Perplexity AI na každém telefonu. Zájem má Samsung, Motorola a další

Vyhledávač s umělou inteligencí Perplexity by se mohl objevit na některých smartphonech

Velký zájem o spolupráci má Motorola a také Samsung, který „peče“ hlavně s Googlem

Deutsche Telekom představil vlastní smartphone s Perplexity už na březnovém MWC

AI vyhledávač Perplexity roste do skvělé konkurence pro běžné nástroje založené na velkých jazykových modelech, jako je ChatGPT nebo Gemini. A to dokonce do takové úrovně, že výrobci mobilních telefonů oslovují firmu, aby společnými silami přivedli tento nástroj do operačního systému Android. Námluvy s Perplexity rozjel například Samsung, ale i další výrobci.

Perplexity sbírá partnery

Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg je Perplexity velmi blízko dohodě se společností Motorola, kterou vlastní čínské Lenovo. Perplexity by v takovém případě měl převzít roli hlavního hlasového asistenta v rozhraní HelloUI na telefonech Motorola, kde nyní – stejně jako jinde na Androidu – najdete Gemini.

Jak funguje Perplexity? Perplexity je AI vyhledávač, který kombinuje generativní umělou inteligenci s tradičním vyhledáváním na webu. Uživatel zadá dotaz a Perplexity nejenže vrátí relevantní výsledky, ale zároveň je shrne pomocí AI a uvede zdroje, ze kterých čerpá. Díky tomu poskytuje kontextově bohatší odpovědi než běžné vyhledávače. Funguje na principu modelu jazykového zpracování (LLM) a aktivně se učí z aktuálních informací dostupných na internetu, čímž se snaží minimalizovat zastaralé nebo nepřesné odpovědi.

V praxi už jsme tuto integraci Perplexity viděli, konkrétně u nového „AI smartphonu od T-Mobilu“, což je vlastně T Phone 2 Pro s nativním AI vyhledávačem Perplexity a ještě pár dalšími AI funkcemi zasmluvněných partnerů. Operátorský smartphone s umělou inteligencí byl k vidění na letošním veletrhu Mobile World Congress (MWC), přičemž do prodeje se má i v Česku dostat ještě v roce 2025.

Také Motorola velmi pravděpodobně dotáhne spolupráci s Perplexity v příštích týdnech a ještě do konce letošního roku představí smartphone s Androidem a chytrým pomocníkem Perplexity v podobě hlasového asistenta a nejspíš i vyhledávače. Není však jasné, zdali půjde o vlajkový model Edge, véčko Razr, nebo některý z levnějších telefonů Moto G.

Hlásí se i Samsung

Samsung by svým zákazníkům rovněž rád nabídl nějakým systémovým způsobem integrované Perplexity. Podle Gurmana jsou jednání se společností Samsung teprve v počáteční fázi, ale dohoda by mohla zahrnovat možnost nastavit Perplexity jako výchozího asistenta s umělou inteligencí nebo předinstalování aplikace do zařízení Samsung.

Perplexity v telefonech korejského obra by mohlo být pro uživatele velmi přínosné. V porozumění příkazům a poskytování relevantních odpovědí v reálném čase je určitě lepší než Gemini. Navíc úplně stejně dobře zvládá multitasking, což z něj dělá silnou alternativu k umělé inteligenci Googlu.

Často se však hovoří o luxusní spolupráci, kterou spolu Google a Samsung mají. Google představil své AI funkce – včetně Circle to Search – poprvé na telefonech Samsung, korejský gigant pro změnu před časem přešel u chytrých hodinek z vlastního systému TizenOS na Wear OS od Googlu.

Nicméně Samsung už nějakou dobu velmi aktivně komunikuje právě s Perplexity. Prostřednictvím své firmy NEXT Samsung už vloni do Perplexity investoval, další balík peněz chystá do mladého start-upu vložit i letos.

