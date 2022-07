Recenze Sony Xperia 1 IV: ultimátní telefon s rozžhavenými útrobami

Telefony řady Sony Xperia jsou již několik let po sobě specifické neobvykle bohatou výbavou, které se jen tak někdo nevyrovná. Recenzovanému modelu Sony Xperia 1 IV nechybí 3,5mm audio port, podpora microSD karet nebo třeba notifikační dioda. Tyto prvky navíc doplňují špičkové parametry v čele s perfektním displejem, extrémním výkonem či netradičními fotoaparáty. Na papíře to zní, jako by byla řeč o ultimátním mobilu, který se stane hitem a zadupe konkurenční modely značek Samsung nebo třeba Apple do země. Bohužel k tomu pravděpodobně opět nedojde a v této recenzi si povíme proč.

Obsah balení

Krabička patří k těm nejmenším, které jsem za poslední roky u telefonů viděl, a po otevření je zcela jasné proč. Uvnitř se nachází pouze několik manuálů a samotný smartphone. V rámci ekologie se Sony nově zbavilo nejen adaptéru, ale také kabelu. Aspoň na ten kabel jsme u jiných modelů zvyklí. Nástroj pro vytažení SIM/microSD slotu rovněž chybí, ale ten tady není třeba – dá se vyjmout pouhým prstem.

Design a zpracování

Po designové stránce žádné výraznější změny nečekejte. Xperia 1 IV je téměř identická jako předchozí generace. Pro českého zákazníka představuje největší novinku to, že japonská společnost dovezla kromě fialové a černé i bílou variantu. A právě posledně jmenované barevné provedení jsem měl k dispozici na testování.

Podobnost s předchozí generací se dá dobře ukázat i třeba na rozměrech. Ty jsou totiž na milimetr přesné jako u Xperia 1 III. To znamená 165 × 71 × 8,2 mm, přičemž hmotnost se zastavila na hodnotě 185 gramů. Tím se řadí k těm lehčím vlajkovým modelům. Nezměnila se ani velikost rámečků na přední straně. Obzvlášť ten horní a spodní mají na dnešní dobu poměrně značnou velikost. Sony tuto plochu alespoň využilo k integraci povedených stereo reproduktorů. Nad displejem se kromě selfie kamery nachází notifikační dioda a další senzory. Samotná LEDka reaguje na baterii, nabíjení a vybrané zmeškané notifikace.

Plochý boční rám a jen mírně zkosené hrany nehrají ergonomii příliš do karet, naštěstí to u Sony příliš nevadí. Díky protáhlému displeji s poměrem stran 21:9 není tělo tak široké a obecně se zařízení drží velice dobře. Bohužel to však má své neduhy. Na horní čtvrtinu displeje jedním prstem v podstatě nedosáhnete a vzhledem k tomu, že se používá téměř čistý Android, nejsou ovládací prvky přesunuty do spodní části displeje, jako to můžeme vidět například u Samsungů. Matná povrchová úprava se stará o to, že na těle zařízení téměř nezůstávají žádné šmouhy a otisky.

Zpracování není co vytknout. Na přední a zadní straně se nově využívá novější generace tvrzeného skla Gorilla Glass Victus. Uprostřed tohoto skleněného „sendviče“ se vyskytuje hliníkový rám. Na pravé straně nechybí dvoupolohová spoušť fotoaparátu, čtečka otisků prstů, která zároveň slouží jako zapínací tlačítko, a kolébka pro ovládání hlasitosti. Vespod se ukrývá USB-C port a kombinovaný slot pro dvě nanoSIM karty. V případě zájmu se dá jedna SIM obětovat a nahradit microSD kartou až do kapacity 1 TB. Horní strana rámu nabízí 3,5mm audio jack. Samozřejmostí je odolnost vůči prachu a vodě díky certifikaci IP65/68.

