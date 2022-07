Recenze Asus ROG Phone 6 Pro: špičková herní mašina pro náročné

Extrémní výkon obstarává čerstvý Snapdragon 8+ Gen 1 a 18 GB RAM

Potěší perfektní displej s vysokou 165Hz obnovovací frekvencí

Prodávat se bude za 33 990 Kč a v balení mj. naleznete přídavný větráček

Trh s mobilními hrami je obří. V minulém roce za ně dokonce lidé utratili více peněz než za konzolové a PC tituly dohromady. Není se tak čemu divit, že se velká část výrobců snaží přijít s herním telefonem. Asus přitom patří k těm nejvýraznějším. V tomto roce jsme si sice na pokračování ROG Phone chvíli počkali – místo klasického března dorazila pátá generace až v červenci. Zato je ale rozhodně o co stát. Žhavou novinku v podobě Asus ROG Phone 6 Pro jsem měl možnost již nějakou dobu testovat a nyní se v recenzi blíže podíváme, jestli se opět bude jednat o krále herních telefonů.

Recenzovaná varianta Pro se prodává pouze v bílé barvě. V případě, že byste chtěli spíše klasickou černou, můžete sáhnout po základní verzi ROG Phone 6. V základu začíná na částce 25 990 Kč v konfiguraci 12/256 GB. Rozdíly oproti verzi Pro jsou v podstatě jen dva. Základní varianta nemá na zadní straně malý sekundární displej, ale pouze RGB logo Asus ROG. V balení se také nebude nacházet přídavný větráček. Ten je třeba v případě zájmu dokoupit zvlášť, anebo využít předobjednávky. Asus bude větráček dodávat v rámci předprodeje právě u černé varianty, a to do vyprodání zásob, nebo do konce července.

Obsah balení

Už z designu samotné krabičky poznáte, že nejde o klasický smartphone. Po vysunutí jednotlivých pater na vás vykoukne nejdříve samotné zařízení, poté 65W adaptér, opletený USB-C kabel, černý kryt z tvrdého plastu, dokumentace, nástroj pro vytažení SIM slotu a AR kartička. Tu využijete hlavně při prvním spuštění. Smartphone vám představí hlavní funkce pomocí miniher v rozšířené realitě. Absolutně skvělý nápad, který první dojmy posunul o úroveň výše! Přídavný větráček trůní ve vlastní krabičce. Na závěr ještě zmíním, že na displeji není od výroby nalepená fólie.

Design a zpracování

Designově novinka vychází ze staršího modelu ROG Phone 5 Ultimate, na který měla tchajwanská společnost skvělé ohlasy. Problém však tkvěl v tom, že varianta Ultimate byla značně limitovaná a téměř se nedala koupit. V tomto roce už by to mělo být mnohem lepší, protože identický design přichází do všech verzí ROG Phone 6. Jak už jsem psal výše, varianta Pro je dostupná pouze v bílé. Ta se mimo jiné liší i použitím matného skla Gorilla Glass 3 na zádech, na kterém nejdou téměř vidět šmouhy a otisky. Displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus.

Mezi ty nejvýraznější designové prvky určitě patří sekundární displej s PMOLED panelem, který má rozlišení 64 × 256 pixelů. Nejedná se čistě o estetickou věc – na minidispleji se zobrazují notifikace, příchozí hovory, nebo třeba informace o nabíjení. K dispozici je pak více než šedesát různých animací, vesměs s herní tematikou, kterými si tak můžete vyladit zadní stranu podle svého. Dokonce se dají vytvořit vlastní animace z obrázků či textů. Každý si tak může personalizovat zadní stranu podle svého.

Na RGB se nezapomnělo

O RGB osvětlení telefon nepřišel, nicméně už je nyní mnohem menší. Nachází se přímo nad ním v textu „Dare to play“. Poslední zajímavou věcí na zadní straně jsou tři fotoaparáty, které mírně vystupují ze zad. Fotomodul byl však navržen šikovně a na stole se telefon vůbec nekolébá.

Asus ROG Phone 6 momentálně patří mezi největší smartphony na trhu: rozměry činí 173 × 77 × 10,3 mm. Váha se zastavila na hodnotě 239 gramů. Při ovládání jednou rukou na výšku to jde rozhodně poznat. Naopak při delším hraní na šířku mi to nevadilo téměř vůbec. Větší tloušťka zařízení má za následek to, že se pohodlněji drží v ruce. Výsledné velikosti rozhodně nepomáhají rámečky na horní a spodní straně, které jsou opravdu výrazné. Menším plusem je, že obsahují kvalitní stereo reproduktory a horní rámeček také notifikační diodu i selfie kameru.

