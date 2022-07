Recenze Asus Zenfone 9: kompaktní tělo, skvělá výdrž a slušná výbava

Asus se opět vrací s kompaktním vlajkovým modelem řady Zenfone

Zaujme skvělým Snapdragonem 8+ Gen 1, stabilizací fotoaparátu pomocí gimbalu a výbornou výdrží

V základní variantě s 8GB RAM a 128GB úložištěm se bude prodávat za 19 990 Kč

Asus v minulém roce připravil pro hlavní řadu Zenfone poměrně radikální změnu. Zaměřil se na relativně kompaktní vlajkové modely, čímž se poměrně odlišoval od konkurence. V roce 2022 v tom pokračuje a navíc přináší značná vylepšení. Asus Zenfone 9 by mohl být ideálním telefonem pro ty, kteří hledají spíše něco menšího, ale zároveň se nechtějí omezovat. Novinka byla před malou chvílí představena, nicméně do redakce již nový vlajkový model dorazil předem, abychom vám hned po představení mohli přinést recenzi.

Na český trh dorazí Asus Zenfone 9 v několika variantách. V první řadě to jsou čtyři odlišné barvy. Pořídit půjde v černé, bílé, modré a červené. Náročnější uživatele potěší i možnost koupě s větší 16GB RAM a 256GB úložištěm. V takovém případě se cena zastaví na hodnotě 22 990 Kč. A právě poslední jmenovanou variantu jsem měl k dispozici na testování.

Obsah balení

Mnoho výrobců v posledních letech přešlo na výrazné redukování obsahu balení. Absence adaptéru, sluchátek či třeba kabelu vysvětlují hlavně ekologickými důvody. Na ty se zaměřil i Asus, i když trochu jinak. Samotná krabička je vyrobena z recyklovaného papíru a k tisku se využívá inkoust na bází sóji. Uvnitř lze kromě samotného zařízení nalézt jednoduché plastové pouzdro, 30W adaptér, USB-C kabel, manuály a nástroj k vytažení slotu s nanoSIM.

Design a zpracování

Mezigeneračně se jedná ještě o něco menší zařízení, přitom stále zůstává identická velikost displeje. Mírně byly zredukovány rámečky kolem běj, i když na druhou stranu se příliš chválit nedají. Na dnešní dobu jsou poměrně velké, obzvlášť brada. Všimnout si můžete klasické „průstřelové“ selfie kamery v levém horním rohu. Přední stranu chrání tvrzené sklo Corning Gorilla Glass Victus.

Z fotografií se dá všimnout, že se Asus s tímto modelem vydal do úplně odlišných designových sfér. Doby zaoblených prvků jsou pryč, místo toho Zenfone 9 upřednostňuje pravoúhlost. Společnost tuto změnu odůvodnila lepším držením, větším místem pro komponenty a také prý hezčím vzhledem. Poslední tvrzení je samozřejmě subjektivní, ale minimálně za sebe s ním musím souhlasit.

Zadní straně vévodí dva velké fotomoduly. Podstatnější je však něco jiného. Jakmile smartphone vezmete do ruky, překvapí vás netradiční textura zadní strany. Nejedná se o sklo, ale tvrdý plast se speciálním zdrsněným povrchem, který má za cíl zlepšit držení. A tento záměr se vydařil – zařízení vůbec neklouže a drží se pohodlně. Při pádu se navíc zadní strana neroztříští.

Tento materiál však není příliš odolný proti škrábancům. Dále jsem měl docela problém s tím, že na zadní straně zůstávají nepěkné šmouhy a otisky. Obzvlášť to jde vidět nyní v létě, kdy se ruce potí více. O to horší je to, že se šmouh a otisků jednoduše nedá zbavit například otřením o tričko. Musí se využít vlhčené ubrousky či třeba namočená utěrka a doslova je třeba zadní stranu vydrhnout. Zde samozřejmě vyvstává otázka, jak dlouho dokáže tento povrch zůstat v původní podobě. V době testování byl zcela v pořádku, avšak za rok každodenního používání může být vše jinak.

Hliníkový rám toho po svém obvodu ukrývá poměrně dost. Vrchní hrana nabízí 3,5mm audio port, spodní pak USB-C a hlasitý reproduktor, který společně s tím sluchátkovým vytváří perfektní stereo. Posledním prvkem na spodní hraně je slot na dvě nanoSIM karty. Na podporu microSD se bohužel nedostalo, takže 256 GB maximum.