Čtečka otisků prstů

Čtečka otisků prstů bude mnohými preferovaný způsob odemykání telefonu, protože například skenování obličeje pomocí selfie kamery zde nenajdete. K dispozici jsou ale i klasické způsoby autentizace jako gesto, PIN či heslo. Čtečka má bohužel k dokonalosti daleko – příliš často vyskakovala klasická hláška, abyste počkali 30 sekund, nebo zadali heslo, a to kvůli většímu množství chybných pokusů o odemknutí.

Hlavní problém však tkví v tom, že se to stávalo samo od sebe, když bylo zařízení v kapse, a dokonce i položené na stole. Obzvlášť v druhém případě je nepochopitelné, že se dokáže čtečka sama od sebe zablokovat. Když jsem ale na tuto chybu nenarazil, bylo odemknutí velice rychlé.

Displej s vysokým rozlišením

Displej je na tom obdobně jako design. Mezigeneračně přišla jedna větší změna, a to ve vyšším jasu. Stále se využívá OLED panel o velikosti 6,5″ a s vysokým rozlišením 1 644 × 3 840 pixelů. Výsledná jemnost činí 643 ppi. Bohužel si v nastavení nemůžete rozlišení snížit a prodloužit tím výdrž baterie. Ideální by byla LTPO technologie s adaptivní obnovovací frekvencí. Sony je v tomto případě mírně konzervativní. Na výběr máte buď maximální 120Hz obnovovací frekvenci, nebo základních 60 Hz. Na žádné automatické přepínání nedošlo.

V nastavení displeje se dá aktivovat režim autora, který přizpůsobí barvy podle typu obsahu, obzvlášť u přehrávání videí. S tímto režimem se dá zároveň aktivovat funkce HDR v reálném čase, která optimalizuje jednotlivé snímky pro lepší viditelnost. Mezi samozřejmosti patří bohaté nastavení vyvážení bílé nebo funkce, jako je tmavý režim či Always-On Display.

Nízký jas byl u minulé generace poměrně kritizován, ostatně i kolega v recenzi Sony Xperia 1 III zařadil nižší jas mezi zápory. Navýšení svítivosti patří u nové generace mezi vítané novinky. Přesto musím zmínit, že stále na tu nejlepší konkurenci nestačí. Ve většině případů nebudete mít s čitelností problém, nicméně nyní v letních měsících bylo pár situací, kdy už čitelnost displeje nebyla snadná. Obecně jde ale o kvalitní displej a na videa či filmy byla radost pohledět.

Výdrž baterie a nabíjení

Rozměry jsou zcela identické jako předchozí generace, a tak je docela překvapivé navýšení kapacity baterie o 500 mAh. Celkově má akumulátor 5 000 mAh. Během testování jsem jej nijak nešetřil: nechal jsem aktivní 120Hz obnovovací frekvenci, zapnul jsem Always-On Display a v podstatě nevyužíval úsporný režim STAMINA. I přes nadměrnou zátěž kvůli testování bez problémů zajistil celý den provozu. S běžnějším používáním se dá dostat na den a půl.

Bohužel, s nabíjením je to horší, a to nemluvím o absenci kabelu či adaptéru v balení, nýbrž o pomalém nabíjení. Z jednoho procenta do plna trvá nabití s 30W adaptérem téměř dvě hodiny. To je na dnešní dobu nedostatečné, obzvlášť když vezmeme v potaz prodejní cenu produktu. Mezi plusy se však dá zařadit rychlé bezdrátové nabíjení včetně možnosti toho reverzního.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 35 minut 67 minut 111 minut

Hardware a funkce

Výkon tradičně obstarává čipset od Qualcommu. V tomto případě jde o Snapdragon 8 Gen 1, který jsme už letos viděli v několika vlajkových lodích. Rovnou v základu jej doplňuje 12GB RAM a 256GB úložiště. Po výkonnostní stránce smartphone splní to, co od něj očekáváte, každopádně za konkurencí se stejným čipsetem poměrně zaostával v benchmarcích. Výsledky z několika testů si můžete prohlédnout níže na screenshotech.

