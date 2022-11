Recenze Sony Xperia 5 IV: téměř totéž v menším provedení

Jde o kompaktnější alternativu vlajkového modelu japonského výrobce

Potěší perfektní výbavou, skvělým displejem nebo 3,5mm audio jackem

K dispozici je s 8 GB RAM a 128GB úložištěm za cenu 26 990 Kč

Sony i tento rok připravilo menší variantu vlajkového modelu. Rozdílů mezi modelem Xperia 5 oproti Xperia 1 nebylo nikdy příliš. V roce 2022 však japonská společnost posunuje prvně jmenovaný kousek o úroveň dále, takže rozdílů je ještě méně. V podstatě nalezneme rozdíly pouze ve velikosti displeje a u sekundárního fotoaparátu. Už jen tohle napoví o telefonu mnohé. Na jednu stranu nabízí perfektní výbavu špičkových parametrů, ale pokud jste četli naši recenzi Sony Xperia 1 IV, tak víte o jedné kaňce v podobě přehřívání. Dokázalo si Sony s tímto problémem poradit u menšího modelu? I na to si odpovíme na následujících řádcích.

Obsah balení

V balení nenaleznete v podstatě nic kromě samotného zařízení a několika příruček. Napájecí adaptér a kabel musíte používat vlastní, například od staršího telefonu, anebo třeba zakoupit přímo od Sony za 999 Kč. Na nějaký kryt nebo třeba sluchátka už dávno musíme u Sony zapomenout, stejně jako na nástroj pro vytažení SIM či microSD karty. To má alespoň odůvodnění, protože podobně jako u předchozích Xperií se dá slot vyjmout pouhým nehtem.

Design a zpracování

V designu je Sony poměrně konzervativní a vyhýbá se trendům, které můžeme vídat u konkurence. I díky tomu Xperii poznáte téměř ihned. Přeci jen už by to ale chtělo nějakou výraznější modernizaci. Rámečky kolem displeje nejsou zrovna malé, obzvlášť u spodního a horního to bije do očí. Neustále to omlouvat integrovanými stereo reproduktory či notifikační diodou nejde. Reproduktory hrají skvěle, ale podobnou kvalitu nabízí i konkurenti. LED vás upozorní například na stav baterie nebo na zmeškané události, třeba hovory. Pokročilá konfigurace však k dispozici není.

Rozměry těla činí 156 × 67 × 8,2 mm, mezigeneračně je tak na délku a šířku o milimetr menší. Hmotnost na druhou stranu narostla na 172 gramů. Hliníkový boční rám nabídne mírně zkosené hrany, každopádně díky menší velikosti a protáhlejšímu tělu se Sony Xperia 5 IV drží v ruce perfektně. Povrchová úprava potěší příznivce matu. V testované černé variantě nebyly šmouhy a otisky prstů téměř vidět. Na českém trhu se dá pořídit ještě zelená a béžová.

Z pohledu zpracování jde o perfektní mobil, kterému není co vytknout. Nikde se nic neprohýbá, vše perfektně lícuje a žádné vrzání jsem během testování nezaznamenal. Potěší rovněž splnění certifikace IP65/68 pro odolání prachu a vodě. Na stole či jiné rovné desce se telefon kolébá minimálně.

Hliníkový rám doplňuje na obou stranách prémiové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus, které tak nahradilo šestou generaci skla téže výrobce u Sony Xperia 5 III. Pravá hrana nabídne pro Sony standardní rozestavení tlačítek. To znamená dvoupolohovou spoušť fotoaparátu, čtečku otisků prstů zabudovanou v zapínacím tlačítku a kolébku pro ovládání hlasitosti. Spodní hrana nabízí USB-C port a slot na nanoSIM a microSD kartu o maximální velikosti 1 TB. Nechybí podpora Dual SIM, každopádně druhé číslo musí mít formu eSIM. Na horní hraně tradičně najdeme ještě 3,5mm audio port.

Čtečka otisků prstů

Skenování obličeje pomocí selfie kamery není podporováno. Spolehnout se tak musíte hlavně na čtečku otisků prstů nebo klasické způsoby odemykání typu gesta či PINu. Dobrou zprávu představuje to, že oproti Xperii 1 IV jsem měl u tohoto menšího modelu mnohem lepší zkušenost s odemykáním. Hlášek o chybném pokusu jsem viděl méně, i když úplně nevymizely. Nejvíce jich ubylo, když byl telefon v kapse. Samotné odemknutí probíhá rychle – v tomto ohledu se toho nedá moc vytknout.

Displej potěší vyšším jasem

Podobně jako u většího a dražšího modelu, i v recenzovaném telefonu se nachází OLED panel s jedním výrazným vylepšením, které se týká maximálního jasu. Bezproblémově už je displej čitelný na slunci, ale nemůžu říct, že by šlo o přednost telefonu. Konkurence nespí a opět japonské společnosti o něco utekla.