Levá hrana nenabízí žádné speciality, vše podstatné se ukrývá napravo. Konkrétně jde o kolébku hlasitosti a multifunkční tlačítko ZenTouch, které v sobě ukrývá rovněž čtečku otisků prstů. K tomuto zapínacímu tlačítku se dají přiřadit různá gesta. A to od těch základních, která se aktivují po dvojstisku či dlouhém podržení, až po potahování prstem nahoru či dolů. Nastavit se dá například rychlé otevření/zavření notifikační lišty, aktualizace webových stránek či aplikací, nebo třeba ovládání médií.

Rozměry činí 146,5 × 68,1 × 9,1 mm a hmotnost byla oproti minulého roku zachována – pouhých 169 gramů. Zůstává i splnění certifikace IP68. Zpracování je na velice dobré úrovni, nic se neprohýbá a téměř vše perfektně lícuje. Jediný menší problém jsem zachytil u kolébky ovládání hlasitosti, která v rámu nesedí stoprocentně přesně a má mírnou vůli. Na funkčnost to ale vliv nemá.

Displej a odemykání

Využívá se stejný Samsung AMOLED panel jako v minulém roce u Zenfone 8, což není vůbec na škodu. Velikost displeje s hodnotou 5,92“ doplňuje Full HD+ rozlišení (1080 × 2400 pixelů), což dává výslednou jemnost 445 pixelů na palec. Nechybí podpora HDR10+, pokrytí 112% barevného gamutu DCI-P3 nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální svítivost displeje je 800 nitů, krátkodobě však dokáže využít až 1100 nitů.

Obecně se u displeje nedá příliš co kritizovat, čitelnost na slunci je velice dobrá, barevné podání a pozorovací úhly perfektní. V nastavení jsou k dispozici funkce Always-on, poměrně bohaté možnosti úprav barev a teploty, ztlumení blikání obrazovky při nízkém jasu apod. U obnovovací frekvence se dá vybrat ze tří možností (60 Hz, 90 Hz, 120 Hz) nebo nechat automatický výběr na telefonu. Například ale na LTPO technologii se nedostalo, stejně jako na čtečku otisků zabudovanou v displeji.

Místo toho okupuje zapínací tlačítko v rámu. O dodatečných funkcích tohoto tlačítka už jsem psal výše. Samotné skenování prstů a odemykání probíhá velice rychle. Během testování jsem nenarazil na žádný problém. Umístění je ideální a vzhledem k menší velikosti zařízení na čtečku bez problémů dosáhnou i osoby s menší rukou.

Odemykat se dá samozřejmě i klasickými gesty, pinem či hesly. Případně se dá využít skenování tváře pomocí selfie kamery. To sice není tak bezpečné, protože se využívá pouhý 2D sken obličeje, ale na druhou stranu se pro někoho může jednat o pohodlnější způsob autentizace.

Výdrž baterie a nabíjení

I když velikost celého zařízení byla snížená, tak kapacita baterie naopak výrazně narostla a zastavila se na hodnotě 4 300 mAh. Cílem Asusu bylo dostat se bez problémů s výdrží na jeden celý den i při náročnějším používání. Musím říct, že se to povedlo velice dobře. Většinou jsem byl nucen nabíjet až na druhý den odpoledne. Při náročnějším používání smartphone vydrží avizovaných 24 hodin. A pokud byste byli delší dobu bez možnosti nabíjení, je k dispozici i několik úspornějších režimů, které více či méně omezí funkce telefonu, aby byla zachována co největší výdrž.

Přístroj disponuje 30W nabíjením a potěší fakt, že adaptér se nachází rovnou v balení. Rychlost nabíjení je na dnešní dobu spíše průměrná, jak se můžete přesvědčit v tabulce níže. Například rychlejší 65W nabíjení, které Asus nabízí u herního ROG Phone 6 nebylo možné implementovat u Zenfone 9 kvůli nedostatku místa. Stejný důvod uvedl zástupce společnosti Asus i u bezdrátového nabíjení, které již tradičně chybí.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 28 minut 48 minut 77 minut

Hračičky potěší alespoň mnoho možností, jak si pohrát s nabíjením. Dá se například snížit rychlost až na třetinu, nastavit kapacita baterie na 80 nebo 90 procent či třeba zapnout automatické pomalé nabíjení přes noc, které nabije telefon podle času budíku. Tyto funkce mají jediný účel – prodloužit životnost a kapacitu baterie.

