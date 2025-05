Recenze Realme 14: nejlepší z nejhorších, nebo naopak?

Realme 14 je budgetový telefon se základní výbavou a novým čipsetem

Má velkou baterii a zvýšenou odolnost, tím ale výčet superlativ končí

Kritiku si zaslouží cena 8 490 korun, která je až přehnaně ambiciózní

Telefony značky Realme v posledních letech trochu ustoupily z obzoru a doslechu českých zákazníků. Za covidové pandemie značka prezentovala meziroční nárůsty v tisícovkách procent, nyní prodává jen velmi nízké desítky tisíc telefonů ročně. Hlásí ale velký návrat. Letos už na český trh poslala značka čtyři telefony, tím nejnovějším je pak model střední třídy s poutavým designem a jednoduchým číselným označením Realme 14. Jak se mu povede v tuhé konkurenci (nejen) čínských značek?

Realme přichází na trh v základní paměťové variantě 8/256 GB a třech barevných variantách: černá, růžová a asi nejzajímavější stříbrná s herními ornamenty. Oficiální maloobchodní cena pak byla stanovena na 8 490 korun, nicméně do konce května je telefon dostupný s kódem „realme1000“ (bez uvozovek) za zvýhodněnou cenu 7 490 korun. Jen tisícovka, řeknete si, ale tento zaváděcí bonus hraje při výběru velkou roli – podobně jako u nedávné Motoroly Edge 60 Fusion.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Realme, jako už tradičně musí všichni výrobci, nabízí prodejní balení bez nabíječky. Papírová krabička je malá, útlá a má žlutou barvu, tolik typickou pro značku Realme. Uvnitř se nachází jen sponka na SIM, metrový USB-C/USB-A kabel a telefon. Nabíječka chybí, navíc ta s odpovídající výdrží 45 W není na českém trhu dostupná. Zákazníci tak budou muset sáhnout po 120W adaptéru od Realme za necelou tisícovku, případně po adaptérech třetích stran, kde už cena klesá na polovinu.

Design a zpracování

Po stránce zpracování působí telefon budgetově. A to není myšleno jako negativní kritika, je to prostě fakt. Skořápka těla je z plastu, záda pravděpodobně ze skla, či spíše z nějaké slitiny skla a plastu. I přes celkem znatelnou tloušťku v pase 8 milimetrů se mobil při pokusu o ohnutí trochu prohýbá, nic ale neskřípe. Ač jsou tu levnější materiály, výrobce nezapomněl na zvýšenou odolnost, kterou zde garantuje certifikací IP68/69 (prach a voda při ponoření do hloubky až 2,5 metru).

Na zádech je dominantní vystupující fotomodul s dvěma ještě extra vystupujícími objektivy. Za zmínku určitě stojí mechanické ornamenty na zádech u námi testované stříbrné varianty, které telefon odlišují nejen od konkurence, ale i od dvou dalších barevných provedení. Tyto dekorační prvky nemají žádnou funkci, pouze implikují, že telefon by mohl být vhodný na hry.

Jak se za chvíli přesvědčíme, s tímto tvrzením se úplně neztotožňuji, ale design hodnotím jako nápaditý. Líbí se mi kontrastní oranžový prvek na zádech a zamykací tlačítko ve stejné barvě. Za zmínku pak určitě stojí i světelný kroužek Pulse Light, který doplňuje klasickou LED pro přisvícení noční scény, zároveň ale funguje i jako notifikační dioda, indikátor nabíjení nebo jako „diskotékový“ prvek při přehrávání hudby. Maličkost, ale zase trochu něco nového.

Po obvodu najdeme klasiku všech klasik: mikrofony nahoře, vpravo kolébka pro regulaci hlasitosti a zamykací tlačítko, dole pak reproduktor (s telefonním sluchátkem dokonce imituje stereo), USB-C, další mikrofon a hybridní slot pro 2 nanoSIM, případně 1 nanoSIM a 1 microSD kartu. Není tu infraport, což je trochu nevýhoda oproti konkurenci v podobě levnějších telefonů Redmi.