Hardwarové parametry Sony Xperia 1 IV Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 165 × 71 × 8,2 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,5", OLED, rozlišení: 4K, 1644 × 3840 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.7", 1.8µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.3, 85mm, f/2.8, 125mm, 1/3.5", PDAF, 3.5×-5.2× optický zoom, OIS, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 124˚, 16mm, 1/2.55", PDAF, čtvrtý: 0.3 Mpx TOF 3D, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/2.9", HDR, 4K video Cena: 34 990 Kč Kompletní specifikace

Obecně však velká většina zařízení s tímto čipsetem trpí přehříváním i throttlingem a zde to poznáte od prvních chvil. K tomu, aby se telefon nepříjemně zahřál, stačí používat základní funkce, jako jsou mapy, streamování hudby a prohlížení webových stránek. V tomto případě to ještě vliv na výkonnost nemá, ale není zrovna pohodlné držet jej delší dobu.

Při hraní náročnějších 3D her nebo třeba renderování videa nastává throttling během prvních tří minut, kdy je výkon čipsetu omezen o téměř 50 procent. Největší problémy se zahříváním jsem měl během fotografování a natáčení videí. Stačily dvě až tři minuty používání některé ze tří různých fotoaplikací a začalo se objevovat upozornění ohledně přehřívání, načež nastalo omezování funkcí nebo aplikace úplně spadla. Někdy nepřišlo ani upozornění ohledně přehřívání a aplikace spadla rovnou. A když už nespadla aplikace, tak na pár desítek sekund nastalo úplné zamrznutí. Jednou v začátcích testování došlo k úplnému zatuhnutí a pomohl až soft reset. Při přehřívání se navíc automaticky snižuje obnovovací frekvence displeje ze 120 na 60 Hz.

Ve výsledku takové patálie úplně zkazí zážitek z používání. A to nemluvím o tom, když kvůli přehřívání nepořídíte nějakou zajímavou momentku. To u telefonu za 35 tisíc řešit nechcete.

Operační systém

Nadstavba Sony má hodně blízko k čistému systému od Googlu. Konkrétně zde běží Android 12 v čele s designem Material You. Z vychytávek, které si japonská společnost připravila, můžeme jmenovat například možnost rychlého aktivování rozdělení oken nebo boční vysunovací nabídku, ve které mohou být například oblíbené aplikace. Zcela dokonalé to ale po softwarové stránce není. Pouze dvě slíbené velké aktualizace na nový Android jsou v dnešní době již málo, obzvlášť když vezmu v potaz cenu zařízení.

Při prvním spuštění narazíte na klasickou sestavu předinstalovaných Google aplikací, kterou doplňuje několik poměrně užitečných nástrojů od Sony a také Netflix, Facebook, LinkedIn nebo bonus v podobě předplacení hudební streamovací služby Tidal na 3 měsíce. Aplikací Sony tu najdete hned několik, tři z nich slouží k fotografování nebo natáčení. Dále je to třeba Music Pro, která slouží pro nahrávání vlastní hudby, nebo streamovací služba Bravia Core, která byla původně dostupná u televizí Sony a nyní se dostala na mobilní telefony Xperia.

Celkově jsem měl ze softwaru pozitivní dojmy, k čemuž přispěla i špičková optimalizace. Až na fotoaplikace nedocházelo k zásekům, zpomalením či třeba pádům.

