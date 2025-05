Recenze Motorola Edge 60 Fusion: elegantní borec s agresivní cenou

Motorola Edge 60 Fusion přichází po loňském modelu, který uměl vše, ale nic pořádně

Novinka je ale příjemným překvapením – spoustu věcí vylepšila, k tomu je o dost levnější

Model 12/256 GB stojí 10 tisíc korun, do konce května jej ale pořídíte za 7 490 korun

Vypadá to skoro jako příklad ideální evoluce. Na trh dorazila nová Motorola Edge 60 Fusion, první zástupce šedesátkové řady, tedy letošní generace těch nejlepších telefonů, pod které se tato americká značka podepisuje; s výjimkou ohebných Razrů. Oproti loňskému modelu nabízí spoustu vylepšení, má meziročně o dost nižší cenu a navíc si bere hodně z oblíbeného modelu Edge 50 Neo. To musí být úspěch, nebo ne? Pojďme se na to podívat.

Nejprve cena, protože ta hraje letos klíčovou roli. Edge 60 Fusion se v Česku prodává do konce května za zvýhodněnou cenu 7 490 Kč včetně DPH, a to v paměťové variantě 12/256 GB. Vloni byl model Edge 50 Fusion dostupný s 512GB úložištěm, výrobce ale asi vytušil, že cílová skupina tolik paměti nevyužije. Od června pak cena poskočí na necelých 10 tisíc korun, což je stále o 2 tisíce korun méně než vloni. Pomineme-li velikost úložiště, vše ostatní se alespoň o trošku zlepšilo.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Motorola už letos nesází na pěkné balení z recyklovaného papíru. Tedy takhle – balení je údajně stejně ekologické a bez jakýchkoliv plastů, barva krabičky už je ale tuctově bílá. Uvnitř najdete: telefon, sponku na SIM slot, bio-rozložitelný kryt v barvě telefonu, USB-C kabel a nově také štítek, ze kterého se dozvíme že telefon má energetickou třídu B, odolnost třídy A, opravitelnost třídy B a že baterie vydrží nabitá 52 hodin a 44 minut.

Design a zpracování

Novinka nabízí design notně inspirovaný loňskými modely Edge 50 Neo a Pro – tedy zkosená záda i přední displejová část; nově navíc na všech čtyřech stranách, což činí rámečky opticky o dost menší. Novinkou je sada barev, které budou v Česku dostupné: růžová Zephyr, modrofialová Slipstream a tyrkysová Amazonite. Všechny barevné kombinace Motorola využívá ve spolupráci s americkou firmou Pantone, jak je zvykem.

Není divu, že Motorola zrecyklovala úspěšný design z loňského roku. Mezi zákazníky je vcelku oblíbený, telefon je díky celkovému zpracování opticky velmi tenký a rozličné barvy jej odlišují od konkurence. Jak tělo, tak zadní vrstva jsou z plastu. Krapet je to vidět na nevhodném slícování – opakuje se neduh z loňska, nahoře je škvíra mezi tělem a zády tak velká, že tam v klidu strčíte i tlustší nehet. Navíc se mobil při pokusu o ohnutí trochu prohýbá a skřípe.

V přímém kontrastu s tím je zvýšená odolnost, kterou se výrobce rád chlubí. K tradiční certifikaci IP68/69 přibyl ještě vojenský standard MIL-STD 810H. Ten chrání mobil před vysokým atmosférickým tlakem, extrémními výkyvy teplot (od -30 až do 70 °C), slanou mlhou či enormní vlhkostí. Těžko říct, jak moc můžeme certifikaci brát doslovně, Motorola bohužel nesděluje podrobnosti ohledně testování extrémních podmínek.

Malý nedostatek spatřujeme v materiálu zad. Opět je zde jakási syntetická náhražka kůže, která je příjemná na dotek, ale velmi špatně odolává špíně a prachu. Po 14 dnech (!) telefon vypadá jak po rvačce, přitom jsem jej nosil jen po kapsách kalhot nebo bund, nebyl vystavován žádnému prašnému prostředí a podobně. Něco jde pochopitelně umýt pod tekoucí vedou, některé škrábance na plastových zádech ale zůstanou. Takže určitě doporučuji nosit kryt, který to nejhorší schytá za telefon.