Úhlopříčka zobrazovače se zastavila na hodnotě 6,1“. Poměr stran činí 21:9 a rozlišení 1 080 × 2 520 pixelů. Výsledná jemnost je 449 ppi, což mi přijde jako zcela dostatečná hodnota i pro prémiové modely. Navíc je tu plus v menší energetické náročnosti oproti Xperii 1 IV s rozlišením 1 644 × 3 840 pixelů.

Vzhledem k ceně by potěšila například LTPO technologie pro adaptivní obnovovací frekvenci. Bohužel se však nekoná – na výběr je základních 60 a 120 Hz. Například na nějaké automatické přepínání podle typu obsahu nedošlo, alespoň ne, jak by bylo potřeba. V případě přehřívání vnitřností je snížení frekvence displeje na 60 Hz jednou z prvních věcí, kterou telefon udělá. O tom ale až později.

Kvalita panelu je každopádně velice dobrá, obzvlášť při přehrávání filmů či seriálů s podporou HDR. Nechybí oblíbený Režim autora, který barvy přizpůsobuje typu obsahu zobrazujícího se na displeji. V neposlední řadě ještě musím zmínit podporu pro Always-On nebo třeba tmavý režim.

Výdrž baterie a nabíjení

Z výčtu specifikací mezi klady musím zařadit navýšení kapacity baterie na 5 000 mAh z původních 4 500 mAh, které bylo u předchozí generace. Zajímavé je rovněž to, že stejnou kapacitou disponuje větší model Xperia 1 IV. Výdrž tak stojí za pochvalu. Bez větších problémů jsem s telefonem vydržel po celý den bez nutnosti nabíjet, a to i když jsem jej nešetřil. Lepší výdrž oproti většímu modelu zajišťuje také zmíněné Full HD+ rozlišení.

Mírné zlepšení se dá vypozorovat u nabíjení, i když proti konkurenci jde pořád o podprůměrné hodnoty. Z nuly na sto procent jsem baterii nabíjel 25W adaptérem (maximálně telefon podporuje 30 W) něco málo přes hodinu a půl. Na polovinu se dostane za zhruba půl hodiny. Podpora 15W bezdrátového nabíjení je jednou z novinek letošní pětkové řady, kvůli čemuž tak větší model přišel o jednu z výhod. K dispozici je také reverzní nabíjení, kdybyste potřebovali nabít například sluchátka.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30% 50% 80% 100% Čas 16 minut 29 minut 55 minut 98 minut

Hardware a funkce

A ještě jednou o větším bráškovi v podobě Sony Xperie 1 IV. Jeho recenzi jsem zakončoval slovy, že se těším na to, co přinese budoucnost, protože v té době již spekulace běžely na plné obrátky a vypadalo to, že se v dnes recenzovaném telefonu dočkáme čipsetu Snapdragon 8+ Gen 1 jako třeba u konkurenčního Asus ZenFone 9. Bohužel se tak nestalo a vystačit si musíme se Snapdragonem 8 Gen 1. V Česku se prodává s 8 GB RAM a 128GB úložištěm.

Hardwarové parametry Sony Xperia 5 IV Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 156 × 67 × 8,2 mm, hmotnost: 172 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2520 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.7", 1.8µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 60mm, 1/3.5", PDAF, 2,5× optický zoom, OIS, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 124˚, 16mm, 1/2.5", PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/2.9", HDR, 4K video Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

Během testování jsem zažil tak trochu déjà vu, protože přehřívání a throttlingu se Sony nezbavilo, a to i když je teplota ovzduší značně nižší než v červenci při recenzování Xperie 1 IV. Při náročnějším používání začne po pár minutách značné omezování výkonu, které poznáte třeba tak, že vám telefon znemožní používat fotoaparát, sníží obnovovací frekvenci displeje, jak bylo zmíněno, nebo se vám zkrátka aplikace vypne či se restartuje uživatelské rozhraní.

Nebyl to tak hrozivý zážitek jako u předešlé Xperie, jenže jak už jsem psal o odstavec výše, je to hlavně kvůli tomu, že v listopadu nemáme třicetistupňová horka. Obávám se, že v letních měsících na tom bude Xperia 5 IV podstatně hůře než nyní. Ostatně jsem vyzkoušel, jak se mobil zachová v místnosti s teplotou cca 27 stupňů. V zátěžovém testu 3DMark Wild Life Extreme se postupně výkon snížil o 52 procent. Podobný problém jsem zaznamenal v červencové recenzi. Výsledky benchmarků každopádně vidíte na screenshotech. Ten druhý pochází z AnTuTu.

Operační systém

V zařízení v průběhu testování běžel ještě Android 12, avšak v tuto dobu by již měla postupně vycházet aktualizace na Android 13. Což je ale asi tak jediné plus. Naopak velký škraloup představuje to, že pokud se nezmění politika Sony, tak příští rok obdržíte už jen Android 14, jímž velké aktualizace skončí. Řekl bych, že za 26 990 Kč je to žalostně málo.

Samotný systém přichází v téměř čisté podobě a sem tam můžete narazit na lepší či horší vychytávku od Sony. Například jde o vysunovací nabídku pro oblíbené aplikace a zástupce či herní režim. Když padla řeč o aplikacích, tak rovnou z výroby je přítomen tradiční balíček Google aplikací, dále Netflix, Facebook, LinkedIn a Tidal. U poslední jmenované služby obdržíte 3 měsíce streamování hudby zdarma.