Displej a hardwarová výbava

Displej má sympatickou úhlopříčku 6,67″ a rozlišení Full HD+, to znamená 1 080 × 2 400 pixelů. Po všech stránkách je vlastně dobrý, leč dnes už více méně průměrný. Vesměs mu nic nechybí – má skvělé pozorovací úhly, barvy jsou přirozené, jemnost 395 pixelů na palec také potěší. Opatrní zákazníci pak jistě ocení i rovnou předinstalovanou fólii na displeji telefonu.

Sám výrobce se chlubí svítivostí 2 000 nitů při maximu, zatímco v běžném stavu hovoří o jasu kolem 600 nitů. Svítivost za slunečného dne není vždy ideální, ale dostačuje a v konkurenci stejně drahých telefonů nejde o propadák. Totéž platí o obnovovací frekvenci, která se umí sama přepínat z 60 na 120 Hz a opačně. Zobrazovač u Realme 14 vlastně není ničím zajímavý, v ničem ale nepropadá, a to je dost možná jeho síla.

Realme 14 je bezesporu prvním telefonem, který využívá novou čipovou sadu Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. To je vlastně první čipset amerického výrobce postavený na 4nm architektuře od TSMC, díky čemuž má slibovat o 12 % vyšší efektivitu, o 11 % vyšší procesorový výkon a dokonce o 29 % rychlejší grafiku, konkrétně je zde využit čip Adreno 810. K dispozici je standardní 8jádrový procesor s 4 rychlejšími jádry a 4 úspornějšími.

Hardwarové parametry Realme 14 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: 1×2,3 GHz Cortex-A720s, 3× 2,2 GHz Cortex-A720s, 4× 1,8 GHz Cortex-A520s, GPU: Adreno 810, RAM: 8 GB (+10 GB dynamické paměti RAM), interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,1 × 75,7 × 8 mm, hmotnost: 196 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,77", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 27mm, 0.8µm, PDAF, OIS, úhel záběru 76°, druhý: 2 Mpx, hloubkový, f/2.4, 22mm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, úhel záběru 85°, Full HD video, panorama Cena: 4 990 Kč Kompletní specifikace

Obecně se tento čip hodně opírá o eventualitu mobilního hraní u levných telefonů – a Realme tomu jde naproti již zmíněným zdobeným designem. Je fér připomenout, že i když Realme 14 není herní telefon a s graficky náročnými tituly typu Wuthering Waves nebo Genshin Impact se trochu pere, nabízí upscalovací technologii Game Super Resolution (v nastavení her jako Automatické rozlišení) a také vysunovací lištu pro spouštění plovoucích oken během hraní, přepínání režimů výkonu a třeba i ovládání právě hrající hudby.

Výkon při hraní her sahá na své limity, to je prostě fakt. Nicméně abych zůstal férový, v uživatelském prostředí jsem si žádných „kousanců“ a trhaných animací nevšiml, a to dokonce ani bezprostředně po provádění náročných benchmarkových testů (viz tabulka). Snapdragon 6 Gen 4 u Realme 14 nemá problém ani s přehříváním. Ano, při hraní se klidně zahřeje na 40–42 °C interní teploty, záda jsou tím pádem jen lehce ohřátá a nijak vás teplota neodrazuje od dalšího hraní.

Benchmark Realme 14 Redmi Note 14 Pro+ Motorola Edge 60 Fusion Geekbench 6 – Single Core 1 094 bodů 1 170 bodů 1 015 bodů Geekbench 6 – Multi Core 3 065 bodů 3 253 bodů 2 982 bodů 3DMark Wild Life Extreme 991 bodů 1 035 bodů 885 bodů AnTuTu 10 758 707 bodů 752 618 bodů 658 380 bodů

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 2.0. Z 256GB úložiště zabírá systém 20 GB, operační paměť v základu 8 GB je automaticky rozšířena o dalších 10 GB virtuální RAM, což lze pochopitelně vypnout. Zapomenout nesmíme ani na optickou čtečku otisků v displeji, která funguje velmi pohotově a spolehlivě.