Rozjasněný displej a výbava z Neo

Samotné displejové panely používá Motorola už roky vesměs podobné. Znovu je to P-OLED, znovu má ve specifikaci HDR10+ a samozřejmě dynamickou obnovovací frekvenci přepínající mezi 60 a 120 Hz, nic mezitím bohužel nesvede. Už tady si lze povšimnout, že displej Edge 60 Fusion se hodně vzhlédl v o něco menším panelu u Edge 50 Neo. Nabízí totiž podobné rozlišení 2,7K a jemnost 466 pixelů na palec na úhlopříčce 6,67″.

Z toho je patrné, že obrazovka je velmi ostrá a na pohled opravdu pěkná. Výbornou fintou je zvýšení svítivosti až na 4 500 nitů u HDR obsahu, respektive 1 500 nitů při běžném používání na ostrém slunci. Kolegové z GSMAreny, kteří na to mají nástroje, změřili hodnotu na necelých 1 400 nitů, což je o chlup lepší než loňský model (1 322 nitů).

Displej je vážně pěkný a je radost na něj pohledět. Barvy jsou dostatečně poutavé, ale ne přesaturované. Viditelnost na slunci je na poměry cenového limitu do 10 tisíc korun přímo vynikající. Navíc díky většímu zahnutí po stranách jsou rámečky opticky menší. Je tu ale větší riziko zničení při pádu na hranu displeje. Tady vás bohužel neochrání ani sklíčko Gorilla Glass 7i, které jinak skvěle odolává škrábancům; na rozdíl od zad telefonu, jak jsme si ukázali.

Hardwarové parametry Motorola Edge 60 Fusion Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 7300, octa-core, 4× 2,5 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161 × 73 × 8,0 mm, hmotnost: 177,5 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,67", P-OLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50,3 Mpx, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 13,1 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/3.0", 1.12µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/3.14", 0.7µm, HDR, 4K video Cena: 9 990 Kč Kompletní specifikace

Hlavní slovo má pod kapotou umístěný čipset Dimensity 7300 od MediaTeku – tedy stejný kus křemíku, s jakým mají zkušenost uživatelé loňského Edge 50 Neo. Čip založený na 4nm architektuře nabízí 8jádrový procesor s kombinací 4 výkonnějších jader Cortex A78 a 4 úspornějších jednotek Cortex A55, grafiku zajišťuje Mali G615 MC2.

S taktem přinejlepším 2,5 GHz to není žádný rychlovlak a bohužel to poznáte i při procházení uživatelského prostředí. Nějaké ty záseky, pomalé startování aplikaci či špatně optimalizovanou fotoaplikaci jsme vídali už vloni a Motorola na tom nijak zvlášť nezapracovala. Hráčům bude chybět klasický herní režim, který fokusuje výkon – zde je pouze režim Gametime, který vypne adaptivní jas a trochu vylepší zvuk. Hrubý „tabulkový“ výkon je více méně na úrovni loňského modelu:

Benchmark Motorola Edge 60 Fusion Redmi Note 14 Pro+ Motorola Edge 50 Fusion Geekbench 6 – Single Core 1 015 bodů 1 170 bodů 1 013 bodů Geekbench 6 – Multi Core 2 982 bodů 3 253 bodů 2 855 bodů 3DMark Wild Life Extreme 855 bodů 1 035 bodů 793 bodů AnTuTu 10 658 380 bodů 752 618 bodů 601 801 bodů

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC pro bezkontaktní placení, optickou čtečku otisků prstů a samozřejmě USB-C 2.0 s funkcí On The Go (OTG). Stejně jako loňské modely, i novinka Edge 60 Fusion umí též desktopové rozhraní Ready For, díky kterému si můžete po připojení k monitoru a klávesnici s myší udělat z telefonu malý počítač; model Fusion však neumí toto propojení přes kabel, pouze přes dedikovanou aplikaci Smart Connect.

Z 256GB úložiště zabírá systém zhruba 21 GB. Prostor krapet nakynul, protože Motorola přidala do svého rozhraní trochu víc AI funkcí. RAM lze virtuálně rozšířit až o dalších 12 GB, případně se můžete spolehnout na umělou inteligenci, která sama rozhodne, kolik místa z úložiště ukousne a o kolik virtuálně navýší RAM.