Boční rám je vyroben z hliníku a nabízí toho poměrně dost. V první řadě je citlivý na tlak. Pro aktivaci herního režimu X stačí pouze zmáčknout rám telefonu, podobně jako to bývalo na starších smartphonech Pixel či HTC. Hlavní USB-C port se netradičně ukrývá na levé hraně uprostřed. Využívá standard USB 3.1 Gen 2 včetně podpory Display Portu 1.4 a rychlejšího nabíjení Qualcomm Quick Charge 5. Druhým prvkem na levé hraně je slot pro dvě nanoSIM karty. Spodní hrana nabídne 3,5mm audio jack a sekundární USB-C, tentokrát se starším protokolem USB 2.0. Vrchní hrana je téměř čistá, jedinou výjimku tvoří malá dírka pro mikrofon.

Pravá hrana také ukrývá překvapení, tentokrát v podobě dvou senzorových ploch s názvem AirTriggers. Využívat je budete při hraní her, kde imitují zadní stranu gamepadu. Kolébka ovládání hlasitosti a zapínací tlačítko patří mezi samozřejmosti. Čtečku otisků prstů byste hledali v rámu zbytečně, neb se nachází v displeji.

Samotné zpracování ROG Phone 6 Pro je precizní: nikde nic nevrže ani se neprohýbá a nevšiml jsem si žádného špatného lícování. Asus navíc konečně alespoň částečně vyslyšel nářky ohledně absence voděodolnosti. Sice telefon pořád nemůžete ponořit, ale splňuje aspoň certifikaci IPX4, což znamená, že mu nevadí stříkající voda.

Displej a odemykání

Na displej se Asus v prezentaci zaměřil opravdu hodně, takže jsem byl zvědavý, jak si povede v reálném použití a jestli se bude dát zařadit mezi ty nejlepší na trhu. Velikost má 6,78 palců a jde o AMOLED od Samsungu. Rozlišení má 1 080 × 2 448 pixelů, což dává ve výsledku jemnost 395 ppi. Vyjímá se tím, že jde o jediný displej korejské společnosti, který běží na vysoké obnovovací frekvenci 165 Hz.

A pro jistotu byla snížena latence dotyku na pouhých 23 ms a vzorkovací frekvence dosahuje 720 Hz. Potěší bohaté možnosti nastavení obnovovací frekvence od automatického režimu přes základních 60 Hz až po vyšší hodnoty 90, 120, 144 a konečně 165 Hz. U nových displejů bývá většinou mezigeneračně vylepšena svítivost. Tentokrát tomu tak nebylo, což ale vůbec nevadí. Maximální jas 800 nitů (krátkodobě dokáže vygenerovat až 1 200 nitů) zcela dostačuje na hraní her venku i ve slunečných dnech.

Používání smartphonu je díky vysoké obnovovací frekvenci velice návykové, navíc si vede dobře i co se týče barevného podání. Zajímavé je, že přímo v nastavení se dají aktivovat rychlejší systémové animace, což je normálně dostupné jen ve vývojářském režimu. Jak už bylo zmíněno výše, telefon disponuje i notifikační diodou. Nastavit toho ohledně ní však moc nemůžete. Funguje v podstatě ve dvou režimech: svítí při nabíjení a bliká při doporučení oznámení. V nastavení můžete pouze tyto dvě funkce zapnout či vypnout. Naštěstí se dá také aktivovat Always-On Display.

K rychlé autentizaci slouží dva způsoby. Ten hlavní využívá optické čtečky otisků prstů v displeji, ten vedlejší spočívá ve skenování obličeje. Využívá se k tomu však pouze selfie kamera, takže sken není až tak bezpečný, jak na to ostatně Asus upozorňuje při nastavení.

K odemykání obličejem jsem neměl příliš potřebu se uchylovat, protože čtečka otisků prstů funguje perfektně. Odemknutí je rychlé a není potřeba nějak speciálně mířit s prstem. I v tomto případě se toho nedá moc vytknout.

Výdrž baterie a nabíjení

Vyšší hmotnost a tloušťku způsobil hlavně akumulátor o kapacitě 6 000 mAh. Ve skutečnosti se ovšem jedná o dva samostatné akumulátory s kapacitou 3 000 mAh. Toto řešení mimo jiné zajistí rychlejší nabíjení. A že to opravdu funguje, se můžete přesvědčit z tabulky níže. Testovací nabíjení probíhalo s přibaleným 65W adaptérem. Vzhledem k podpoře standardů Quick Charge 5.0 a USB Power Delivery 3.0 můžete pro rychlé nabíjení využít celou řadu dalších adaptérů. Na bezdrátové nabíjení bohužel stále nedošlo.