Fotoaparát a video

Sony Xperia 1 IV má na zádech tři 12megapixelové fotoaparáty, které se oproti minulé generaci příliš nezměnily:

Hlavní se světelností objektivu f/1.7, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,7“

se světelností objektivu f/1.7, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,7“ Širokoúhlý se světelností f/2.2, technologií Dual Pixel a úhlem záběru 124°

se světelností f/2.2, technologií Dual Pixel a úhlem záběru 124° 3,5–5,2násobně přibližovací (85–125mm ohnisková vzdálenost) se světelností f/2.3, respektive f/2.8, OIS a taktéž Dual Pixel PDAF

Zadní strana nabídne ještě TOF 3D a infračervený senzor, který pomáhá s vyvážením bílé. K dispozici je taktéž 12Mpx selfie kamera se světelností f/2.0, která již podporuje například nahrávání videí ve 4K rozlišení. Hlavní novinkou je skutečné optické přiblížení v celém rozsahu 85–125 mm ohniskové vzdálenosti. Do nějaké revoluční novinky to má nicméně stále daleko, protože rozdíly v kontinuálním přiblížení jsou minimální. S každým přiblížením se navíc mírně snižuje kvalita snímku.

Netradiční je nabídka tří různých aplikací pro fotografování, respektive natáčení videí. Už podle názvu lze odhadnout, že Photo Pro slouží hlavně k fotografování, nicméně obsahuje i možnost nahrávání videa. Ovládací prvky jsou pohodlně přístupné, čemuž pomáhá protáhlý displej. Samotné používání se v základu příliš neodlišuje od většiny smartphonů. Základní režim se snaží rozpoznat scénu a podle toho upravit nastavení. Přepnout se můžete do jiných režimů od manuálního přes prioritu závěrky až po auto, který ovládá rychlost závěrky, ale zbytek nechá na uživateli. Po designové stránce prostředí opět odkazuje na fotoaparáty Sony Alpha.

Druhou aplikací je Video Pro, která se zaměřuje výhradně na natáčení videí. Je tomu uzpůsobeno prostředí, které ovládacími prvky připomíná kameru. Speciální je tato aplikace v tom, že přes ní můžete rovnou streamovat. V základu se používá manuální režim, nicméně dá se aktivovat automatické nahrávání, které značně ulehčuje ovládání. Umožňuje nahrávání ve 4K rozlišení a 120 fps ze všech tří fotoaparátů. Samotné přehrávání takových záběrů nicméně probíhá v reálné rychlosti a pro případné zpomalení musíte už záběry upravit v postprodukci. Tím se dostáváme ke třetí aplikaci Cinema Pro. Ta funguje pouze v manuálním režimu, na druhou stranu uživateli dává největší možnosti nastavení nahrávání videa. Inspirací byly profesionální kamery Sony CineAlta. Takto pořízené záběry však musíte ještě dodatečně upravit v postprodukci.

Kvalita fotografií a videa

Za denního světla se toho příliš kritizovat nedá. Xperia 1 IV zhotovuje perfektní snímky, které jsou detailní i ostré a nabídnou věrné barvy. Velice dobře funguje automatické ostření, na které Sony láká už u svých digitálních fotoaparátů. Kladně musím hodnotit širokoúhlý fotoaparát, který patří k tomu nejlepšímu, co jsem tento rok mohl testovat. Obzvlášť mě potěšila dobrá barevná konzistence, na čemž Sony mezigeneračně zapracovalo. Jediná škoda je to, že se nedá tento fotoaparát využít k makro snímkům, jako to můžeme vídat u čím dál většího počtu telefonů.

Teleobjektiv nabízí v základu 3,5× přiblížení, nicméně plynule můžete přecházet až do 5,2×. Poté se dá ještě využít až 15,6× hybridní přiblížení. Snímky jsou velice dobré, nicméně na kvalitu té nejlepší konkurence nedosahuje. U některých fotek se dá všimnout menší ostrosti a se zvyšujícím se přiblížením padá obecně kvalita dolů.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

U nočních snímků je prvním překvapením, že v telefonu nenajdete noční režim. Chcete-li využívat noční režim, musíte buď foťák nastavit manuálně, anebo se spoléhat na automatické rozpoznání scény. Fotoaparát dokáže snížit rychlost závěrky. Výsledky jsou velice dobré, tedy pokud máte pevnou ruku při delší expozici – jinak na vás čekají mazanice.