Výdrž a nabíjení

Z několikatýdenního testování je jasná jedna věc – Motorola Edge 60 Fusion má lepší výdrž než všechny modely Edge 50, včetně nejlépe vybavené Ultry. Masivní podíl na tom má novější typ akumulátoru, který na indickém trhu dosahuje dokonce 5 500 mAh, u nás máme k dispozici model s kapacitou 5 200 mAh. Tato baterie udrží telefon při životě 2 pekelně dlouhé a náročné dny.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 26 minut 42 minut 50 minut

Obecně tak hovoříme více méně o 40 hodinách opravdu v pohotovosti, ačkoliv 6 hodin z toho telefon jen leží na nočním stolku. Údaj z energetického štítku o skoro 53 hodinách tak nová Motorola naplní nejspíš s pomocí úsporného režimu. Dobíjení akumulátoru maximálním výkonem 68 W pak probíhá 50 minut. Námi testovaný model se za prvních 15 minut dobil na 30 %, do 50 % stačilo jen o 11 minut více. Bezdrátovým nabíjením však model Fusion neoplývá, to si Motorola schovává pro dražší kousky.

Moto AI rozumí česky, ale neumí česky

Edge 60 Fusion přichází stejně jako všechny letošní modely s Androidem 15 (zabezpečení z března 2025, příslib 3 velkých updatů a 4 let bezpečnostních aktualizací) a nadstavbou, které říká Hello UI. Hlavními výhodami tohoto rozhraní jsou funkce Hello Moto, známé již dlouhou řadu let – například aktivace svítilny zatřesením a podobně. Letos k tomu v pořádné míře přichází i funkce umělé inteligence Moto AI. O co jde?

Motorola pochopitelně nemá svůj vlastní jazykový model, namísto toho využívá Gemini od Googlu a LLaMA od společnosti Meta. Po nedávném updatu dorazila i podpora Perplexity a Copilota, před příkazem ale musíte jméno tohoto nástroje zmínit. Pomocí zamykacího tlačítka nebo plující bubliny vyvoláte asistenta, kterého se rovnou můžete zeptat na libovolnou otázku.

Pozor, ačkoliv otázku můžete položit v češtině, chatbot umí pouze angličtinu, španělštinu a portugalštinu. Odpoví tedy v jednom z těchto jazyků. Naštěstí existuje trik – stačí mu napsat příkaz, aby s vámi mluvil česky. V rámci té stejné relace pak bude hovořit i psát česky. Ve výchozím stavu to ale nefunguje.

Nicméně Moto AI přináší i několik další funkcí. Vychytávka jménem Dohnat zmeškané nabízí sumarizaci posledních notifikací, napříč různými aplikacemi. Funkce jménem Naslouchání funguje podobně jako AI rekordér u Xiaomi, tedy poslouchá a přepisuje rozhovor, podcast, video a podobně, následně nabízí sumarizaci textu a klasické textové generativní funkce. Funguje to celkem dobře, přepis umí zaznamenat i vlastní jména. Bizarní však je, že sumarizaci nahrávky pak udělá zase jen v jednom ze tří podporovaných jazyků.

Třetí novinkou je funkce Zapamatuj si. Ta umí uložit fotku, snímek obrazovky či textovou poznámku do nové aplikace Diář, přidá krátký popis (znovu v angličtině) – například „snímek obrazovky s časem 18:34 a vlnitou abstraktní tapetou“. K těmto uloženým poznámkám se můžete kdykoliv vrátit. Kromě toho nechybí klasické funkce jako Magic Canvas, které umí vytvořit tapetu z libovolného snímku. Ty ale známe již z loňska.

Nejvíce zvláštní je, jak Moto AI pracuje s češtinou. Evidentně jí rozumí, umí pracovat s textem i hlasem, ale s vámi komunikuje výhradně anglicky, případně španělsky či portugalsky. Motorola s námi zatím nesdílela, kdy nasadí plnou podporu češtiny. Zatím jde tak o spíše polovičaté řešení. Jinak nechybí klasický androidový asistent Gemini ani oblíbená funkce reverzního vyhledávání Circle to Search.

Dva a půl fotoaparátu

První pohled na Edge 60 Fusion mě ujistil v tom, že fotoaparát prošel očekávaným upgradem – namísto dvou čoček teď máme tři a k tomu LED přisvícení. Chyba lávky. Výrobce více méně zrecykloval vlažně přijatou fotosestavu z loňska. Máme zde jiný, ale specifikacemi velmi podobný širokoúhlý foťák. Navíc přidal speciální „3v1 světelný senzor“. Zde přehledně:

Hlavní – Sony LYTIA LYT 700C, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.88, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Sony LYTIA LYT 700C, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.88, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Širokoúhlý – GalaxyCore GC13A2, rozlišení 13 Mpx, velikost čipu 1/3,1″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 12 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF).

