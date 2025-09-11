V Česku zase ostrouháme. Nové Apple Watch Series 11 u nás nebudou podporovat 5G

- Nové Apple Watch Series 11 a Ultra 3 nebudou v Česku podporovat 5G sítě
Apple Watch Series 11 a Ultra 3. generace, které Apple představil v rámci úterní tiskové konference, nabízí několik zajímavých novinek z hlediska zdraví, fitness a konektivity. Jednou z nich je podpora 5G připojení v případě, kdy u sebe nemáte iPhone. Jenže tato funkce bude minimálně na začátku regionálně omezena – a hádáte správně – v Česku nové hodinky 5G umět nebudou.
Nové Apple Watch Series 11 s 5G
V tiskové zprávě výrobce 5G pro nové hodinky potvrzuje, hned v perexu o podpoře sítí 5. generace hovoří jako o jedné z největších novinek, kterou bezesporu je. Všechny předchozí modely s čipem pro mobilní připojení (Cellular, poznáte je podle červeného kroužku na digitální korunce) totiž podporovaly pouze 4G. Přechod na 5G je tak logickým krokem, přestože i 4G stačí na vyřízení hovoru nebo přehrání hudby či podcastu při venkovním sportování.
„Apple Watch teď podporují připojení přes 5G, které má lepší výkon i přenosovou rychlost, takže se hudba, podcasty i aplikace stahují rychleji. Na místech se slabým signálem zlepšuje příjem Apple Watch Series 11 přepracovaná anténa mobilní sítě, která pokrývá víc pásem, a hodinky podle potřeby používají obě systémové antény současně, což výrazně zvyšuje sílu signálu,“ specifikuje Apple v tiskové zprávě.
Jenomže v poznámce pod čarou se dočtete, že podpora 5G může být regionálně omezená a závisí na operátorovi. „5G je k dispozici na vybraných trzích u vybraných operátorů. Rychlost závisí na místních podmínkách a na operátorovi. Podrobnosti o podpoře 5G poskytne uživatelům operátor,“ stojí v poznámce.
V Česku 5G nebude
Situace je ale ještě komplikovanější. Apple totiž od začátku nepočítá s 5G u hodinek Watch Series 11 a Watch Ultra 3 pro zákazníky v České republice. Například na hlavní produktové stránce Apple Watch v Česku láká pouze na mobilní připojení, které už ale podporovaly starší generace hodinek. Na jiných trzích, například v USA nebo u našich západních sousedů v Německu, rovnou láká na 5G rychlost.
Definitivní potvrzení, že 5G v Česku alespoň prozatím nové Apple Watch umět nebudou, pak dává výčet technických specifikací. Apple Watch Series 11 uvádí v kolonce Připojení pouze LTE a UMTS, tedy sítě nižší frekvence. To samé se dočtete na slovenských či polských webových stránkách společnosti Apple, naopak zákazníci v Německu nebo Rakousku mohou 5G očekávat od startu prodeje.
Změní se to časem?
Čeští operátoři zatím 5G u hodinek nijak komentovat nechtějí, zástupci Vodafone, T-Mobile a O2 nám jen potvrdili, že „pokud 5G u hodinek bude, oni je nijak limitovat nebudou“. Fakt, že minimálně v první vlně nové hodinky Apple Watch v Česku 5G podporovat nebudou, operátoři zatím nekomentovali.
Stejný problém jako nás či Poláky ale trápí i zákazníky v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii, Mexiku nebo Saúdské Arábii. Nutně to nemusí znamenat, že 5G připojení do hodinek nedorazí později, až se operátoři domluví s Applem. Apple totiž pro různé trhy nemění vnitřnosti svých produktů, Watch Series 11 či Ultra 3, které si pořídíte na našem trhu, budou mít stejný 5G čip jako ty prodávané v Německu.