U nabíjení ještě chvilku zůstanu, protože Asus toho má v rukávu schováno poměrně hodně. V nastavení se dá vybrat možnost aktivace pomalého nabíjení přes noc, případně si rovnou nastavíte čas, kdy chcete mít baterii na 100 procent. Osobně jsem používal právě tuto možnost a nastavil ji na stejnou dobu jako budík. Existují ale další možnosti šetření baterie, jako třeba nabíjení jen do určitého procenta. Při hraní her musím ocenit funkci tzv. energetického bypassu. Když je aktivní, energie z nabíječky proudí do telefonu a nezatěžuje baterii.

Samotná výdrž je špičková, při běžném používání se bez problémů dostanete na dvoudenní výdrž. U hraní her záleží hodně na použitém režimu. V základu však počítejte s přibližně osmnácti procenty baterie dolů za hodinu při hraní náročnější 3D hry.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 16 minut 28 minut 43 minut

V režimu X už je to ale úplně něco jiného. Hodina hraní si vezme cca 30 procent baterie. Na druhou stranu se není čemu divit. Telefon v tomto režimu upraví displej, navýší výkon CPU, GPU i RAM, a hlavně se výrazně zvýší maximální teploty, než nastoupí throttling. Detailněji si to však probereme níže.

Hardware a funkce

Osobně jsem se na řadu Asus ROG Phone 6 těšil hlavně proto, že používá nový čipset Snapdragon 8+ Gen 1. Už v minulých recenzích jsem poměrně kritizoval předchozí variantu Snapdragon 8 Gen 1 i konkurenci v podobě Exynosu 2200. Důvodem bylo hlavně přehřívání a masivní throttling. Při hraní náročnějších her se výkon těchto čipsetů mohl snížit až o polovinu.

Snapdragon 8+ Gen 1 přináší o 10 procent více procesorového a grafického výkonu. To ale upřímně není příliš důležité. Důležitější je to, že se o výrobu stará TSMC namísto Samsungu. Tchajwanský výrobce má kvalitnější 4nm výrobní proces. I díky tomu přináší nový čipset mnohem vyšší efektivitu. A je to opravdu výrazně vidět nejen na zvýšené výdrži, ale hlavně na minimálním throttlingu nebo nižších teplotách. Určitou roli v tom hraje samozřejmě také systém chlazení, který údajně Asus vylepšil. Zapomenout nesmím na 18 GB RAM, i když popravdě se mi nepodařilo pořádně zaplnit ani 12 GB, které jsou k dispozici v základní variantě ROG Phone 6.

Výsledky benchmarků odpovídají aktivovanému režimu X, tedy tomu nejlepšímu, co dokáže vyvinout. Zatímco teplota v normálním režimu se drží kolem 45 stupňů Celsia, tak s režimem X jsem se dostal i na 55 stupňů. Pak už však držení v ruce kvůli vysoké teplotě není možné. O to více mě překvapil minimální throttling – výkon po jeho nástupu spadl pouze o cca 10 procent. U základního režimu jsem zaznamenal snížení výkonu pouze o pět procent.

To jsou obrovské rozdíly oproti předchůdci, které posunují nový čipset výrazně dopředu. Rozhodně se máme na konci léta a podzim na co těšit, jakmile na trh začnou proudit další telefony s tímto Snapdragonem.

AeroActive Cooler 6

U varianty Pro naleznete v balení ještě přídavný větráček, který prostřednictvím bočního USB-C není jen napájen, ale zároveň si předává s telefonem informace ohledně teplot a míře chlazení. V aplikaci Armoury Crate se dá vybrat z různých režimů, nebo vše nechat na automatickém přepínání dle potřeby.

Na větráčku se navíc nachází čtyři tlačítka pro pohodlnější ovládání her a co by to samozřejmě bylo za herní příslušenství, kdyby neobsahovalo RGB. Osvětlení si můžete synchronizovat s telefonem, přidávat efekty, měnit barvy apod. Na spodní straně se nachází USB-C pro napájení, respektive nabíjení. Samozřejmě tu stále existuje sekundární USB-C na spodní hraně telefonu, nicméně při hraní her na šířku to není zrovna ideální. Větráček má i elegantní stojan – můžete tak mít telefon položený na stole, zatímco budete hrát s gamepadem.