Výdrž a nabíjení

Realme 14 má vcelku velkou baterii s kapacitou 6 000 mAh (jde o křemíko-uhlíkový typ) a velmi úsporný čipset. Díky této kombinaci nabízí celkem dobré předpoklady pro vynikající výdrž. A vskutku – telefon zvládl 2 opravdu náročné pracovní dny a kus soboty, při troše odříkání a vhodné kombinaci s úsporným režimem půjde dosáhnout i na 3 dny. Za hodinu hraní se z akumulátoru vypařilo 10–12 %, čistý čas tak může být 7–8 hodin mobilního hraní.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 31 minut 49 minut 85 minut

Telefon zároveň dostal do vínku 45W nabíjení, které při pohledu na baterii nepůsobí nijak zvlášť velkoryse. Nabíjecí test to i potvrdil – jak praví tabulka, do půlhodiny vysokým výkonem dostanete 50 %, pak se nabíjení výrazně zpomalí a do 100 % se dostanete až za dlouhých 85 minut, tedy bezmála 1,5 hodiny.

Realme UI s Androidem 15

Realme dává u tohoto modelu rovnou k dispozici nejnovější Android 15 s dubnovou bezpečnostní záplatou a vlastní a celkem masivní grafickou nadstavbou Realme UI 6.0. Dle oficiálních stránek pak výrobce sice slibuje velmi solidní 6letou podporu bezpečnostních aktualizací (do roku 2031), nicméně garantuje pouze jednu velkou aktualizaci na Android 16. Inu, alespoň to nijak neskrývá.

Nadstavba je hodně barevná, má vlastní zpracování ovládacího panelu s rychlými přepínači a také vlastní rozmístění prvků v nastavení. K dispozici je i celá řada nativních aplikací – některé používat nemusíte (Hudba, vlastní obchod App Market), jiné ale budete muset, jako například fotoaplikaci či galerii. Bohužel se s prvním zapnutím nainstaluje i množství bloatwaru. Nejbizarnější je asi složka „Nezbytné hry“, kde je 6 zcela zbytečných her; o aplikacích Temu, Shein, Booking atd. ani nemluvě.

Umělá inteligence, je tu? Ano i ne. Hlavním asistentem je od začátku Gemini, kterého můžete vyvolat tlačítkem na boku nebo gestem odspodu obrazovky. K dispozici je i Circle to Search, ale k mému podivu ne s ovládáním gesty. V nastavení se dočtete, že máte podržet dolní linku, ta se ale v systému nikde neobjevuje, tudíž reverzní vyhledávání tímto způsobem nelze aktivovat. Pokud přepnete navigaci systému na tři tlačítka ve spodní části, Circle to Search už normálně funguje.

Pod „vlastní AI“ následně Realme zahrnuje chytrý boční panel, který nabízí rychlý přístup k aplikacím a nástrojům (třeba snímek obrazovky). Dále je tu sken obrazovky, který v podporovaných aplikacích rozpozná text a obrázky a umí je rovnou uložit do paměti telefonu, případně do schránky, které říká nevhodně „ukotvené soubory“.

Poslední vychytávkou je „chytrá smyčka AI“, což je opět velmi originální název. Přitom jde vlastně o to stejné, čemu říká Honor Magic Portal: text či obrázky můžete po oskenování přetáhnout ke okraji obrazovky a rovnou si nechat navrhnout, co s nimi – sdílet, uložit, přidat do poznámky a podobně. Upřímně, nic z toho není žádný zázrak a třeba Xiaomi je svými AI funkcemi o parník dál než Realme. Pokud se k tomu prokoušete v nepřehledném nastavení s funkcemi se sžijete, klidně je používejte. V opačném případě ale o nic nepřicházíte.