– GalaxyCore GC13A2, rozlišení 13 Mpx, velikost čipu 1/3,1″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 12 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF). Přední – GalaxyCore GC32E1, rozlišení 32 Mpx, velikost čipu 1/3,1″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 22 milimetrů.

Jakkoliv bychom čekali, že se změny snímačů na fotoaparátů podepíšou výraznou měrou, nestalo se tak. Nejprve ale k tomu lepšímu – hlavní fotoaparát. Ten má vynikající podání barev, které bude sedět spíše autenticky zacíleným uživatelům, snímky bodují výbornou hloubkou ostrosti, dokonce i nápisy v dálce lze po přiblížení celkem snadno přečíst. Pamatujte na to, že ve výchozím stavu dostanete 12,6Mpx fotky, pro maximální zážitek musíte přepnout na režim Ultra-Res.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Pochválím i portréty. Fotoaparát výborně odděluje pozadí od popředí, barvy se mi tady zdají trochu víc saturované (což k portrétům ale příjemně ladí) a potěší i možnost manuálně přepínat ohniska 24, 35 a 50 milimetrů. I při 2× přiblížení (50 mm) je kvalita pořád výtečná a bokeh přirozeně výraznější. Krom portrétů ale zoom nestojí za řeč – k dispozici je až 10×, ale vše digitální s velmi nízkou kvalitou.

Nu a pak je tu širokoúhlý objektiv. S tím mám trochu komplikovaný vztah. On totiž není vyloženě špatný, fotky jsou překvapivě ostré, rozhodně lepší než jak byste u telefonu za necelých 8 tisíc korun čekali. Stále ale scénu hodně ztmavuje, a to i na ostrém slunci. V noci je pak bohužel nepoužitelný – šumí, textury jsou vyfabulované a chybí světlo. Naopak s makrem pracuje širokáč celkem dobře, i když je zde hodně vidět dokreslování pomocí umělé inteligence.

Změna snímače působí ambiciózně, ale výsledky jsou opravdu velmi podobné loňskému Edge 50 Fusion. Nepomohl ani dedikovaný světelný snímač 3v1, který tak na zádech zabírá místo a obávám se, že jen klame zákazníka. Není to totiž skutečný fotoaparát a už vůbec nepomáhá k lepším nočním fotkám, protože ty vypadají v 95 % případů jako z loňského telefonu.

Totožné vlastně zůstalo i video. Podpora nahrávání 4K videa tu je, ačkoliv pouze ve 30snímkové frekvenci (60snímkové frekvence dosáhnete při přepnutí na Full HD záznam). Navíc kvalita videa není moc dobrá – ještě tak venku za bílého dne funguje celkem dle očekávání. V interiéru či v horších světelných podmínkách je to výrazně horší – nastupuje šum, vybledlé barvy a záznam ztrácí kouzlo.

Závěrečné hodnocení

Vloni jsem předchůdci našeho Edge 60 Fusion vyčítal jistou neukotvenost a snahu zavděčit se všem. To se nezměnilo. Motorola ale letos více než předtím útočí cenou, a to opravdu agresivně. Nový telefon můžete zakoupit celý květen za 7,5 tisíce korun. To je vlastně opravdu dobrá nabídka, na kterou upřímně nemá odpovídající protiargument Xiaomi/Redmi ani Samsung.

Bez dalšího pitvání lze prohlásit, že Motorola toho meziročně dost vylepšila (byť místy jen o malý chloupek), nic nedegradovala a přidala umělou inteligenci, kterou snad někdo už opravdu využije. Není to ideál, ale pro nenáročné zákazníky může jít o dobrou kombinaci výbavy, umírněné systémové nadstavby a designu, kterou zatím nenašli u konkurence.

Motorola Edge 60 Fusion 8.2 Design a zpracování 7.9/10

















Výkon a optimalizace 7.6/10

















Hardwarová výbava 7.9/10

















Fotografie a video 8.4/10

















Výdrž baterie 9.4/10

















Klady design, zvýšená odolnost

výborný displej a svítivost

systém, fajn umělá inteligence

ještě lepší výdrž

slušný hlavní fotoaparát Zápory nekvalitní slícování zad

nižší výkon

širokoúhlý fotoaparát (v noci)

průměrná kvalita videa

zbytečně matoucí třetí „fotoaparát“ Koupit Motorola Edge 60 Fusion

