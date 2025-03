Recenze Realme 14 Pro+: stylový sympaťák ze střední třídy

Realme představuje evropskému publiku svůj model ze střední třídy s označením 14 Pro+

Ten se pyšní poměrně sympatickými parametry, avšak nevyhne se ani některým kompromisům

V Česku bude k dispozici od 18. března za cenu 13 999 Kč

Kromě něj je k dispozici ještě model Realme 14 Pro, který startuje na 9 999 Kč

Čínská značka Realme má na (nejen) českém trhu poměrně turbulentní minulost. Nejprve se na něj vrhla se vší parádou a nabídla doposud nevídané funkce nejen v nižších cenových kategoriích, ale také v prémiovém segmentu, poté se takřka úplně stáhla do ústraní a nyní opět bojuje o přízeň zákazníků. Bohužel v poslední době bylo lehce znát, že značka nemá už takový drive, jako dříve. Změní to nový model Realme 14 Pro+, který byl pro evropský a český trh dnes představen na veletrhu MWC v Barceloně? Nejen na to vám odpoví naše recenze.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Design a zpracování: hravá zadní strana

Rozhodně nelze říci, že by Realme 14 Pro+ nebylo elegantní zařízení, právě naopak – ostatně na vzhledu společnost spolupracovala s renomovaným dánským studiem Valeur Designers. V námi testované bílé barevné variantě, jehož záda připomínají svým vzorem mušli či mramor, se rozhodně od standardní konkurence odlišuje, stejně jako lesklé boční hrany ve světlejším bronzovém odstínu určitě na první pohled zaujmou.

I když mi osobně se tato barva a zvolené provedení líbí, setkal jsem se i s názorem, že působí jako „kachličky z devadesátek“. Na kterou stranu se přikloníte vy je na vás, nicméně snahu o vystoupení z davu nelze Realme odepřít a rozhodně si za to zaslouží pochvalu.

Samotná záda navíc ukrývají jednu šikovnou vychytávku – pokud je vystavíte chladu pod 16°C, decentně se zbarví do modra. Nedá se říci, že by šlo o vyloženě prodejní tahák a v praxi tuto změnu barvy nejspíše nevyužijete, přesto je v tomto pohledu potřeba Realme pochválit za to, že se snaží přicházet s něčím zajímavým, než jen s další variací na známé kombinace barev.

Nutno podotknout, že Realme tuto vychytávku považuje za dočasnou a po přibližně 12 měsících běžného používání by měla zmizet. Jestli si ale na tuto extravagantní vychytávku nepotrpíte, můžete sáhnout po tradiční černé barvě se zády připomínající veganskou kůži.

Výrazným prvkem zadní strany je také velký kruhový fotomodul ukrývající trojici fotoaparátů a hned několik přisvětlovacích LED. I když v tomto ohledu lze Realme 14 Pro+ zaměnit s jinou čínskou konkurencí, telefon rozhodně nevypadá špatně a nemá se za co stydět. Tlačítka na pravém boku se tisknou dobře, rámečky okolo displeje jsou minimální a odpůrce výřezů potěší miniaturní průstřel ukrývající přední selfie kameru.

Rozměry 163,5 × 77,3 × 8 milimetrů a hmotnost 194 gramů dává tušit, že nepůjde zrovna o nejmenší telefon na trhu, nicméně ve středních až větších rukách se drží vcelku pohodlně. Samotný displej je plochý a záda jen mírně zakřivená, což rozhodně chválím. V balení kromě nabíjecího kabelu nechybí ani pouzdro a na displeji je aplikovaná ochranná fólie, adaptér si bohužel budete muset případně dokoupit.

Displej a hardwarová výbava

Začněme nejprve tou nejviditelnější částí výbavy, kterou je displej. Ten má rozměr 6,83″, je typu OLED, maximální jas v peaku je 1500 nitů, obnovovací frekvence se zastavila na 120 Hz, rozlišení je příjemných 1272 × 2800 pixelů (jemnost 450 ppi) a o ochranu se stará sklo Corning Gorilla Glass 7i. Barevné podání je příjemně syté, jemnosti displeje nelze nic vytknout, maximální jas obstojí i na přímém sluníčku a pozorovací úhly jsou taktéž příkladné – tady Realme jednoznačně odvedlo dobrou práci, zamrzí jen absence podpory pro HDR.