Sony Xperia 1 IV camera test (4K, 30 fps)

Kvalita videí je perfektní, obzvlášť z hlavního fotoaparátu. Dobrou zprávou je určitě to, že při natáčení můžete využívat všechny fotoaparáty zároveň. Platí to pro standardní 4K rozlišení při 30 fps. Ono ostatně ani základní aplikace nedovoluje nastavit vyšší fps – k tomu již musíte využít speciální aplikace Video Pro nebo Cinema Pro, které už počítají s tím, že máte pokročilejší znalosti natáčení videí a ideálně vyžadujete postprodukci. Záběry jsou ostré i plné detailů, stabilizace funguje velice dobře, a navíc netrpí šumem.

Sony Xperia 1 IV camera test (4K, 30 fps, Video Pro app)

Závěrečné hodnocení

S vysokou cenou 34 990 Kč to bude mít Sony Xperia 1 IV opět složité. Za takovou částku neočekáváte příliš nedostatků. Tím největším je tu výrazné zahřívání. To vás bude značně omezovat nejen u pořizování snímků či videí, ale i třeba v samotném systému, kde se automaticky snižuje obnovovací frekvence. Softwarová podpora by měla být určitě delší, i konkurence s Androidem v tomto ohledu japonské společnosti uniká. Negativně mě překvapilo balení, ve kterém se nachází pouze telefon samotný a manuál. V neposlední řadě by si vylepšení zasloužila čtečka otisků prstů.

A jak už je u Sony zvykem, kvalita fotoaparátů v automatickém režimu za těmi úplně nejlepšími pokulhává, obzvlášť ve špatných světelných podmínkách. Jedním z důvodů je určitě absence nočního režimu. Pokud jste hračičky, tak vám to pravděpodobně vadit nebude, protože si fotoaparát nastavíte v manuálním režimu. Ten je povedený, obzvlášť u možnosti nahrávání videí nabízí bohaté možnosti, které ocení každý profesionál.

Naopak potěší skvělý displej, na který je radost pohledět. Sony konečně zapracovalo na svítivosti, takže už je čitelný ve slunečných dnech. Snímky za denního světla jsou výborné, stejně jako videa. Obecně mě potěšil téměř čistý Android, který je doplněn o několik vylepšení. Nechybí perfektní stereo reproduktory a také kombinace tří užitečných prvků, které jsou v telefonech čím dál větší raritou. Na mysli mám notifikační diodu, podporu microSD karty a 3,5mm audio jack. To budou určitě pro některé důvody, proč o koupi Sony Xperia 1 IV přemýšlet. Otázkou zůstává, jestli to bude stačit, aby onu značnou částku opravdu vydali.

Levnější Apple iPhone 13 Pro nebo Samsung Galaxy S22 Ultra jsou obecně lepší smartphony, i když na papíře vypadá Xperia 1 IV jako ultimátní zařízení. Nejvíce Sony doplatilo na čipset Snapdragon 8 Gen 1, který nedokázalo udržet na normálních teplotách, což ve výsledku způsobuje nejvíce problémů. O to více jsem zvědavý na Sony Xperia 5 IV, která by podle spekulací měla obdržet již vylepšenou variantu Snapdragon 8+ Gen 1.

Sony Xperia 1 IV 8.9 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.6/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 8.8/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady perfektní displej

ukázkové zpracování a výbava

fotografie a videa za denního světla

3,5mm audio jack, kvalitní hlasité stereo

voděodolné tělo

notifikační dioda, podpora microSD karet

hardwarová spoušť fotoaparátu Zápory zahřívání a s tím spojené problémy

pouze dva roky aktualizací

fotografie za horšího světla

horší čtečka otisků prstů

pomalé nabíjení

chudý obsah balení

minimum designových změn