Herní i neherní příslušenství

V testovacím balíčku přišlo ještě několik dalších kusů příslušenství, o kterých stojí za to alespoň krátce napsat. V první řadě jde o gamepad ROG Kunai 3, který se již nějakou dobu prodává, nicméně Asus jej pořád vyrábí a aktualizuje obaly pro novější modely. V tomto roce navíc přišel i s elegantní bílou variantou, aby tak ladil se samotnou barvou mobilu. Detailněji si o tomto gamepadu můžete přečíst v minulé recenzi Asus ROG Phone 5.

Chystá se i klasické základní příslušenství v podobě tvrzeného skla na displej a obalu z tvrdého plastu, který se oproti tomu přibalenému liší v tom, že má kovová tlačítka, zadní stranu tvoří průhledný plast a na přední straně mírně přesahuje nad displej. Dále to jsou například držáky na gamepady od konzolí Xbox a PlayStation 4 či služby Google Stadia. Přímo v telefonu je připravené i mapování pro tyto druhy ovladačů, což usnadní nastavení v jednotlivých hrách. Chystá se i dokovací stanice, která v podstatě telefon promění v takovou malou herní konzoli a nabídne následující konektory: HDMI, dvě USB-A a jedno USB-C.

Operační systém

Podobně jako jiné modely této značky, i tentokrát hraje poměrně čistý Android velkou roli. Při prvním spuštění dostanete možnost vybrat si ze dvou různých uživatelských motivů. ROG UI je inspirováno herní tématikou a je takové divočejší, ale zase se lépe doplňuje se zbytkem telefonu. Pokud však dáváte přednost čistému Androidu, můžete zvolit druhý motiv, který se inspiroval telefony řady ZenFone. Volit mezi těmito dvěma motivy a desítkami až stovkami dalšími samozřejmě můžete kdykoliv.

Předinstalovaných aplikací se zde nachází minimum, jedná se o pár nástrojů od Asusu, balíček aplikací Google a Armoury Crate. Na poslední jmenovanou se podíváme podrobněji, protože obsahuje plno zajímavých nastavení spojených právě s hraním her na telefonu.

Asus však bohužel přislíbil jen dvě velké aktualizace na nový Android a dva roky bezpečnostních aktualizací. To je jediná kaňka na jinak velice dobře odladěném systému, a to jak po stránce rychlosti, tak spolehlivosti.

Armoury Crate

Pokud na PC používáte nějakou herní komponentu od Asusu, tak pravděpodobně Armoury Crate znáte. Je to takové centrum herního příslušenství, které slouží ke konfiguraci, aktualizaci, synchronizaci RGB s ostatními produkty, anebo rozdělení vaší knihovny her. A v podstatě to samé existuje pro ROG Phone.

V první řadě je to herní knihovna se všemi nainstalovanými hrami. Potěší, že si každou jednotlivou hru můžete nakonfigurovat dle svého, ať už jde o mapování kláves, makra, výběr režimu výkonu atd. Nově se v nastavení objevuje položka Zrychlení grafiky. Umožňuje nastavovat anizotropní filtrování, kvalitu filtrování textur nebo třeba antialiasing.

Druhá položka obsahuje rychlé informace o stavu zařízení, ať už se jedná o teploty, vytížení, frekvence nebo baterii. Ve spodní části se pak nachází celá řada nastavení pro jednotlivé herní funkce, a to od sekundárního displeje přes RGB osvětlení až po aktivní chlazení nebo herního džina. Z tohoto menu můžete také spustit minihry v rozšířené realitě a nastavit si dotykové plošky v rámu.

Prostřední položka v menu je klasická komunitní stránka s novinkami o hrách nebo Asusu. Mnohem zajímavější je předposlední položka, kde jsou seznamy her podle podpory různých funkcí, například vyšší obnovovací frekvence. Zde si je můžete rychle vyfiltrovat a dostat se rychle do obchodu Play, kde už je stáhnete či zakoupíte. Řeší se tím alespoň částečně problém s hraním mobilních her s vysokou obnovovací frekvencí. Z velké části totiž hry fungují maximálně v 60 fps a neumožní využití vyššího frameratu, i když máte nejvýkonnější zařízení na trhu. S těmito seznamy alespoň víte, jaké hry podporují vysoké fps nebo například gamepady, případně jestli dobře fungují s AirTriggers.