Hardware a funkce

Podobně jako u herního modelu, i v tomto případě se Asus rozhodl odložit uvedení mobilu kvůli čipsetu. Díky tomu patří mezi první zařízení se Snapdragonem 8+ Gen 1, na který slýcháme vesměs pozitivní reakce. Oproti klasickému Snapdragonu 8 Gen 1 nabídne 10% navýšení výkonu u procesoru a grafiky. Hlavně je ale výrazně úspornější a příliš se nepřehřívá. U herního ROG Phone 6 dokázal Asus tento čipset využit naplno, jenže v mnohém větším těle, do kterého bylo zabudováno lepší chlazení.

Hardwarové parametry Asus ZenFone 9 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/16 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,5 × 68,1 × 9,1 mm, hmotnost: 169 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 5,9", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, 14mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.45, 28mm, 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 4K video Kompletní specifikace

Byl jsem tak hodně zvědavý, jak si s tím poradí u kompaktního Zenfone 9. A po pravdě to neměl zrovna jednoduché. Testování probíhalo v týdnu, kdy venkovní teploty šplhaly vysoko nad 30 stupňů Celsia. Již tradičně jsem začal benchmarky, ve kterých si odnesl vysoká hodnocení. Skvěle je na tom z pohledu throttlingu a přehřívání.

Výkon čipsetu se snížil po devíti minutách o 25 procent. Tuhle hodnotu si udržoval po zbytek testu. Zkusil jsem rovněž spustit identický test, akorát s tím rozdílem, že jsem nechal telefon na slunci. I v tomto případě nastal Throttling po devíti minutách, akorát s tím rozdílem, že byl výkon postupně uškrcen až o 60 procent. Skvělou zprávou je však to, že při samotném používání rozdíl nepoznáte. Nesníží se například obnovovací frekvence displeje a pořád se dala bez problémů využívat fotoaplikace. Oproti nedávno recenzovanému Sony Xperia 1 IV jde o velký rozdíl.

S žádným omezením jsem se nesetkal ani při více jak hodinovém fotografování a natáčení videí ve 4K a 8K rozlišení. Nový čipset ve spojení s vylepšeným chlazením dělá u Zenfone 9 divy a minimálně z mého pohledu se jedná o jeden z hlavních taháků, proč si telefon pořídit.

Uživatelé mají k dispozici až 16GB RAM a maximálně 256GB úložiště. Nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 nebo třeba NFC. Bez problémů jsem rovněž využíval funkci VoLTE, konkrétně u operátora O2.

Operační systém

Nadstavba ZenUI 9 vychází z čistého Androidu 12. Rovnou se tak můžete těšit na velký redesign, který si Google připravil právě do poslední verze systému se zeleným robotem. Přímo Asus si nepřichystal žádné designové změny, avšak několik zajímavých vychytávek se v systému dá najít. Aktivovat se dá například dvojité klepnutí na záda telefonu. Z nabídky se dá vybrat otevření fotoaplikace, pořízení snímku obrazovky, aktivace svítilny apod. Nechybí zapnutí obrazovky poklepáním na displej, herní džin, který přináší celou řadu herních vychytávek známějších z ROG telefonů.

Pokud jste fanoušky čistého Androidu, budete zde jako doma. Bohužel už se Asus neinspiruje Googlem co se týče softwarové podpory. Aktualizace budou totiž chodit pouze dva roky a obecně rychlost aktualizací není zrovna ukázková. Vzhledem k navýšení ceny je to velká škoda, obzvlášť když vezmeme v potaz, že jde o přímou konkurencí základního Samsung Galaxy S22, který bude podporován o dva roky déle.

Fotoaparát a video

Oproti jiným telefonům nemá Zenfone 9 takový počet fotoaparátů. Společnost argumentuje jednak opět místem, ale také tím, že třetí a čtvrtý fotoaparát není u telefonů příliš používán a většina uživatelů využívá pouze hlavní a širokoúhlý foťák. Tahákem a největší novinkou je určitě stabilizace pomocí gimbalu. Disponuje touto foto sestavou:

50Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/1.9, velikostí čipu 1/1.56” (tj. velikostí pixelů 1.0µm), stabilizací pomocí gimbalu a fázovým ostřením

se světelností f/1.9, velikostí čipu 1/1.56” (tj. velikostí pixelů 1.0µm), stabilizací pomocí gimbalu a fázovým ostřením 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 113°, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2.55”, podporou makro fotografií a fázovým ostřením

s úhlem záběru 113°, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2.55”, podporou makro fotografií a fázovým ostřením 12Mpx selfie kamera se světelností f/2.45, velikostí čipu 1/2.93“ a rovněž fázovým ostřením

Fotoaplikace není vůbec přeplácaná a je poměrně přehledná, navíc se dá kompletně upravit dle uvážení. Můžete si například nepoužívané režimy úplně schovat a mít po ruce jen přepínače na pár oblíbených foto režimů. Nějaký pomocník, který by přepínal režimy dle scény zde nenajdeme, tedy až na detekci noční scény, což se dá v nastavení deaktivovat.