Fotoaparát a video

Oproti dražší a větší variantě můžeme vidět jednu výraznější změnu u objektivu sekundárního fotoaparátu – Sony „skutečný“ zoom v rozsahu 85–125 mm ohniskové vzdálenosti vyhradilo pouze pro nejvybavenější model. Zde si připravilo již tradiční teleobjektiv s 60mm ohniskovou vzdáleností. Zadní strana celkem nabídne tři fotoaparáty:

12Mpx hlavní se světelností objektivu f/1.7, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,7“

se světelností objektivu f/1.7, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,7“ 12Mpx s 2,5× optickým přiblížením (60mm ohnisková vzdálenost) se světelností f/2.4, OIS a taktéž Dual Pixel PDAF

(60mm ohnisková vzdálenost) se světelností f/2.4, OIS a taktéž Dual Pixel PDAF 12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2, velikostí snímače 1/2.5“, technologií Dual Pixel a úhlem záběru 124°

Nedostalo se již také na ToF 3D senzor, který pomáhá například s rozostřením pozadí. Xperia 5 IV se tak spoléhá na softwarové řešení. Selfie kamera je naopak opět identická – nabídne 12 Mpx i světelnost f/2.0 a podporuje nahrávání videí až ve 4K rozlišení. Ve výsledku se jedná o velice schopnou soustavu kvalitativně se rovnající dražšímu modelu.

Obzvlášť za denního světla se toho snímkům nedá moc vytknout. Fotografie poskytují dostatek detailů, s ostrostí problém není a barevné podání je ukázkové. Sekundární fotoaparát je zcela identický, rozdíl spočívá akorát v objektivu, který má pevnou ohniskovou vzdálenost. Kvalita je velice dobrá, i když přeci jen 2,5× optické přiblížení u de facto vlajkového modelu není dost. Naopak širokoúhlý fotoaparát velice potěší už jen třeba tím, že si zachovává výbornou barevnou konzistenci v porovnání s hlavním fotoaparátem. K dokonalosti chybí podpora automatického ostření, díky které by šlo pořizovat základní makro snímky.

Možnost aktivace nočního režimu se stále u prémiových Xperií nenachází. Využít musíte buď manuální režim, anebo se spolehnout na rozpoznání scény, že správně odhadne situaci a změní nastavení. Doporučuji však pevnou ruku kvůli delší expozici. V druhém případě se častokrát degraduje kvalita snímků rozmazáním.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

V základu nabídne telefon nahrávání videí ve 4K při 30 fps. Přepínání mezi fotoaparáty funguje během nahrávání velice dobře. Natáčet se rovněž dá se snímkovou frekvencí až 120 FPS ve 4K rozlišení. Využít se k tomu však musí předinstalované aplikace Video Pro či Cinema Pro. V obou případech jde o poloprofesionální až profesionální nástroje, které vyžadují, abyste měli alespoň nějaké základy v natáčení videí a výsledky pak postprodukčně upravili. Noční záběry však trpí poměrně nepěknými odlesky objektivu, které kazí výslednou kvalitu. Při denním osvětlení jsou videa velmi kvalitní, o což se stará i efektivní stabilizace.

Sony Xperia 5 IV: 4K camera test (30 fps)

Sony Xperia 5 IV: Full HD camera test (60 fps)

Závěrečné hodnocení

Sony Xperia 5 IV stojí 26 990 Kč, což není vůbec málo. Jde rozhodně o zařízení, které nabídne řadu specifických nebo spíše raritních prvků, jako 3,5mm audio jack, podporu microSD karty nebo notifikační diodu. Když k tomu doplníme perfektní displej, špičkové zpracování nebo velice dobrou výdrž, tak si určitě své majitele najde.

Je tu však několik velkých „ale“, která mohou být pro mnohé důvodem pro pořízení některého z konkurentů. Opět se setkáte s výrazným zahříváním a throttlingem. Poměrně nepochopitelný je i příslib pouhých dvou velkých aktualizací na nové verze Androidu. Vzhledem k datu uvedení telefonu navíc bude Android 14 v příštím roce tím posledním (tedy pokud mezitím Sony svou politiku aktualizací nezmění). Extrémně chudý obsah balení též zrovna nepotěší. Kompaktnější smartphony jako Asus Zenfone 9 nebo Samsung Galaxy S22 bych v současné době volil raději, a to i s ohledem na výrazně nižší cenu a menší počet zásadnějších problémů.

Sony Xperia 5 IV 8.9 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.6/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 8.6/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady výborný displej

špičkové zpracování a výbava

fotografie a videa za denního světla

3,5mm audio jack, kvalitní stereo

voděodolné tělo

notifikační dioda, podpora microSD karet

hardwarová spoušť fotoaparátu Zápory zahřívání a s tím spojené problémy

pouze dva roky aktualizací

snímky za horšího světla

chudé balení

pomalejší nabíjení

málo designových změn