Fotoaparát a video

Fotoaparáty nejsou tím hlavním tahákem u herních telefonů, ale rozhodně by neměly výrazně zaostávat. U Asus ROG Phone 6 Pro nalezneme 50Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/1.9. Jedná se o snímač Sony IMX766. Dále je tu širokoúhlý 13Mpx se světelností f/2.2 a 5Mpx makro. Selfie kamera má 12 Mpx a jde o snímač Sony IMX663. Vzhledem k výkonu není překvapením podpora videí v 8K rozlišení při 24 fps, případně 4K při 60 fps. Bohužel se nedostalo na optickou stabilizaci obrazu – vystačit se musíte jen s elektronickou.

Snímky za denního světla nejsou vůbec špatné. Zachovávají si plno detailů, jsou ostré a plné barev. Některé snímky nicméně vypadají, jako kdyby se na ně rovnou aplikoval filtr. Jsou přesaturované a mají docela problémy s dynamickým rozsahem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Bohužel zde neexistuje barevná konzistence mezi dvěma fotoaparáty. Velice dobře to jde vidět hned u prvních snímků v galerii. Hlavní fotoaparát má zkrátka odlišné barevné podání oproti širokoúhlému. Ve zhoršených světelných podmínkách se ztrácí detaily i ostrost. Obzvlášť u širokoúhlého fotoaparátu je to patrné na krajích. Částečně to řeší noční režim, ale s šumem musíte počítat.

Asus ROG Phone 6 Pro camera test (4k, 60 fps)

Hlavním fotoaparátem můžete nahrávat až v 8K rozlišení při 24 fps. Samozřejmě při takto vysokém rozlišení už není dostupná elektronická stabilizace a během testování jsem si všiml rovněž pomalejšího ostření. Širokoúhlý foťák začne být dostupný při natáčení teprve u 4K rozlišení při 30 fps. Při tomto nastavení už můžete libovolně mezi oběma přepínat, a to i během nahrávání. Jakmile se však dáte do pohybu, elektronická stabilizace příliš nestíhá a negativně to ovlivňuje kvalitu záznamu. Obzvlášť u nočních záběrů to jde poznat.

Asus ROG Phone 6 Pro camera test (8k, 24 fps)

Závěrečné hodnocení

Řada Asus ROG Phone 6 má našlápnuto stát se nejlepším herním telefonem současnosti. Oproti konkurentům má v rukávu eso v podobě čipsetu Snapdragon 8+ Gen 1. Jde sice o mezigenerační vylepšení, jenže ta dostala do vínku tolik novinek, že to by si zasloužila výraznější označení. K tomu navíc majitelé obdrží 18 GB operační paměti. Výkonu tak budou mít na rozdávání.

Snad jen tu krátkou softwarovou podporu by to chtělo zlepšit a vzhledem k ceně by mohl Asus použít i lepší fotoaparáty. Přeci jen stejné snímače jsou u telefonů do 10 tisíc Kč. Na momentky to dostačuje, ale o žádný fotomobil rozhodně nejde. Pak už se jedná vesměs o drobnosti jako chybějící bezdrátové nabíjení, certifikaci IP68, podporu microSD karty apod.

Naopak musím určitě pochválit displej, a to nejen za 165Hz obnovovací frekvenci, ale také třeba vysoký jas. Stereo reproduktory patří k tomu nejlepšímu mezi mobilními telefony. Výbava je ukázková, kromě sekundárního displeje nezapomněl Asus ani na 3,5mm audio jack nebo notifikační diodu. Čtečka otisků prstů funguje spolehlivě, baterie při běžném používání vydrží až dva dny a k dispozici máte i velice rychlé nabíjení. Na sto procent dosáhne baterie do 45 minut. S ROG Phone 6 Pro zkrátka nešlápnete vedle. Během testování jsem nenarazil na žádný větší problém.

Asus ROG Phone 6 Pro 9.2 Design a zpracování 9.6/10

















Výkon a optimalizace 9.9/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 8.1/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady skvělý Snapdragon 8+ Gen 1

18 GB RAM

vynikající 165Hz displej

excelentní stereo reproduktory

3,5mm audio jack, notifikační dioda

skvělá výdrž s rychlým nabíjením

bohatý obsah balení

svižný systém bez bloatwaru Zápory pouze dva roky aktualizací

fotoaparáty jsou spíše průměrné

nemá slot na microSD kartu

vysoká cena

chybí bezdrátové nabíjení

nesplňuje certifikaci IP68 Koupit Asus ROG Phone 6 Pro