S identickým hlavním senzorem už jsme se mohli nedávno setkat v herním ROG Phone 6, kde rozhodně pozitivně překvapil. U novinky jej navíc doplňuje ještě gimbal, který výrazně pomáhá s natáčením videí, ale částečně i u fotografií. Za dobrých světelných podmínek tvoří fotoaparát skvělé detailní snímky s věrným barevným podáním.

Širokoúhlý fotoaparát tvoří rovněž velice dobré snímky, akorát mám trochu problém s malým úhlem záběru. Vzhledem k horší kvalitě se příliš nevyplatí používat sekundární fotoaparát, rozdíl v úhlech záběru není příliš velký. Potěší alespoň automatický makro režim, který umožní pořízení snímků z blízkosti čtyř centimetrů.

První, čeho jsem si u nočních snímků všiml, jsou výrazné odlesky v objektivu. A je jedno, jestli byl aktivní noční režim, nebo jsem fotil se standardním režimem. Světelné zdroje jsou přepálené a obecně kazí kvalitu snímků. Věřím, že se jedná jen o chybu před produkčního softwaru, protože měsíc zpět jsem s identickým fotoaparátem neměl u ROG Phone 6 problém.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Stabilizace videa funguje velice dobře. A to včetně 4K nebo 8K videí, kde zůstává stále aktivní. V případě, že chcete ultra stabilní „HyperSteady“ video, musíte přepnout do Full HD rozlišení. Mezi objektivy můžete přepínat pouze s Full HD či menším rozlišením při 60 FPS a zároveň musíte mít deaktivovanou pokročilou stabilizaci. Obecně jsou záběry za denního světla skvělé, což navíc podtrhuje výborná stabilizace. U videí v podvečer nebo v noci můžete opět vidět problém se světelnými zdroji, které jsou přepálené a vytváří nepěkné odlesky v objektivu.

Asus Zenfone 9 camera test (1080p, 60 fps, HyperSteady)

Watch this video on YouTube

Asus Zenfone 9 camera test (4k, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Asus Zenfone 9 camera test (8k, 24 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Trh s kompaktními telefony se rozšířil o jeden velice povedený model. Asus Zenfone 9 nabídne skvělý výkon díky čipsetu Snapdragon 8+ Gen 1, pohodlné ovládání jednou rukou, vzhledem k velikosti výbornou výdrž a dobrým displejem. Potěší navíc některými dalšími věcmi, které v této době již bohužel nejsou standardem. Jako je 3,5mm audio port nebo bohatý obsah balení.

Oproti minulému roku mu však přibyla poměrně značná konkurence. Apple iPhone 13 mini zmiňovat nemusíme, to je v podstatě kategorie sama o sobě. Pro Asus jsou ale horší zprávou telefony Samsung Galaxy S22 a Xiaomi 12, které se rozměry vyrovnají právě Zenfone 9. Nepříliš potěšující je i navýšení ceny na 19 990 Kč.

Za tu navíc obdržíte pouze dva roky softwarové podpory. S novým plastovým materiálem na zádech jsem nebyl rovněž příliš potěšen a fotoaparáty u nočních snímků jsou velkým zklamáním. I když u posledního jmenovaného doufám, že jde jen o chybu, kterou vyřeší další aktualizace. Příliš nepotěší absence bezdrátového nabíjení, slotu na paměťovou kartu a v neposlední řadě rámečky kolem displeje jsou na dnešní dobu příliš velké.

Suma sumárum to v současné době nebude mít Asus jednoduché. Oproti jiným vlajkovým modelům býval vždy o pár tisíc levnější, takže se mu daly některé neduhy odpustit. Pokud se ale za identickou cenu dá pořídit Galaxy S22, je docela těžké jej doporučit. Snapdragon 8+ Gen 1 a skvělá optimalizace bohužel vše nezachrání.

Asus Zenfone 9 9 Design a zpracování 8.9/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 8.5/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady kompaktní rozměry, nízká hmotnost

vysoký výkon a výborná optimalizace

skvělá výdrž baterie

voděodolnost IP68

3,5mm audio port, špičkové stereo reproduktory

bohatý obsah balení

velice dobrý displej Zápory fotografie za horších světelných podmínek

pouze dva roky aktualizací

průměrná rychlost nabíjení

rámečky okolo displeje

absence bezdrátového nabíjení

chybějící slot na paměťovou kartu