Fotoaparát ujíždí na barvách

Realme 14 vlastně využívá pro focení jen jeden fotosnímač: 50,3Mpx snímač s clonou f/1.8 a 27milimetrovým ohniskem. Výrobce bohužel nespecifikuje, o jaký typ snímače jde, ale s největší pravděpodobností hovoříme o Isocell JN1 od Samsungu nebo OmniVision OV50M40. Tomu dopomáhá maličký 2Mpx foťák určený pro bokeh. Jeho práce začíná a končí u portrétů, které alespoň po stránce bokeh naplňují má očekávání.

Běžné snímky za bílého dne jsou velmi detailní a nedochází ani ke slévání textur. Bohužel autenticita barev dostává pořádně na frak – tráva je moc zelená, pivo moc zlatavé, bílá moc zářivá. Všechny barvy zkrátka až moc vystupují, čehož si všimnete hlavně po zobrazení na velkém monitoru. Namísto fotek tak lezou z telefonu spíše snové výjevy, jakoby s určitou patinou či filtrem. Nic pro milovníky přirozenosti.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

V noci kvalita dle očekávání klesá. Snímky nejsou dostatečně prosvětlené, objevuje se šum a klesá i celková ostrost, nápisy jsou hůře čitelné a podobně. Upřímně kvalita fotografií odkazuje spíše k cenové kategorii 4–5 tisíc korun. Jak už zaznělo, důležitou výtkou je i absence dalšího fotoaparátu, například širokoúhlého nebo teleobjektivu. Telefon umí až 10× digitální zoom, těžko použitelný je ale už přímo ve fotoaplikaci nabízený 5× digitální zoom.

U videa zprvu potěší podpora 4K rozlišení, byť jen při 30 fps. Záběry jsou ale bohužel velmi roztřesené a i když hlavní kamera podporuje optickou stabilizaci obrazu, při 4K rozlišení na ní nemáte šanci dosáhnout. Mnohem použitelnější je Full HD záběr při 30 i 60 fps. Opakují se zde ale nesmyslně přesaturované barvy, které jsem kritizoval už u snímků.

Závěrečné hodnocení

Realme 14 se pohybuje na tenkém ledě. Podle mě mu výrobce nasadil zbytečně ambiciózní cenovku. Mnohem raději bych ho viděl jako nejlepší model řady C, než jako skoro nejhorší model číselné řady. Jeho výbava těžko obstojí v souboji s konkurenčními zařízeními Redmi Note, to stejné platí o jen trochu dražším stájovém modelu Realme 14 Pro.

Realme 14 Výhodná cena od 4 990 Kč Koupit na

Námi testovaný model má vlastně hodně společného s Realme 14T, které nabízí vlastně jen jeden zásadní downgrade, a to čipset. Fotoaparát stejný, displej a baterie také, design zaměnitelný. Přitom ale stojí jen 6 tisíc korun, což je cena, která by právě modelu Realme 14 slušela asi mnohem víc než 7,5 tisíce či dokonce 8,5 tisíce korun. S klidným srdcem novinku zkrátka doporučit nemůžeme, cena je příliš vysoká a privilegium 4nm čipsetu ve střední třídě není dost silným argumentem.

Realme 14 7.7 Design a zpracování 7.7/10

















Výkon a optimalizace 7.0/10

















Hardwarová výbava 7.6/10

















Fotografie a video 6.8/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Klady slušné zpracování, třebaže z plastu

zvýšená odolnost IP68/69

celkem slušný displej

výborná výdrž

ozvláštňující prvek Pulse Light Zápory tváří se jako herní telefon, ale není

neuspokojivý fotoaparát

absence širokoúhlého foťáku či teleobjektivu

nedostatečně rychlé nabíjení

nevhodně zvolená cena Koupit Realme 14

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.