Uvnitř zařízení tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno 710, 8/12 GB RAM (s možností virtuálního navýšení až o další 2 GB) a 128/256/512 GB interní paměti. Procesor představený koncem loňského léta je na střední třídu poměrně dobrou volbou, která nabízí příznivý kompromis mezi výkonem a cenou. V benchmarku AnTuTu si Realme 14 Pro+ vybojovalo přijatelných 819 921 bodů, což bohatě stačí i na náročnější hry, nicméně výkon vás trochu omezí při natáčení videa. O tom ale až později.

Další výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 360° NFC, všechny relevantní geolokační systémy, USB-C, rychlou a spolehlivou optickou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji či poměrně ucházející stereo reproduktory. Co rozhodně potěší je odolnost telefonu, která je na střední třídu nepříliš obvyklá – Realme 14 Pro+ splňuje odolnost proti stříkající vodě a prachu podle standardu IP69, tudíž by mu neměl vadit ani vysokotlaký proud či ponoření do hloubky 1,5 metrů na dobu 30 minut, přičemž Realme telefon testovalo až ve dvou metrech po dobu dvou dnů. Telefon také splňuje vojenský standard MIL-STD-810H.

Hardwarové parametry Realme 14 Pro+ Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 710, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,5 × 77,3 × 8 mm, hmotnost: 194 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,83", OLED, rozlišení: 1,5K, 1272 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.65, 73mm, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 21mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video, panorama Kompletní specifikace

Ačkoli je tato odolnost působivá, nutno podotknout, že stejně jako každý jiný výrobce, ani Realme vám v případě poškození zařízení vodou neuzná reklamaci, tudíž si případné hrátky s vodou dobře rozmyslete.

Baterie a výdrž

Z hlediska baterie se Realme 14 Pro+ také nemá za co stydět. V jeho útrobách najdeme karbidovo křemíkovou baterii s kapacitou 6000 mAh, která podporuje rychlé nabíjení o výkonu až 80 W. Jestli byste v tuto chvíli čekali zmínku o bezdrátovém dobíjení, musím vás zklamat – Realme 14 Pro+ jim bohužel nedisponuje.

Pro uživatelé trochu znalejší technologií to nicméně není až tak velké překvapení, neboť Realme bezdrátovému dobíjení příliš nevěří a nenabízí ho prakticky u žádného svého modelu. V dnešní době, kdy standard Qi zažívá nebývalý rozvoj a nárůst popularity i díky přidaným magnetům, je tato absence nepochopitelná.

Pokud jde o výdrž na jedno nabití, za jeden pracovní den Realme 14 Pro+ utaháte jen s vypětím sil, leda byste do své pracovní workflow zařadili hraní náročných her o obědové pauze. Jestli budete telefon jen trochu šetřit, bez problémů vydržíte do druhého dne.

Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 24 minut 36 minut 55 minut

Pakliže by došlo na situaci, kdy potřebujete telefon rychle dobít, s Realme 14 Pro+ dlouho čekat nebudete. Díky rychlému 80W nabíjení dobijete telefon z 0 na 50 procent okolo 25 minut, což je velmi slušná hodnota. Zklamáním je absence takto výkonného adaptéru v balení, který si tak budete muset dokoupit, pakliže nějaký v domácnosti už nemáte. A to pravděpodobně nemáte, neboť Realme 14 Pro+ dokáže skrze standard PowerDelivery využít jen 50W adaptér, zatímco na plný 80W výkon potřebujete nabíječku se standardem čínského výrobce SuperVOOC. To rozhodně zamrzí.

Operační systém

Realme v případě operačního systému sází na tradiční klasiku, tedy Android, v tomto případě ve verzi 15. Společně s nadstavbou Realme UI 6.0 se jedná o poměrně silnou kombinaci, která nabízí relativní rychlost, spolehlivost a dostatečné možnosti přizpůsobení. Realme v rámci své nadstavby přináší i pár užitečných vychytávek, jenž rozhodně přijdou vhod a nechybí ani podpora umělé inteligence. Ta je ale zatím spíše do počtu.

