaty po dobu tří let. To je u prémiového telefonu s cenou přesahující částku 30 tisíc korun, opravdu žalostně málo.

Fotoaparát a video

Druhou výraznou novinkou po čipsetu je také to, že se Sony zbavilo 12Mpx hlavního fotoaparátu a nahradilo jej 48 Mpx. U zbylých dvou byly zachovány identické 12Mpx snímače. Konkrétně je na zadní straně k dispozici:

Hlavní se světelností objektivu f/1.9, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,35“

se světelností objektivu f/1.9, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,35“ Širokoúhlý se světelností f/2.2, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/12,5“

se světelností f/2.2, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/12,5“ 3,5–5,2× teleobjektiv (optické přiblížení, 85–125mm ohnisková vzdálenost) se světelností f/2.3, respektive f/2.8, OIS a taktéž Dual Pixel PDAF

Méně podstatnou informací je to, že nově se nedostalo na TOF 3D senzor. Samozřejmostí je 12Mpx selfie kamera se světelností f/2.0, která nabídne nahrávání videí ve 4K rozlišení. Zachovány zůstaly tři foto aplikace. Photo Pro je tradiční aplikací, ve které budete trávit nejvíce času. A to včetně nahrávání videa ve 4K a 30 fps. Dobrou zprávou je to, že mezi všemi fotoaparáty můžete bez problémů přepínat během nahrávání i v nejvyšším rozlišení.

Video Pro je druhou aplikací, která je určena již pokročilejším uživatelům. Zajímavostí je například to, že umožní nahrávání videa ve 4K a 120 fps u všech tří fotoaparátů. Třetí a finální aplikace má název Cinema Pro, která už je opravdu určena pro zkušenější filmaře. Mimo jiné to naznačuje to, že nahrávat videa se dají jen v manuálním režimu a také to, že se neobejdete bez postprodukce.

Kvalita fotografií a videa

Nový 48Mpx fotoaparát si zaslouží rozhodně chválu. Za denního světla tvoří výborné snímky, u kterých se v podstatě nedá, co kritizovat a řadí se k tomu nejlepšímu, co momentálně telefony nabízí. Snímky mají přirozené podání barev, skvělý dynamický rozsah a jsou plné detailů. Skvělé jsou také snímky z širokoúhlého fotoaparátu. K dokonalosti už chybí jen podpora makro režimu, kterou už u těchto foťáků předvedly konkurenční společnosti.

Teleobjektiv s opravdovým optickým přiblížením vypadá na papíru velice dobře. Reálné používání je ale spíše zklamáním, protože rozdíly v kontinuálním přiblížení téměř nepoznáte. Samotná kvalita snímků se rovněž neřadí k tomu nejlepšímu. Pokud je pro vás důležitý optický zoom, je stále lepší volbou konkurence, která nabízí dva samostatné teleobjektivy jako je třeba Samsung Galaxy S23 Ultra.

Zajímavá situace je u nočních snímků, respektive nočního režimu. Nově přibyla možnost vypnutí automatické aktivace nočního režimu podle typu scény. Bohužel ale na klasický samostatný noční režim, jak ho známe z jiných telefonů, se zde stále nedostalo. Přitom jej Sony nabízí u mnohem levnějšího modelu Xperia 10 IV.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Přitom samotná kvalita snímků ve zhoršených podmínkách je skvělá, jen zkrátka nevíte, kdy se použije automatický noční režim. Je to vždy takové malé překvapení, jak dlouho po stisku spouště budete muset držet telefon nehybně pro ostrý snímek. S aktivním nočním režimem může jít až o čtyři sekundy. Bez něj je to sekunda až dvě. U samotných snímků potěší velice nízká úroveň šumu, skvělé barvy i výborný dynamický rozsah.

Kvalita videí je rovněž na velmi vysoké úrovni, a to včetně povedené stabilizace. Zhruba deset minut záznamu z defaultní aplikace ve 4K rozlišení zabere cca 4,3 GB. Podobně jako u fotografií, i videa jsou ostrá a plná detailů. Obzvlášť to pak platí pro záznamy z nového 48Mpx fotoaparátu.

Závěrečné hodnocení

Cena se mezigeneračně mírné snížila, stále však začíná na částce 33 990 Kč, čímž se opět řadí mezi ty nejdražší telefony na trhu. Z pohledu reálného používání se dají u telefonu Sony Xperia 1 V nalézt pouze dvě novinky. Obě však výrazně vylepšují zážitek z používání a výrazně telefon posunují kupředu od nepříliš povedeného modelu Xperia 1 IV. Díky použití čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 kompletně vymizelo přehřívání a s tím spojené problémy. Nový 48Mpx hlavní fotoaparát také potěší. Zlepšení kvality snímku bylo vidět v dobrých i zhoršených světelných podmínkách.

Ve zbytku už se pak téměř jedná o identický model jako starší Xperia 1 IV. A to jak s těmi dobrými věcmi jako je výborný OLED displej, skvělé stereo reproduktory, podpora microSD karty či 3,5mm audio konektor. Tak s těmi horšími jako je třeba žalostná softwarová podpora. Počítat se musí pouze se dvěma aktualizacemi na nový Android. Stále chybí samostatný noční režim či makro režim pro širokoúhlý foťák a balení je opravdu chudé. Doslova uvnitř krabice naleznete navíc jen pár manuálů. V této generaci jsme se také rozloučili s notifikační diodou či podporou dvou nanoSIM karet. Dual SIM už tak funguje pouze v kombinaci s eSIM. Poslední výtku bych směřoval k chybějící LTPO technologii a absenci volby rozlišení displeje. V obou případech by to pomohlo navýšit spíše průměrnou výdrž baterie.

Rozhodně se ale dá Sony Xperia 1 V doporučit. Telefon nemá žádné výraznější neduhy, kvůli kterým by mohl odradit potenciální majitele. Největší kaňkou je ve finále horší softwarová podpora. Přímá konkurence v podobě Samsungu Galaxy S23 Ultra a Apple iPhone 14 Pro je na tom v tomhle ohledu výrazně lépe. V dalších oblastech už je to však vyrovnané a pokud něco Xperia 1 V postrádá oproti Samsungu a Applu, tak to naopak v jiné oblasti dokáže vynahradit.

Klady vysoký výkon

perfektní displej

kvalita fotografií a videa

ukázkové zpracování a výbava

3,5mm audio jack, kvalitní hlasité stereo

voděodolné tělo

podpora microSD karet

hardwarová spoušť fotoaparátu Zápory jen dva roky aktualizací

pomalé nabíjení

chudý obsah balení

chybí LTPO technologie

chybí samostatný noční režim

absence notifikační diody

minimum designových změn