Co mě trochu překvapilo je pomalejší odezva na stisk vypínacího tlačítka a obecně probouzení telefonu – přibližně ve 3 z 10 případů je prodleva poměrně viditelná, v některých situacích se dokonce telefon po dvojitém poklepání na displej nechtěl probudit vůbec. Tento neduh nejspíše Realme napraví v některé z příštích aktualizací, nicméně v tuto chvíli jde o drobnou nepříjemnost, kterou je potřeba zmínit. Pokud je o délku podpory, nečekejte bohužel nic nadstandardního, neboť Realme přislíbilo 2 velké aktualizace systému a 3 roky bezpečnostních aktualizací.

Nejprve ale začnu drobným negativem, které si výrobce jistě mohl odpustit. Po prvním spuštění vás totiž čeká celá řada zbytečných předinstalovaných aplikací, jako je Temu, ReelShort, Block Blast! nebo aplikace od Amazonu. Nechybí ani vlastní obchod s aplikacemi od Realme, jenž prakticky není důvod využívat. Čínská značka alespoň neduplikuje drtivou většinu aplikací od Googlu, tudíž až například na Dokumenty či internetový prohlížeč se nemusíte vypořádávat se balastem tohoto typu.

Teď už ale k pozitivnějším věcem, co Realme v rámci své nadstavby nabízí. Čínská firma kupříkladu okoukala živé aktivity od Applu a nabízí je také, navíc s mírnou možností přizpůsobení. Za tohle se určitě nezlobíme. Potěší také možnost nastavit si kromě obnovovací frekvence i rozlišení displeje, poklepáním zapínat/vypínat displej, měření tepové frekvence skrze snímač otisků prstů, odstranění vody z reproduktorů nebo možnost využít duální zvuk pro přehrávání hudby skrze drátová a bezdrátová sluchátka najednou.

Praktické jsou také plovoucí okna s aplikacemi, boční panel s užitečnými zkratkami či chytrá smyčka AI, která vám umožní snadno a rychle sdílet obrázky či soubory. Z nativních AI funkcí stojí za zmínku třeba Guma AI, jenž vám ve fotkách umožní smazat nežádoucí objekty. Tato funkce je ovšem celkem náladová a občas se stalo, že nefungovala správně, případně vůbec. Funkce Ultra vysoký jas, která pročistí a zesvětlí vaše snímky za pomocí AI, je na tom bohužel obdobně. Samozřejmě se můžete spolehnout na umělou inteligenci od Googlu jménem Gemini a také na užitečnou funkci Circle to search, která vám jednoduchým zakroužkováním objektu či textu umožní jeho rychlé vyhledání.

Do budoucna chystá Realme do umělé inteligence ještě více šlápnout skrze svou iniciativu Next AI: ta by měla přinést funkce jako AI Voice-based Retoucher (úprava fotografií pomocí hlasových povelů) či AI Video Eraser (odstranění nežádoucích objektů či osob z videa). V současné chvíli jsou ale pokročilé funkce ve fázi vývoje a není jasné, kdy se dostanou do telefonů a zda se objeví také v Realme 14 Pro+, nicméně je pravděpdobné, že se objeví až v dalších telefonech výrobce.

K dispozici máte také gesta ve vzduchu pomocí mávání rukou, což už v dobách minulých představilo jihokorejské LG, když ještě bylo v branži, nicméně velkou díru do světa s tím neudělalo. Rovněž potěší také možnosti přizpůsobení, ať už jde o témata, tapety, Always-on displej, vlastní ikony, velikost a styl písma, animace otisků prstů nebo světelné efekty při hranách displeje ve chvíli, kdy vám dorazí notifikace. Ze softwarového pohledu nemám Realme moc co vytknout.

Fotoaparát a záznam videa

Na zadní straně Realme 14 Pro+ najdeme poměrně zajímavou sestavu tří fotoaparátů, které mají na střední třídu vcelku solidní parametry a k dispozici jim je hned trojice přisvětlovacích LED blesků MagicGlow, které nabízí různé teploty světla:

hlavní Sony IMX896 CMOS BSI senzor o velikosti 1/1.56″, rozlišení 50 Mpx, světelnost f/1.8, velikost pixelů 1 µm, vícesměrný PDAF a optická stabilizace obrazu

širokoúhlý Sony IMX355 CMOS senzor o velikosti 1/2.8″, rozlišení 8 Mpx, světelnost f/2.2, velikost pixelů 1,14 µm

teleobjektiv Sony IMX882 CMOS senzor o velikosti 1/2″, rozlišení 50 Mpx, clona f/1.65, velikost pixelů 0,70 µm, 3× optický zoom, vícesměrný PDAF, optická stabilizace obrazu

selfie s rozlišením 32 Mpx, clonou f/2.0 a automatickým ostřením se sledováním oka

K dispozici máte nejen širokoúhlý fotoaparát, hlavní snímač a teleobjektiv, ale také dvojici digitálních výřezů – 2× z hlavního snímače a 6× z teleobjektivu. Za dobrých světelných podmínek není moc Realme 14 Pro+ co vytknout. Snímky jsou prosvětlené, ostré a mají dobrý dynamický rozsah.

S čím se fotoaparáty Realme trochu trápí je vyvážení bílé a barevné podání. Skoky v barvách jsou poměrně jasně viditelné a neslouží smartphonu příliš ke cti. Fotoaparáty netrpí ani na velké množství šumu, byť v případě digitálních přiblížení je situace o trochu horší.

Za zhoršených světelných podmínek máte k dispozici všechny fotoaparáty a také jejich digitální zoomy, za což si Realme zaslouží potlesk za odvahu. Pokud jde o kvalitu, ta kopíruje neduhy, které mají fotoaparáty za dobrého světla, jen jsou o mnoho více viditelné. Výsledky širokoúhlého objektivu jsou na hranici použitelnosti, stejně jako 6× digitální zoom z teleobjektivu. Poměrně kvalitní jsou výsledky z hlavního snímače a teleobjektivu, byť i tady je velký problém vyvážení bílé, drobné neostrosti a digitální šum.

Zmínit musím také makro fotografii, kterou umí Realme 14 Pro+ na výbornou vzhledem k tomu, že nevyužívá dedikovaný 2 či 5 Mpx snímač, který je v technologickém světě standardem, ale hlavní fotoaparát, případně teleobjektiv. Selfie fotoaparát je na tom také relativně dobře, ať už za dobrého světla či v noci.

Pochválit musím také skutečnost, že telefon vám v horším světle rozsvítí část displeje bílou barvou, takže vaše selfie budou mít vždy dostatek světla. Pokud ale máte možnost, sáhněte spíše po portrétním režimu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Co se týče videa, tady je vzhledem k použitému čipsetu omezení jasné – pokud chcete natáčet v rozlišení 4K, budete se muset spokojit pouze s 30 snímky za sekundu. Jestli si spíše potrpíte na plynulejších 60 snímků za sekundu, musíte se bohužel spokojit s Full HD rozlišením. Co ale potěší je přítomnost elektronické stabilizace, která je dostupná ve Full HD při 60 snímcích. Na jednu stranu musím pochválit, že Realme 14 Pro+ umožňuje přepínání fotoaparátů během natáčení, na tu druhou ovšem musím zkritizovat, že tomu tak je pouze při natáčení do Full HD při 30 snímcích za sekundu. V plném rozlišení využijete jen hlavní fotoaparát, případně teleobjektiv.

https://youtu.be/3NbhpfPYpdA

Záznam videa naštěstí netrpí na agresivní přeostřování a nezmatkuje ani v případě různých světelných zdrojů a jejich vyvážení. Pokud jde ale o kvalitu, ta je důstojná jen ve chvíli, kdy natáčíte na hlavní fotoaparát bez jakéhokoli přiblížení. Jakmile totiž začnete zoomovat, projeví se různé neduhy snímače, od rapidního úbytku kvality, až po problémy se stabilizací, které umí pokazit i relativně kvalitní záběry. Bohužel to nezachrání ani relativně obstojný zvuk, který rozhodně není ani v této kategorii samozřejmostí.

Jak je na tom základní 14 Pro?

Kromě vybavenějšího Realme 14 Pro+ bude v Česku k dispozici také základní verze Realme 14 Pro. Ta je nicméně oproti vybavenějšímu sourozenci ochuzena v řadě klíčových oblastí, což přibližně čtyřtisícový rozdíl v ceně příliš nevykompenzuje. Ačkoli se tedy po designové stránce jedná prakticky o totožné zařízení (mírný rozdíl je v rozměrech, zakřivení displeje či matných hranách), které můžete velmi snadno zaměnit, v praxi jsou rozdíly poměrně velké a nákup levnějšího modelu příliš smysl nedává.

V případě displeje nicméně Realme 14 Pro příliš neztrácí. Menší 6,7″ zakřivený displej se může pyšnit maximálním jasem až 4500 nitů, nicméně v případě rozlišení se už musíte spokojit s 1080 × 2392 pixely (jemnost 388 ppi). Uvnitř se také nachází jiný čipset, konkrétně Mediatek Dimensity 7300 Energy s grafikou Mali-G615, což ovšem na výkonu příliš nepoznáte.

Hardwarové parametry Realme 14 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 7300 Energy, octa-core, 4× 2,5 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,8 × 74,9 × 7,6 mm, hmotnost: 179 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,77", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2392 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 2 Mpx, hloubkový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, 24mm, 1/3.09", 1.0µm, Full HD video, panorama Kompletní specifikace

V AnTuTu získal telefon 706 293 bodů, což oproti vybavenější verzi není zásadní rozdíl. Ve výbavě potěší novější Bluetooth 5.4 a zachování kapacity baterie 6000 mAh, nicméně telefon disponuje pouze 45W nabíjením, což dobu dobíjení z 0 na 50 procent prodlouží o nějakých 10 minut.

Ten největší rozdíl je ale v případě fotoaparátů. Realme 14 Pro překvapivě nenabídne ani širokoúhlý fotoaparát, ani teleobjektiv, namísto toho se musí majitelé spokojit pouze s 2Mpx černobílým senzorem. V případě hlavního fotoaparátu to na první pohled vypadá s parametry shodně, ovšem Realme 14 Pro nabídne senzor Sony IMX882 o velikosti 1/2″ a velikostí pixelů 0,70 µm, což nejspíše na výsledné kvalitě poznáte, obzvláště v při nočních fotografiích. Proč ale Realme neosadilo nižší verzi alespoň základním širokoúhlým fotoaparátem, je záhadou.

Závěrečné hodnocení

Realme 14 Pro+ rozhodně není špatný telefon, právě naopak. Čínská značka dělá řadu věcí dobře a je vidět, že ví, co dělá. Kvalitní parametry, špičkový displej, rychlé nabíjení, povedený design a dobrá výdrž – to je jen malý výčet toho, čím Realme 14 Pro+ zaujme. Kdyby nebylo slabšího natáčení videa, absence nabíječky v balení, chybějícího bezdrátového nabíjení či možná trochu vyšší ceny, nebylo by moc nad čím přemýšlet.

Otázkou zůstává, jak zákazníci tento sympatický balíček výbavy přijmou s nastavenou cenou, která je, mírně řečeno, sebevědomá. Nejprve ale k dostupnosti – zahájení prodeje je sice plánováno na 10. března, nicméně v Česku bude novinka dostupná až 18. března. Cena je v případě základního Realme 14 Pro 9 999 Kč, zatímco za testovanou variantu Realme 14 Pro+ zaplatíte 13 999 Kč, což rozhodně není málo.

Realme 14 Pro+ 8.1 Design a zpracování 8.2/10

















Výkon a optimalizace 8.1/10

















Hardwarová výbava 7.7/10

















Fotografie a video 8.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady design pro mladé, měnící se záda

moderní, avšak úsporný čipset

kvalitní displej se 120Hz frekvencí

odolnost IP69 a MIL-STD-810H

dobré výsledky fotoaparátů za dne

dobrá výdrž na baterii

podpora 80W nabíjení Zápory absence bezdrátového nabíjení

chybějící 80W adaptér v balení

zbytečné aplikace a drobné nedostatky nadstavby

vyšší cena

slabší kvalita videa Koupit Realme 14 Pro+